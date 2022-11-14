https://ria.ru/20221114/neft-1831258692.html

Нефть дорожает после новостей об ослаблении коронавирусных мер в Китае

Нефть дорожает после новостей об ослаблении коронавирусных мер в Китае - РИА Новости, 14.11.2022

Нефть дорожает после новостей об ослаблении коронавирусных мер в Китае

Мировые цены на нефть в понедельник утром увеличиваются, следует из данных торгов. Рынки реагируют на новости об ослаблении некоторых коронавирусных мер в... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T07:59

2022-11-14T07:59

2022-11-14T08:00

экономика

цены на нефть

китай

опек

международное энергетическое агентство

brent

wti (нефть)

нефть

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром увеличиваются, следует из данных торгов. Рынки реагируют на новости об ослаблении некоторых коронавирусных мер в Китае.По состоянию на 7.53 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,28%, до 96,26 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,22%, до 89,16 доллара.По словам официальных лиц, которые приводит агентство Блумберг, некоторое смягчение Китаем ограничений для борьбы с COVID-19 означает, что города сократили массовое тестирование людей на вирус и выпустили их из карантинных изоляторов в соответствии с объявленными на прошлой неделе новыми правилами, которые подлежат дальнейшим постепенным изменениям.Инвесторы с оптимизмом восприняли такие новости, поскольку появилась надежда на восстановление темпов роста экономики страны.Позднее в понедельник трейдеры будут ждать публикацию доклада ОПЕК, а во вторник ожидается доклад Международного энергетического агентства.

https://ria.ru/20221111/tseny-1830949032.html

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китай

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экономика, цены на нефть, китай, опек, международное энергетическое агентство, brent, wti (нефть), нефть