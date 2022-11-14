https://ria.ru/20221114/mosprom-1831196885.html
Проект "Открой#Моспром" начал новый цикл экскурсий по заводам и фабрикам
Проект "Открой#Моспром" начал новый цикл экскурсий по заводам и фабрикам - РИА Новости, 14.11.2022
Проект "Открой#Моспром" начал новый цикл экскурсий по заводам и фабрикам
В столице в рамках проекта "Открой#Моспром" в период с 14 ноября по 2 декабря пройдет очередной цикл экскурсий по промышленным предприятиям города, сообщает... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T07:18
2022-11-14T07:18
2022-11-14T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
владислав овчинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831194294_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_aded521de899640f9d1148b8a574a654.jpg
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. В столице в рамках проекта "Открой#Моспром" в период с 14 ноября по 2 декабря пройдет очередной цикл экскурсий по промышленным предприятиям города, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За неделю более двух тысяч человек подали заявки на участие в проекте. Регистрация продолжается, и в течение двух недель горожане смогут записаться на будущие экскурсии. Также увеличилось количество предприятий – посетить теперь можно более 35 площадок", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.По его словам, среди заводов есть новые предприятия: например, один из ключевых производителей автокомпонентов, где выпускают штампованные детали для 250 тысяч комплектов легковых автомобилей. Также среди новых площадок - "Московский комбинат игрушек", где производят настольные игры, и "МикроЭМ Технологии", где выпускают печатные платы. В рамках нового направления 24 ноября будут организованы экскурсии по специальному IT-маршруту. Гости посетят площадку одного из крупнейших отечественных производителей микроэлектроники и побывают в офисе российской технологической компании VK.Продолжаются экскурсии и на предприятия, которые уже около четырех лет участвуют в проекте. На Щербинском лифтостроительном заводе гостей ближе знакомят с процессом производства лифтовых кабин, устанавливаемых в домах по всей стране. Во время тура на московский тормозной завод "Трансмаш" показывают, как производятся тормозные системы для вагонов метро и междугородних поездов. Всего за три недели состоится более 170 экскурсий. Кроме того, экскурсанты смогут принять участие в мастер-классах и узнать об истории столичной промышленности в музеях предприятий. Регистрация на туры открыта на сайте проекта.
https://ria.ru/20221026/auditoriya-1826761862.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831194294_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_f16fcae1e05c68732cabc3863abb8386.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. В столице в рамках проекта "Открой#Моспром" в период с 14 ноября по 2 декабря пройдет очередной цикл экскурсий по промышленным предприятиям города, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"За неделю более двух тысяч человек подали заявки на участие в проекте. Регистрация продолжается, и в течение двух недель горожане смогут записаться на будущие экскурсии. Также увеличилось количество предприятий – посетить теперь можно более 35 площадок", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский
.
По его словам, среди заводов есть новые предприятия: например, один из ключевых производителей автокомпонентов, где выпускают штампованные детали для 250 тысяч комплектов легковых автомобилей. Также среди новых площадок - "Московский комбинат игрушек", где производят настольные игры, и "МикроЭМ Технологии", где выпускают печатные платы.
В рамках нового направления 24 ноября будут организованы экскурсии по специальному IT-маршруту. Гости посетят площадку одного из крупнейших отечественных производителей микроэлектроники и побывают в офисе российской технологической компании VK.
Продолжаются экскурсии и на предприятия, которые уже около четырех лет участвуют в проекте. На Щербинском лифтостроительном заводе гостей ближе знакомят с процессом производства лифтовых кабин, устанавливаемых в домах по всей стране. Во время тура на московский тормозной завод "Трансмаш" показывают, как производятся тормозные системы для вагонов метро и междугородних поездов.
Всего за три недели состоится более 170 экскурсий. Кроме того, экскурсанты смогут принять участие в мастер-классах и узнать об истории столичной промышленности в музеях предприятий. Регистрация на туры открыта на сайте проекта
.