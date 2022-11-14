https://ria.ru/20221114/mikroavtobusy-1831467367.html

При столкновении двух микроавтобусов в Алжире погибли не менее 16 человек

При столкновении двух микроавтобусов в Алжире погибли не менее 16 человек - РИА Новости, 14.11.2022

При столкновении двух микроавтобусов в Алжире погибли не менее 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли, трое получили ранения при столкновении двух микроавтобусов на юге Алжира в понедельник, сообщает портал издания "аш-Шурук",... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T20:32

2022-11-14T20:32

2022-11-14T20:32

в мире

алжир (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757241277_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_4bd9f2873d6d6420a25c7101d1a23244.jpg

КАИР, 14 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, трое получили ранения при столкновении двух микроавтобусов на юге Алжира в понедельник, сообщает портал издания "аш-Шурук", ссылающегося на Главное управление гражданской защиты."По данным Главного управления гражданской защиты, 16 человек погибли и трое получили ранения в результате столкновения двух микроавтобусов в Бордж-Баджи-Мохтаре", - сообщает издание.По данным спасателей, ДТП произошло в 190 километрах от города Адрар - административного центра одноименной провинции.

https://ria.ru/20221107/dtp-1829770914.html

алжир (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алжир (провинция)