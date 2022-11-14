https://ria.ru/20221114/multfilm-1831343962.html
Биография Слонимского и бабушка-русалка: прошел питчинг мультфильмов
Биография Слонимского и бабушка-русалка: прошел питчинг мультфильмов - РИА Новости, 14.11.2022
Биография Слонимского и бабушка-русалка: прошел питчинг мультфильмов
Очная защита уникальных авторских анимационных национальных фильмов состоялась в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Среди лент, претендующих на... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:10
2022-11-14T15:10
2022-11-14T15:10
культура
новости культуры
сергей слонимский
фонд кино
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Очная защита уникальных авторских анимационных национальных фильмов состоялась в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Среди лент, претендующих на финансирование Фонда кино биография композитора Сергея Слонимского. Проект называется "Слон". Он был презентован студией "М.И.Р". Лента основана на личных дневниках композитора, его детских рисунках, интервью и письмах. "Мы попробуем сделать этот фильм очень позитивным. Человек он был с невероятным чувством юмора и прошедшим огромную жизненную школу", — сказала режиссер Оксана Черкасова.Студия "Мельница" презентовала мультфильм о космических приключениях "Экспедитор", его режиссером станет Антон Дьяков ("Боксбалет"). Все ресурсы планеты давно исчерпаны, экспедиторы привозят из далеких звездных систем сырье на родную планету. Главный герой Глеб осознает, что его работа — обыкновенный грабеж. Ему предстоит спасти маму, отыскать любовь, понять какие моральные ценности истинны и найти свой путь.На поддержку Фонда кино также претендует картина "Моя бабушка — русалка" студии "Шаровая молния". Короткий метр посвящен тому, как детское фантастическое восприятие мира помогает пережить травму. У главной героини умерла бабушка, и она эмоционально закрывается. "Это очень опасное состояние, но чтобы найти из него выход, нужно время", — говорит режиссер мультфильма Нина Бисярина. Девочка спасается воспоминаниями, самое яркое из них о том, что ее бабушка была русалкой.Студия "ШАР" представила проект "Все как у людей" о дорожных знаках. После рабочего дня, когда город пустеет, у них начинается своя личная жизнь. Главные герои — мужской и женский знаки с туалетных табличек. Однажды первый не находит подругу на своем месте и идет ее искать. "В сюжете есть и другие персонажи — друзья, находящиеся на дистанции в полтора метра, инвалид со знака парковки и мама с ребенком. Это совмещение натурной съемки, а также анимация", — объяснила режиссер Светлана Андрианова.
https://ria.ru/20220208/boksbalet-1771731483.html
https://ria.ru/20221114/prokat-1831307171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей слонимский, фонд кино, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Сергей Слонимский, Фонд кино, Кино и сериалы
Биография Слонимского и бабушка-русалка: прошел питчинг мультфильмов
Прошел питчинг мультфильмов, претендующих на поддержку Фонда кино
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Очная защита уникальных авторских анимационных национальных фильмов состоялась в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Среди лент, претендующих на финансирование Фонда кино биография композитора Сергея Слонимского.
Проект называется "Слон". Он был презентован студией "М.И.Р". Лента основана на личных дневниках композитора, его детских рисунках, интервью и письмах. "Мы попробуем сделать этот фильм очень позитивным. Человек он был с невероятным чувством юмора и прошедшим огромную жизненную школу", — сказала режиссер Оксана Черкасова.
Студия "Мельница" презентовала мультфильм о космических приключениях "Экспедитор", его режиссером станет Антон Дьяков ("Боксбалет"). Все ресурсы планеты давно исчерпаны, экспедиторы привозят из далеких звездных систем сырье на родную планету. Главный герой Глеб осознает, что его работа — обыкновенный грабеж. Ему предстоит спасти маму, отыскать любовь, понять какие моральные ценности истинны и найти свой путь.
На поддержку Фонда кино также претендует картина "Моя бабушка — русалка" студии "Шаровая молния". Короткий метр посвящен тому, как детское фантастическое восприятие мира помогает пережить травму. У главной героини умерла бабушка, и она эмоционально закрывается. "Это очень опасное состояние, но чтобы найти из него выход, нужно время", — говорит режиссер мультфильма Нина Бисярина. Девочка спасается воспоминаниями, самое яркое из них о том, что ее бабушка была русалкой.
Студия "ШАР" представила проект "Все как у людей" о дорожных знаках. После рабочего дня, когда город пустеет, у них начинается своя личная жизнь. Главные герои — мужской и женский знаки с туалетных табличек. Однажды первый не находит подругу на своем месте и идет ее искать. "В сюжете есть и другие персонажи — друзья, находящиеся на дистанции в полтора метра, инвалид со знака парковки и мама с ребенком. Это совмещение натурной съемки, а также анимация", — объяснила режиссер Светлана Андрианова.