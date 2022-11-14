https://ria.ru/20221114/mosprom-1831196885.html

Проект "Открой#Моспром" начал новый цикл экскурсий по заводам и фабрикам

Проект "Открой#Моспром" начал новый цикл экскурсий по заводам и фабрикам - РИА Новости, 14.11.2022

Проект "Открой#Моспром" начал новый цикл экскурсий по заводам и фабрикам

В столице в рамках проекта "Открой#Моспром" в период с 14 ноября по 2 декабря пройдет очередной цикл экскурсий по промышленным предприятиям города, сообщает... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T07:18

2022-11-14T07:18

2022-11-14T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. В столице в рамках проекта "Открой#Моспром" в период с 14 ноября по 2 декабря пройдет очередной цикл экскурсий по промышленным предприятиям города, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За неделю более двух тысяч человек подали заявки на участие в проекте. Регистрация продолжается, и в течение двух недель горожане смогут записаться на будущие экскурсии. Также увеличилось количество предприятий – посетить теперь можно более 35 площадок", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.По его словам, среди заводов есть новые предприятия: например, один из ключевых производителей автокомпонентов, где выпускают штампованные детали для 250 тысяч комплектов легковых автомобилей. Также среди новых площадок - "Московский комбинат игрушек", где производят настольные игры, и "МикроЭМ Технологии", где выпускают печатные платы. В рамках нового направления 24 ноября будут организованы экскурсии по специальному IT-маршруту. Гости посетят площадку одного из крупнейших отечественных производителей микроэлектроники и побывают в офисе российской технологической компании VK.Продолжаются экскурсии и на предприятия, которые уже около четырех лет участвуют в проекте. На Щербинском лифтостроительном заводе гостей ближе знакомят с процессом производства лифтовых кабин, устанавливаемых в домах по всей стране. Во время тура на московский тормозной завод "Трансмаш" показывают, как производятся тормозные системы для вагонов метро и междугородних поездов. Всего за три недели состоится более 170 экскурсий. Кроме того, экскурсанты смогут принять участие в мастер-классах и узнать об истории столичной промышленности в музеях предприятий. Регистрация на туры открыта на сайте проекта.

https://ria.ru/20221026/auditoriya-1826761862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, москва, владислав овчинский