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Молдавия в 2023 году попрощается с "Газпромом", считают в парламенте - РИА Новости, 14.11.2022
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Молдавия в 2023 году попрощается с "Газпромом", считают в парламенте
Молдавия в 2023 году попрощается с "Газпромом", считают в парламенте - РИА Новости, 14.11.2022
Молдавия в 2023 году попрощается с "Газпромом", считают в парламенте
Молдавия с 2023 года попрощается с "Газпромом", найдя других поставщиков газа, уверен депутат, глава молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:06
2022-11-14T14:06
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КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Молдавия с 2023 года попрощается с "Газпромом", найдя других поставщиков газа, уверен депутат, глава молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба.Ранее именно Алайба предлагал парламенту Молдавии принять антироссийскую резолюцию, последовав примеру ЕС."Я знаю, что это последняя зима, которой Кремль сможет шантажировать нас энергией. С 2023 года -"прощай, "Газпром"! Нам просто нужно закончить то, что мы начали. И мы будем в порядке", - написал Алайба в социальной сети Facebook*.По его словам, республика сможет пережить зиму, хотя она и окажется сложной из-за энергетического кризиса.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, молдавия, россия, газпром, молдовагаз
В мире, Молдавия, Россия, Газпром, Молдовагаз
14:06 14.11.2022
 
Молдавия в 2023 году попрощается с "Газпромом", считают в парламенте

Молдавский депутат Алайба: Кишинев перейдет на других поставщиков газа с 2023 года

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Молдавия с 2023 года попрощается с "Газпромом", найдя других поставщиков газа, уверен депутат, глава молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба.
Ранее именно Алайба предлагал парламенту Молдавии принять антироссийскую резолюцию, последовав примеру ЕС.
"Я знаю, что это последняя зима, которой Кремль сможет шантажировать нас энергией. С 2023 года -"прощай, "Газпром"! Нам просто нужно закончить то, что мы начали. И мы будем в порядке", - написал Алайба в социальной сети Facebook*.
По его словам, республика сможет пережить зиму, хотя она и окажется сложной из-за энергетического кризиса.
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Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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