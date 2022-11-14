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При столкновении двух микроавтобусов в Алжире погибли не менее 16 человек - РИА Новости, 14.11.2022
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При столкновении двух микроавтобусов в Алжире погибли не менее 16 человек
При столкновении двух микроавтобусов в Алжире погибли не менее 16 человек - РИА Новости, 14.11.2022
При столкновении двух микроавтобусов в Алжире погибли не менее 16 человек
По меньшей мере 16 человек погибли, трое получили ранения при столкновении двух микроавтобусов на юге Алжира в понедельник, сообщает портал издания "аш-Шурук",... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T20:32
2022-11-14T20:32
в мире
алжир (провинция)
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КАИР, 14 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, трое получили ранения при столкновении двух микроавтобусов на юге Алжира в понедельник, сообщает портал издания "аш-Шурук", ссылающегося на Главное управление гражданской защиты."По данным Главного управления гражданской защиты, 16 человек погибли и трое получили ранения в результате столкновения двух микроавтобусов в Бордж-Баджи-Мохтаре", - сообщает издание.По данным спасателей, ДТП произошло в 190 километрах от города Адрар - административного центра одноименной провинции.
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в мире, алжир (провинция)
В мире, Алжир (провинция)
20:32 14.11.2022
 
При столкновении двух микроавтобусов в Алжире погибли не менее 16 человек

При столкновении двух микроавтобусов в Алжире погибли не менее 16 человек, трое раненых

© AP Photo / Amr NabilСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Amr Nabil
Скорая помощь. Архивное фото
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КАИР, 14 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, трое получили ранения при столкновении двух микроавтобусов на юге Алжира в понедельник, сообщает портал издания "аш-Шурук", ссылающегося на Главное управление гражданской защиты.
"По данным Главного управления гражданской защиты, 16 человек погибли и трое получили ранения в результате столкновения двух микроавтобусов в Бордж-Баджи-Мохтаре", - сообщает издание.
По данным спасателей, ДТП произошло в 190 километрах от города Адрар - административного центра одноименной провинции.
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В миреАлжир (провинция)
 
 
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