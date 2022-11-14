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ОПЕК повысила прогноз по росту добычи нефти в России в 2022 году - РИА Новости, 14.11.2022
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ОПЕК повысила прогноз по росту добычи нефти в России в 2022 году
ОПЕК повысила прогноз по росту добычи нефти в России в 2022 году - РИА Новости, 14.11.2022
ОПЕК повысила прогноз по росту добычи нефти в России в 2022 году
ОПЕК повысила прогноз по росту добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2022 году на 69 тысяч баррелей в сутки, до 133 тысяч баррелей в... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:13
2022-11-14T15:18
экономика
цены на нефть
россия
опек
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ОПЕК повысила прогноз по росту добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2022 году на 69 тысяч баррелей в сутки, до 133 тысяч баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации."Добыча жидких углеводородов в России в 2022 году, по прогнозу, вырастет на 133 тысячи баррелей в сутки, до в среднем 10,9 миллиона баррелей в сутки. Оценка повышена на 69 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем, главным образом, из-за более высокого уровня добычи в сентябре и предварительно в октябре", - пишет ОПЕК.В 2023 году показатель снизится на 850 тысяч баррелей в сутки, до в среднем 10,1 миллиона баррелей в сутки, ожидает организация. "Прогноз ухудшен на 62 тысячи баррелей в сутки от предыдущего из-за изменения базы 2022 года", - добавляется в докладе.ОПЕК по-прежнему отмечает, что прогнозы относительно добычи в РФ "характеризуются высокой степенью неопределенности".
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экономика, цены на нефть, россия, опек
Экономика, Цены на нефть, Россия, ОПЕК
15:13 14.11.2022 (обновлено: 15:18 14.11.2022)
 
ОПЕК повысила прогноз по росту добычи нефти в России в 2022 году

ОПЕК повысила прогноз по росту добычи нефти в России до 133 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ОПЕК повысила прогноз по росту добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2022 году на 69 тысяч баррелей в сутки, до 133 тысяч баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации.
"Добыча жидких углеводородов в России в 2022 году, по прогнозу, вырастет на 133 тысячи баррелей в сутки, до в среднем 10,9 миллиона баррелей в сутки. Оценка повышена на 69 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем, главным образом, из-за более высокого уровня добычи в сентябре и предварительно в октябре", - пишет ОПЕК.
В 2023 году показатель снизится на 850 тысяч баррелей в сутки, до в среднем 10,1 миллиона баррелей в сутки, ожидает организация. "Прогноз ухудшен на 62 тысячи баррелей в сутки от предыдущего из-за изменения базы 2022 года", - добавляется в докладе.
ОПЕК по-прежнему отмечает, что прогнозы относительно добычи в РФ "характеризуются высокой степенью неопределенности".
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