https://ria.ru/20221114/natsproekt-1831373368.html

Мишустин поддержал предложение продлить проект "Производительность труда"

Мишустин поддержал предложение продлить проект "Производительность труда" - РИА Новости, 14.11.2022

Мишустин поддержал предложение продлить проект "Производительность труда"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу министра экономического развития Максима Решетникова о расширении и продлении нацпроекта... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T14:43

2022-11-14T14:43

2022-11-14T14:43

экономика

михаил мишустин

максим решетников

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу министра экономического развития Максима Решетникова о расширении и продлении нацпроекта "Производительность труда" после 2024 года, глава правительства заметил, что такое решение положительно скажется на качестве жизни российских граждан.Во время совещания Мишустина с вице-премьерами Решетников предложил продлить нацпроект "Производительность труда" после 2024 года и включить в него предприятия из новых отраслей."Сейчас Минэкономразвития готовит предложения по продлению и расширению нацпроекта за рамками 2024 года. Нам кажется это крайне важно. Считаем важным открыть доступ к проекту и для предприятий жилищно-коммунальной сферы, туризма, санитарно-курортного отдыха и здравоохранения. Если решение о продлении и расширении будет принято, это поможет в 2 раза увеличить число потенциальных участников национального проекта", - сказал Решетников.Мишустин поддержал инициативу главы минэкономразвития. "Конечно, нужно эту работу продолжить. Важно очень, чтобы мы расширили число отраслей, где будут реализовываться соответствующие мероприятия. Это позволит и дальше наращивать возможности нашей промышленности, добиться более уверенного развития экономики в целом и укрепления технологического суверенитета страны. Ну и, конечно, положительно скажется на качестве жизни наших граждан", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20221110/posobiya-1830546063.html

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Варвара Скокшина

экономика, михаил мишустин, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)