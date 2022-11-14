https://ria.ru/20221114/nato-1831257911.html

В МИД заявили, что НАТО не может жить без врага

В МИД заявили, что НАТО не может жить без врага - РИА Новости, 14.11.2022

В МИД заявили, что НАТО не может жить без врага

НАТО — это организация, которая не может жить без врага, сегодня в поиске новых объектов она продвигается во все новые регионы, теперь уже и в Азию — к границам РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T07:47

2022-11-14T07:47

2022-11-14T07:47

александр грушко

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. НАТО — это организация, которая не может жить без врага, сегодня в поиске новых объектов она продвигается во все новые регионы, теперь уже и в Азию — к границам Китая, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко."Сейчас они объявили и Азию зоной интересов альянса, и зону своей обороны уже отодвинули до границ Китая", — отметил замминистра.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин едины в отстаивании роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но у Запада свои планы в отношении взаимодействия между государствами АТР. По итогам Восточноазиатского саммита в Камбодже Лавров отметил, что пространство АСЕАН, вокруг которого сложилась инклюзивная, открытая, равноправная структура безопасности и сотрудничества, сейчас "пытаются освоить" США и их союзники по НАТО, в том числе за счет милитаризации региона "с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая и сдерживание российских интересов в АТР".

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831253889.html

москва

китай

азия

россия

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александр грушко, сергей лавров, москва, китай, азия, нато, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)