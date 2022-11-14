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Коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к зиме - РИА Новости, 14.11.2022
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Коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к зиме
Коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к зиме - РИА Новости, 14.11.2022
Коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к зиме
Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:04
2022-11-14T11:04
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петр бирюков
москва
жкх
мосэнерго
отопительный сезон 2022-2023 в россии
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."По итогам проверок префектуры административных округов получили от профильной структуры Ростехнадзора паспорта готовности к работе в зимний период, ранее соответствующие документы были выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса - ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК", - сказал Бирюков.По словам Бирюкова, паспорта готовности также выданы ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз". Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в зимний период."Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу ресурсов потребителям, что подтверждено профильными федеральными ведомствами", - подчеркнул Бирюков.Заммэра напомнил, что все жилые дома и значимые социальные объекты – более 74 тысяч – были подготовлены к отопительному сезону в установленный срок – к 1 сентября."Отопительный сезон, который в этом году стартовал досрочно уже в начале сентября, проходит штатно. Это результат слаженной и эффективной работы городских служб, масштабных подготовительных мероприятий, проведенных с мая по сентябрь. Все системы и оборудование тщательно проверяли и тестировали, чтобы обеспечить их бесперебойную работу", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: по теплу - 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19%. Кроме того, достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период."В городе созданы резервы по топливу - 360,4 тысячи тонн по углю, 381,1 тысячи тонн по мазуту и 21,8 тысячи тонн по дизельному топливу", - добавил Бирюков.Заммэра отметил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлены аварийные бригады. Они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.
https://ria.ru/20221112/moskva-1831006095.html
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петр бирюков, москва, жкх, мосэнерго, отопительный сезон 2022-2023 в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, ЖКХ, Мосэнерго, Отопительный сезон 2022-2023 в России
11:04 14.11.2022
 

Коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к зиме

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По итогам проверок префектуры административных округов получили от профильной структуры Ростехнадзора паспорта готовности к работе в зимний период, ранее соответствующие документы были выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса - ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК", - сказал Бирюков.
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По словам Бирюкова, паспорта готовности также выданы ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз". Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в зимний период.
"Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу ресурсов потребителям, что подтверждено профильными федеральными ведомствами", - подчеркнул Бирюков.
Заммэра напомнил, что все жилые дома и значимые социальные объекты – более 74 тысяч – были подготовлены к отопительному сезону в установленный срок – к 1 сентября.
"Отопительный сезон, который в этом году стартовал досрочно уже в начале сентября, проходит штатно. Это результат слаженной и эффективной работы городских служб, масштабных подготовительных мероприятий, проведенных с мая по сентябрь. Все системы и оборудование тщательно проверяли и тестировали, чтобы обеспечить их бесперебойную работу", - рассказал Бирюков.
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Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: по теплу - 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19%. Кроме того, достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период.
"В городе созданы резервы по топливу - 360,4 тысячи тонн по углю, 381,1 тысячи тонн по мазуту и 21,8 тысячи тонн по дизельному топливу", - добавил Бирюков.
Заммэра отметил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлены аварийные бригады. Они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваЖКХМосэнергоОтопительный сезон 2022-2023 в России
 
 
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