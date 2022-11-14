Мобилизованные получат выплаты за декабрь досрочно
Замминистра обороны Шевцова: мобилизованные получат выплаты за декабрь досрочно
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время выдачи комплекта боевой экипировки мобилизованного на пункте приема личного состава в Ростовской области
Военнослужащий ВС РФ во время выдачи комплекта боевой экипировки мобилизованного на пункте приема личного состава в Ростовской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Досрочные выплаты за декабрь до 25 числа получат мобилизованные граждане, сообщила замминистра Минобороны Татьяна Шевцова на запрос депутата Госдумы Максима Иванова (ЕР), текст ответа приводится в Telegram-канале парламентария.
"Минобороны делает исключение: средства за декабрь выплатят в тот же месяц до 25 декабря", - написал парламентарий со ссылкой на ответ Минобороны по поводу порядка выплаты денежного довольствия для мобилизованных.
По словам депутата, такое исключение делается для того, чтобы семья мобилизованного гражданина не осталась без выплат в декабре.
"Выплаты с 10 по 20 число каждого месяца за истекший месяц. Минус такой схемы в том, что к новогодним праздникам мобилизованный, а значит, и его семья (жена, мать, дети) оставались без декабрьской выплаты", - отметил он.
Ранее представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко сообщил, что деньги военнослужащим, призванным по частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы. Минимальная сумма денежного довольствия будет составлять 195 тысяч рублей.