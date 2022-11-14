https://ria.ru/20221114/natsproekt-1831373368.html
Мишустин поддержал предложение продлить проект "Производительность труда"
Мишустин поддержал предложение продлить проект "Производительность труда" - РИА Новости, 14.11.2022
Мишустин поддержал предложение продлить проект "Производительность труда"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу министра экономического развития Максима Решетникова о расширении и продлении нацпроекта... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:43
2022-11-14T14:43
2022-11-14T14:43
экономика
михаил мишустин
максим решетников
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу министра экономического развития Максима Решетникова о расширении и продлении нацпроекта "Производительность труда" после 2024 года, глава правительства заметил, что такое решение положительно скажется на качестве жизни российских граждан.Во время совещания Мишустина с вице-премьерами Решетников предложил продлить нацпроект "Производительность труда" после 2024 года и включить в него предприятия из новых отраслей."Сейчас Минэкономразвития готовит предложения по продлению и расширению нацпроекта за рамками 2024 года. Нам кажется это крайне важно. Считаем важным открыть доступ к проекту и для предприятий жилищно-коммунальной сферы, туризма, санитарно-курортного отдыха и здравоохранения. Если решение о продлении и расширении будет принято, это поможет в 2 раза увеличить число потенциальных участников национального проекта", - сказал Решетников.Мишустин поддержал инициативу главы минэкономразвития. "Конечно, нужно эту работу продолжить. Важно очень, чтобы мы расширили число отраслей, где будут реализовываться соответствующие мероприятия. Это позволит и дальше наращивать возможности нашей промышленности, добиться более уверенного развития экономики в целом и укрепления технологического суверенитета страны. Ну и, конечно, положительно скажется на качестве жизни наших граждан", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20221110/posobiya-1830546063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Михаил Мишустин, Максим Решетников, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин поддержал предложение продлить проект "Производительность труда"
Мишустин поддержал инициативу Решетникова о продлении проекта "Производительность труда"
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу министра экономического развития Максима Решетникова о расширении и продлении нацпроекта "Производительность труда" после 2024 года, глава правительства заметил, что такое решение положительно скажется на качестве жизни российских граждан.
Во время совещания Мишустина с вице-премьерами Решетников предложил продлить нацпроект "Производительность труда" после 2024 года и включить в него предприятия из новых отраслей.
"Сейчас Минэкономразвития
готовит предложения по продлению и расширению нацпроекта за рамками 2024 года. Нам кажется это крайне важно. Считаем важным открыть доступ к проекту и для предприятий жилищно-коммунальной сферы, туризма, санитарно-курортного отдыха и здравоохранения. Если решение о продлении и расширении будет принято, это поможет в 2 раза увеличить число потенциальных участников национального проекта", - сказал Решетников.
Мишустин поддержал инициативу главы минэкономразвития. "Конечно, нужно эту работу продолжить. Важно очень, чтобы мы расширили число отраслей, где будут реализовываться соответствующие мероприятия. Это позволит и дальше наращивать возможности нашей промышленности, добиться более уверенного развития экономики в целом и укрепления технологического суверенитета страны. Ну и, конечно, положительно скажется на качестве жизни наших граждан", - подчеркнул премьер.