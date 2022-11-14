https://ria.ru/20221114/neft-1831383283.html
ОПЕК повысила прогноз по росту добычи нефти в России в 2022 году
ОПЕК повысила прогноз по росту добычи нефти в России в 2022 году - РИА Новости, 14.11.2022
ОПЕК повысила прогноз по росту добычи нефти в России в 2022 году
ОПЕК повысила прогноз по росту добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2022 году на 69 тысяч баррелей в сутки, до 133 тысяч баррелей в... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:13
2022-11-14T15:13
2022-11-14T15:18
экономика
цены на нефть
россия
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:21:3030:1725_1920x0_80_0_0_878d1bea1400ff4089198b19c55de73e.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ОПЕК повысила прогноз по росту добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2022 году на 69 тысяч баррелей в сутки, до 133 тысяч баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации."Добыча жидких углеводородов в России в 2022 году, по прогнозу, вырастет на 133 тысячи баррелей в сутки, до в среднем 10,9 миллиона баррелей в сутки. Оценка повышена на 69 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем, главным образом, из-за более высокого уровня добычи в сентябре и предварительно в октябре", - пишет ОПЕК.В 2023 году показатель снизится на 850 тысяч баррелей в сутки, до в среднем 10,1 миллиона баррелей в сутки, ожидает организация. "Прогноз ухудшен на 62 тысячи баррелей в сутки от предыдущего из-за изменения базы 2022 года", - добавляется в докладе.ОПЕК по-прежнему отмечает, что прогнозы относительно добычи в РФ "характеризуются высокой степенью неопределенности".
https://ria.ru/20221114/neft-1831338425.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55ea790ff429f72c4943d1987e0e0b23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, опек
Экономика, Цены на нефть, Россия, ОПЕК
15:13 14.11.2022 (обновлено: 15:18 14.11.2022)
ОПЕК повысила прогноз по росту добычи нефти в России в 2022 году
ОПЕК повысила прогноз по росту добычи нефти в России до 133 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
ОПЕК повысила прогноз по росту добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2022 году на 69 тысяч баррелей в сутки, до 133 тысяч баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе
организации.
"Добыча жидких углеводородов в России в 2022 году, по прогнозу, вырастет на 133 тысячи баррелей в сутки, до в среднем 10,9 миллиона баррелей в сутки. Оценка повышена на 69 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем, главным образом, из-за более высокого уровня добычи в сентябре и предварительно в октябре", - пишет ОПЕК.
В 2023 году показатель снизится на 850 тысяч баррелей в сутки, до в среднем 10,1 миллиона баррелей в сутки, ожидает организация. "Прогноз ухудшен на 62 тысячи баррелей в сутки от предыдущего из-за изменения базы 2022 года", - добавляется в докладе.
ОПЕК по-прежнему отмечает, что прогнозы относительно добычи в РФ "характеризуются высокой степенью неопределенности".