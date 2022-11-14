https://ria.ru/20221114/mpt-1835025611.html

Создание мест приложения труда: выгодно инвесторам, удобно москвичам

Создание мест приложения труда: выгодно инвесторам, удобно москвичам - РИА Новости, 29.11.2022

Создание мест приложения труда: выгодно инвесторам, удобно москвичам

Столичные власти в непростых экономических условиях продолжают делать многое, чтобы способствовать росту экономической активности, не забывая при этом про... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-14T14:15

2022-11-14T14:15

2022-11-29T14:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

зеленоград

новая москва

андрей перегудов

capital group

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835012269_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9d367195a5648f211d2646d622679285.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Столичные власти в непростых экономических условиях продолжают делать многое, чтобы способствовать росту экономической активности, не забывая при этом про социальную составляющую. Одной из мер стала запущенная в 2020 году программа по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ) для застройщиков многоквартирных домов. Таким образом власти Москвы реализуют концепцию 15-минутного города: каждый горожанин должен иметь возможность найти все необходимое для жизни и работы в пешей доступности, а путь до нужного объекта не должен превышать четверти часа.Как это работаетСогласно условиям программы, город снижает для девелоперов плату за переоформление земельных участков под строительство жилья, а также дает другие преференции. Взамен застройщики обязуются одновременно с возведением многоквартирного дома создать места приложения труда – промышленные или социальные объекты, коммерческие или логистические комплексы, гостиницы, где смогут трудиться как жители новостроек, так и население уже имеющегося на этой территории жилого фонда.Выгода для инвестора тройная: он получает льготу, а по окончании строительства сможет получать прибыль не только от продажи жилья, но и от эксплуатации бизнес-объекта. В свою очередь, город получает новые рабочие места и инфраструктуру. Одновременно власти частично решают и транспортную проблему: многие жители отдаленных от центра районов смогут найти работу в пешей доступности, что снизит нагрузку на метрополитен и разгрузит дороги.Всего по подписанным на данный момент соглашениям в различных районах города должны появиться восемь деловых центров, шесть технопарков, четыре торговых центра, три торгово-офисных здания, производственно-логистический комплекс, спорткомплекс, а также 40 объектов образования.Подать заявку на участие в программе стимулирования создания МПТ можно онлайн на инвестиционном портале Москвы. Сегодня в программе уже участвуют девелоперы из структур ГК "Пионер", Afi Development, Capital Group, ГК "ФСК", 3S Group, группы "Самолет", Сбер и других."Для нас как для девелопера программа МПТ – это возможность сформировать в районах, где мы реализуем, в том числе, жилые проекты, полноценную инфраструктуру как для наших резидентов, так и для жителей уже существующей застройки. Создание таких рабочих мест рядом с домом помогает нам участвовать в развитии концепции "города 15-минутной доступности", активно формировать новые транспортные связи для повышения удобства жизни в мегаполисе", – сказал РИА Новости директор проектов компании "Пионер" Николай Махоткин.По его словам, сегодня компания работает над созданием новых деловых комплексов, строит многофункциональные объекты Botanica Plaza и Ostankino Business Park. После завершения строительства здесь будет создано три тысячи рабочих мест в рамках программы МПТ, а всего комплекс зданий рассчитан более, чем на 11 тысяч рабочих мест. В проектах предусмотрен удобный доступ к станциям метро и МЦК.Как отметил директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов, благодаря программе МПТ застройщик получает возможность оптимизировать затраты на реализацию новых жилых проектов.По его словам, для участия в программе МПТ Capital Group в 2021 году создала отдельное бизнес-направление – Capital Industry, в рамках которого сегодня реализует четыре промышленных технопарка. Флагманским проектом стал технопарк "Алабушево" в Зеленограде – совместный проект компании с ОЭЗ "Технополис Москва".Расширение льготИзначально программа МПТ предполагала создание только промышленных и офисных объектов, однако в дальнейшем по просьбам застройщиков она была существенно расширена. Сегодня инвестор может получить льготы, если, помимо жилья, будет строить объекты образования, здравоохранения, социального обеспечения, науки и культуры, общественного питания, спорта и развлечений, а также гостиницы, логистические комплексы и многофункциональные объекты.Более того, в октябре текущего года правительство Москвы внесло значительные изменения в программу стимулирования создания МПТ и сделало участие застройщиков в ней еще комфортнее. Как сообщил глава ДИПП, одним из главных послаблений стала возможность участия дополнительных лиц (помимо застройщика) в создании объекта, обеспечивающего новые рабочие места. Ранее соисполнителем проекта могла стать компания, состав акционеров которой не менее, чем на 75% совпадает с составом акционеров самого инвестора. Теперь данный показатель снижен до 51%.Правительство Москвы установило единый коэффициент, определяющий размер льготы для объектов культуры, социальной инфраструктуры и стационарных лечебных учреждений во всех районах Москвы. Для детских садов, школ и поликлиник коэффициент будет применяться только в том случае, если объекты возводят в рамках одного проекта планировки территории с жилым комплексом, по которому застройщик планирует получить преференции, сказал глава департамента.Кроме того, у девелоперов появилась возможность на период действия соглашения МПТ оставлять в залог городским властям не только те здания, где находятся контролируемые городом объекты, но и другую недвижимость с аналогичной рыночной стоимостью. Также теперь можно заменить залог банковской гарантией.Дополнительно инвесторам предоставлена возможность взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Если срок сократится на полгода или на один год, льгота увеличится на 5%, если более, чем на год – на 10%.Девелоперы положительно оценивают изменения, внесенные в программу, однако видят возможности для ее дальнейшей оптимизации.Он предлагает городу в целях поощрения развития спортивной инфраструктуры поднять льготный коэффициент при строительстве объектов спорта с 0,3 до 0,9, а также рассмотреть "в качестве точки роста" возможность сокращения сроков заключения соглашений, которые сегодня в среднем составляют три месяца.Группа "Самолет" проектирует и строит офисно-деловые, торговые и торгово-развлекательные центры, технопарки, а также объекты light industrial. В Новой Москве компания прорабатывает возможность разместить научно-производственный центр и студенческий кампус для одного из столичных вузов. Проектируется Центр подготовки сборных для Российской федерации баскетбола.Владимир Галактионов из Capital Group видит основное преимущество программы МПТ в том, что застройщики могут самостоятельно определять инвестиционные цели и выбирать, какие именно объекты коммерческой и социальной инфраструктуры станут наиболее привлекательными для реализации. Важно и то, что город предлагает понятный и прозрачный юридический механизм заключения соглашений.В свою очередь, Николай Махоткин из компании "Пионер" видит потенциал дальнейшей поддержки властями программы МПТ на фоне их заинтересованности в полицентричном и сбалансированном развитии города."Городские власти находятся в постоянном диалоге с застройщиками, создают комфортные условия как для участников программы, так и для новых инвесторов. В частности, в рамках предложений застройщиков в октябре произошло смягчение требований к корпоративной структуре участников программы. При этом с учетом текущих экономических условий, безусловно, есть потенциал по дальнейшей поддержке", – сказал Махоткин.Нужные и интересные объектыНовые объекты по программе должны появиться во всех районах Москвы. Так, на юге столицы построят торговый центр "Среда", архитектурная концепция которого будет сочетать природные и индустриальные образы. На фасадах установят металлические панели и ламели "под дерево", а также стеклянные поверхности, в которых отражается небо. На крыше создадут концептуальное общественное пространство с зоной отдыха.В свою очередь, в Молжаниновском районе на севере от МКАД, где на Ленинградском шоссе возводится крупный жилой комплекс "Молжаниново", будет строиться одноименный промышленный технопарк площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. По словам Овчинского, в технопарке появятся помещения для лабораторий, испытательных стендов, производства опытных образцов продукции, а также офисные блоки и наземный паркинг. Здесь будет создано около 600 новых рабочих мест.В московских районах Бутырский и Ростокино на северо-востоке города инвестор построит бизнес-парк и 19-этажный торгово-офисный центр, вложив 15,5 миллиардов рублей. Это даст городу более 11 тысяч рабочих мест.Помимо торговых, деловых и промышленных центров, планируется ввод в эксплуатацию целого ряда социальных объектов. Так, в ЦАО на Малой Почтовой улице построят спортивный комплекс, в ЗАО – три детских сада и две школы, в СЗАО – две общеобразовательные школы и детский сад, в СВАО –две школы и три детских сада, в ЮАО – три детских сада и две школы, в ЮЗАО – три детских сада и школу, в ЗелАО – детский сад и школу.Кроме того, в ТиНАО расположатся производственно-логистический комплекс, рассчитанный почти на 1,5 тысячи рабочих мест, два промышленных технопарка более, чем на три тысячи рабочих мест, многофункциональный центр на тысячу мест, а также несколько школ и детских садов.

https://realty.ria.ru/20220127/promzona-1769726237.html

https://realty.ria.ru/20220808/samolet-1808040805.html

https://realty.ria.ru/20220826/tekhnopark-1812224543.html

https://realty.ria.ru/20220110/capital-group-1767106056.html

москва

зеленоград

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, зеленоград, новая москва, андрей перегудов, capital group