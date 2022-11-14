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В МИД заявили, что НАТО не может жить без врага - РИА Новости, 14.11.2022
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В МИД заявили, что НАТО не может жить без врага
В МИД заявили, что НАТО не может жить без врага - РИА Новости, 14.11.2022
В МИД заявили, что НАТО не может жить без врага
НАТО — это организация, которая не может жить без врага, сегодня в поиске новых объектов она продвигается во все новые регионы, теперь уже и в Азию — к границам РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T07:47
2022-11-14T07:47
александр грушко
сергей лавров
москва
китай
азия
нато
в мире
россия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. НАТО — это организация, которая не может жить без врага, сегодня в поиске новых объектов она продвигается во все новые регионы, теперь уже и в Азию — к границам Китая, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко."Сейчас они объявили и Азию зоной интересов альянса, и зону своей обороны уже отодвинули до границ Китая", — отметил замминистра.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин едины в отстаивании роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но у Запада свои планы в отношении взаимодействия между государствами АТР. По итогам Восточноазиатского саммита в Камбодже Лавров отметил, что пространство АСЕАН, вокруг которого сложилась инклюзивная, открытая, равноправная структура безопасности и сотрудничества, сейчас "пытаются освоить" США и их союзники по НАТО, в том числе за счет милитаризации региона "с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая и сдерживание российских интересов в АТР".
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александр грушко, сергей лавров, москва, китай, азия, нато, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Александр Грушко, Сергей Лавров, Москва, Китай, Азия, НАТО, В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
07:47 14.11.2022
 
В МИД заявили, что НАТО не может жить без врага

Замглавы МИД Грушко: НАТО — это организация, которая не может жить без врага

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. НАТО — это организация, которая не может жить без врага, сегодня в поиске новых объектов она продвигается во все новые регионы, теперь уже и в Азию — к границам Китая, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
"НАТО — такая организация, которая не может жить без врага. Без врага она умрет. Самое главное — создавать образ противника, придвигаясь к границам этого потенциального противника", — сказал Грушко.
"Сейчас они объявили и Азию зоной интересов альянса, и зону своей обороны уже отодвинули до границ Китая", — отметил замминистра.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин едины в отстаивании роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но у Запада свои планы в отношении взаимодействия между государствами АТР. По итогам Восточноазиатского саммита в Камбодже Лавров отметил, что пространство АСЕАН, вокруг которого сложилась инклюзивная, открытая, равноправная структура безопасности и сотрудничества, сейчас "пытаются освоить" США и их союзники по НАТО, в том числе за счет милитаризации региона "с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая и сдерживание российских интересов в АТР".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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Замглавы МИД прокомментировал идею вступления Украины в НАТО
 
Александр ГрушкоСергей ЛавровМоскваКитайАзияНАТОВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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