https://ria.ru/20221114/neft-1831255174.html

Reuters: США считают введение потолка цен на нефть выгодным для КНР и Индии

Reuters: США считают введение потолка цен на нефть выгодным для КНР и Индии - РИА Новости, 14.11.2022

Reuters: США считают введение потолка цен на нефть выгодным для КНР и Индии

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что введение потолка цен на российскую нефть будет выгодно таким странам, как Китай и Индия. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T06:55

2022-11-14T06:55

2022-11-14T07:54

экономика

цены на нефть

джанет йеллен

министерство финансов сша

китай

россия

сша

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794463248_109:0:2963:1606_1920x0_80_0_0_10cef38d459f210c0517f5aa50d63aab.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что введение потолка цен на российскую нефть будет выгодно таким странам, как Китай и Индия.По словам Йеллен, закупки Китаем российской нефти "полностью согласуются" с планами Запада сохранить товар на мировом рынке.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221111/potolok-1830980019.html

https://ria.ru/20221110/neft-1830595021.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, джанет йеллен, министерство финансов сша, китай, россия, сша, g7, владимир путин, александр новак, в мире