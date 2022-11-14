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Мишустин поддержал предложение продлить проект "Производительность труда" - РИА Новости, 14.11.2022
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Мишустин поддержал предложение продлить проект "Производительность труда"
Мишустин поддержал предложение продлить проект "Производительность труда" - РИА Новости, 14.11.2022
Мишустин поддержал предложение продлить проект "Производительность труда"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу министра экономического развития Максима Решетникова о расширении и продлении нацпроекта... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:43
2022-11-14T14:43
экономика
михаил мишустин
максим решетников
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу министра экономического развития Максима Решетникова о расширении и продлении нацпроекта "Производительность труда" после 2024 года, глава правительства заметил, что такое решение положительно скажется на качестве жизни российских граждан.Во время совещания Мишустина с вице-премьерами Решетников предложил продлить нацпроект "Производительность труда" после 2024 года и включить в него предприятия из новых отраслей."Сейчас Минэкономразвития готовит предложения по продлению и расширению нацпроекта за рамками 2024 года. Нам кажется это крайне важно. Считаем важным открыть доступ к проекту и для предприятий жилищно-коммунальной сферы, туризма, санитарно-курортного отдыха и здравоохранения. Если решение о продлении и расширении будет принято, это поможет в 2 раза увеличить число потенциальных участников национального проекта", - сказал Решетников.Мишустин поддержал инициативу главы минэкономразвития. "Конечно, нужно эту работу продолжить. Важно очень, чтобы мы расширили число отраслей, где будут реализовываться соответствующие мероприятия. Это позволит и дальше наращивать возможности нашей промышленности, добиться более уверенного развития экономики в целом и укрепления технологического суверенитета страны. Ну и, конечно, положительно скажется на качестве жизни наших граждан", - подчеркнул премьер.
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экономика, михаил мишустин, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Михаил Мишустин, Максим Решетников, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
14:43 14.11.2022
 
Мишустин поддержал предложение продлить проект "Производительность труда"

Мишустин поддержал инициативу Решетникова о продлении проекта "Производительность труда"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу министра экономического развития Максима Решетникова о расширении и продлении нацпроекта "Производительность труда" после 2024 года, глава правительства заметил, что такое решение положительно скажется на качестве жизни российских граждан.
Во время совещания Мишустина с вице-премьерами Решетников предложил продлить нацпроект "Производительность труда" после 2024 года и включить в него предприятия из новых отраслей.
"Сейчас Минэкономразвития готовит предложения по продлению и расширению нацпроекта за рамками 2024 года. Нам кажется это крайне важно. Считаем важным открыть доступ к проекту и для предприятий жилищно-коммунальной сферы, туризма, санитарно-курортного отдыха и здравоохранения. Если решение о продлении и расширении будет принято, это поможет в 2 раза увеличить число потенциальных участников национального проекта", - сказал Решетников.
Мишустин поддержал инициативу главы минэкономразвития. "Конечно, нужно эту работу продолжить. Важно очень, чтобы мы расширили число отраслей, где будут реализовываться соответствующие мероприятия. Это позволит и дальше наращивать возможности нашей промышленности, добиться более уверенного развития экономики в целом и укрепления технологического суверенитета страны. Ну и, конечно, положительно скажется на качестве жизни наших граждан", - подчеркнул премьер.
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ЭкономикаМихаил МишустинМаксим РешетниковРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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