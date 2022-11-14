Рейтинг@Mail.ru
Reuters: США считают введение потолка цен на нефть выгодным для КНР и Индии - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/neft-1831255174.html
Reuters: США считают введение потолка цен на нефть выгодным для КНР и Индии
Reuters: США считают введение потолка цен на нефть выгодным для КНР и Индии - РИА Новости, 14.11.2022
Reuters: США считают введение потолка цен на нефть выгодным для КНР и Индии
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что введение потолка цен на российскую нефть будет выгодно таким странам, как Китай и Индия. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T06:55
2022-11-14T07:54
экономика
цены на нефть
джанет йеллен
министерство финансов сша
китай
россия
сша
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794463248_109:0:2963:1606_1920x0_80_0_0_10cef38d459f210c0517f5aa50d63aab.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что введение потолка цен на российскую нефть будет выгодно таким странам, как Китай и Индия.По словам Йеллен, закупки Китаем российской нефти "полностью согласуются" с планами Запада сохранить товар на мировом рынке.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221111/potolok-1830980019.html
https://ria.ru/20221110/neft-1830595021.html
китай
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794463248_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_746843de43abe40f970b64c9d382d890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, джанет йеллен, министерство финансов сша, китай, россия, сша, g7, владимир путин, александр новак, в мире
Экономика, Цены на нефть, Джанет Йеллен, Министерство финансов США, Китай, Россия, США, G7, Владимир Путин, Александр Новак, В мире
06:55 14.11.2022 (обновлено: 07:54 14.11.2022)
 
Reuters: США считают введение потолка цен на нефть выгодным для КНР и Индии

Глава Минфина США Йеллен считает, что Китаю и Индии выгоден потолок цен на нефть из России

© AP Photo / Jose Luis MaganaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что введение потолка цен на российскую нефть будет выгодно таким странам, как Китай и Индия.
"Мы видим, что ограничение цен — это то, что выгодно Китаю, выгодно Индии и выгодно всем покупателям российской нефти", — сказала Йеллен, слова которой приводит агентство Рейтер.
По словам Йеллен, закупки Китаем российской нефти "полностью согласуются" с планами Запада сохранить товар на мировом рынке.
Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 23:22
Минфин США: Индия сможет закупать российскую нефть дороже ценового потолка
Президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
Нефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 18:24
Bloomberg: потолок цен на российскую нефть указывает на слабость Запада
 
ЭкономикаЦены на нефтьДжанет ЙелленМинистерство финансов СШАКитайРоссияСШАG7Владимир ПутинАлександр НовакВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала