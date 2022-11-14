https://ria.ru/20221114/mobilizatsiya-1831306750.html

Мобилизованные получат выплаты за декабрь досрочно

Мобилизованные получат выплаты за декабрь досрочно - РИА Новости, 14.11.2022

Мобилизованные получат выплаты за декабрь досрочно

Досрочные выплаты за декабрь до 25 числа получат мобилизованные граждане, сообщила замминистра Минобороны Татьяна Шевцова на запрос депутата Госдумы Максима... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:45

2022-11-14T11:45

2022-11-14T11:45

татьяна шевцова

россия

госдума рф

единая россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Досрочные выплаты за декабрь до 25 числа получат мобилизованные граждане, сообщила замминистра Минобороны Татьяна Шевцова на запрос депутата Госдумы Максима Иванова (ЕР), текст ответа приводится в Telegram-канале парламентария."Минобороны делает исключение: средства за декабрь выплатят в тот же месяц до 25 декабря", - написал парламентарий со ссылкой на ответ Минобороны по поводу порядка выплаты денежного довольствия для мобилизованных.По словам депутата, такое исключение делается для того, чтобы семья мобилизованного гражданина не осталась без выплат в декабре."Выплаты с 10 по 20 число каждого месяца за истекший месяц. Минус такой схемы в том, что к новогодним праздникам мобилизованный, а значит, и его семья (жена, мать, дети) оставались без декабрьской выплаты", - отметил он.Ранее представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко сообщил, что деньги военнослужащим, призванным по частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы. Минимальная сумма денежного довольствия будет составлять 195 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221113/feyk-1831223535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

татьяна шевцова, россия, госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии