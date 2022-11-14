https://ria.ru/20221114/moldaviya-1831364360.html

Молдавия в 2023 году попрощается с "Газпромом", считают в парламенте

Молдавия в 2023 году попрощается с "Газпромом", считают в парламенте - РИА Новости, 14.11.2022

Молдавия в 2023 году попрощается с "Газпромом", считают в парламенте

Молдавия с 2023 года попрощается с "Газпромом", найдя других поставщиков газа, уверен депутат, глава молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T14:06

2022-11-14T14:06

2022-11-14T14:06

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КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Молдавия с 2023 года попрощается с "Газпромом", найдя других поставщиков газа, уверен депутат, глава молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба.Ранее именно Алайба предлагал парламенту Молдавии принять антироссийскую резолюцию, последовав примеру ЕС."Я знаю, что это последняя зима, которой Кремль сможет шантажировать нас энергией. С 2023 года -"прощай, "Газпром"! Нам просто нужно закончить то, что мы начали. И мы будем в порядке", - написал Алайба в социальной сети Facebook*.По его словам, республика сможет пережить зиму, хотя она и окажется сложной из-за энергетического кризиса.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221114/moldaviya-1831345216.html

https://ria.ru/20221113/otstavka-1831235554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, россия, газпром, молдовагаз