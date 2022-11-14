https://ria.ru/20221114/multfilm-1831343962.html

Биография Слонимского и бабушка-русалка: прошел питчинг мультфильмов

Биография Слонимского и бабушка-русалка: прошел питчинг мультфильмов - РИА Новости, 14.11.2022

Биография Слонимского и бабушка-русалка: прошел питчинг мультфильмов

Очная защита уникальных авторских анимационных национальных фильмов состоялась в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Среди лент, претендующих на... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:10

2022-11-14T15:10

2022-11-14T15:10

культура

новости культуры

сергей слонимский

фонд кино

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152841/56/1528415651_0:194:2305:1490_1920x0_80_0_0_0d602c6a63b840503aa67f8296077192.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Очная защита уникальных авторских анимационных национальных фильмов состоялась в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Среди лент, претендующих на финансирование Фонда кино биография композитора Сергея Слонимского. Проект называется "Слон". Он был презентован студией "М.И.Р". Лента основана на личных дневниках композитора, его детских рисунках, интервью и письмах. "Мы попробуем сделать этот фильм очень позитивным. Человек он был с невероятным чувством юмора и прошедшим огромную жизненную школу", — сказала режиссер Оксана Черкасова.Студия "Мельница" презентовала мультфильм о космических приключениях "Экспедитор", его режиссером станет Антон Дьяков ("Боксбалет"). Все ресурсы планеты давно исчерпаны, экспедиторы привозят из далеких звездных систем сырье на родную планету. Главный герой Глеб осознает, что его работа — обыкновенный грабеж. Ему предстоит спасти маму, отыскать любовь, понять какие моральные ценности истинны и найти свой путь.На поддержку Фонда кино также претендует картина "Моя бабушка — русалка" студии "Шаровая молния". Короткий метр посвящен тому, как детское фантастическое восприятие мира помогает пережить травму. У главной героини умерла бабушка, и она эмоционально закрывается. "Это очень опасное состояние, но чтобы найти из него выход, нужно время", — говорит режиссер мультфильма Нина Бисярина. Девочка спасается воспоминаниями, самое яркое из них о том, что ее бабушка была русалкой.Студия "ШАР" представила проект "Все как у людей" о дорожных знаках. После рабочего дня, когда город пустеет, у них начинается своя личная жизнь. Главные герои — мужской и женский знаки с туалетных табличек. Однажды первый не находит подругу на своем месте и идет ее искать. "В сюжете есть и другие персонажи — друзья, находящиеся на дистанции в полтора метра, инвалид со знака парковки и мама с ребенком. Это совмещение натурной съемки, а также анимация", — объяснила режиссер Светлана Андрианова.

https://ria.ru/20220208/boksbalet-1771731483.html

https://ria.ru/20221114/prokat-1831307171.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей слонимский, фонд кино, кино и сериалы