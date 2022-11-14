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При столкновении двух микроавтобусов в Алжире погибли не менее 16 человек
При столкновении двух микроавтобусов в Алжире погибли не менее 16 человек - РИА Новости, 14.11.2022
При столкновении двух микроавтобусов в Алжире погибли не менее 16 человек
По меньшей мере 16 человек погибли, трое получили ранения при столкновении двух микроавтобусов на юге Алжира в понедельник, сообщает портал издания "аш-Шурук",... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T20:32
2022-11-14T20:32
2022-11-14T20:32
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алжир (провинция)
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КАИР, 14 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, трое получили ранения при столкновении двух микроавтобусов на юге Алжира в понедельник, сообщает портал издания "аш-Шурук", ссылающегося на Главное управление гражданской защиты."По данным Главного управления гражданской защиты, 16 человек погибли и трое получили ранения в результате столкновения двух микроавтобусов в Бордж-Баджи-Мохтаре", - сообщает издание.По данным спасателей, ДТП произошло в 190 километрах от города Адрар - административного центра одноименной провинции.
https://ria.ru/20221107/dtp-1829770914.html
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в мире, алжир (провинция)
В мире, Алжир (провинция)
При столкновении двух микроавтобусов в Алжире погибли не менее 16 человек
При столкновении двух микроавтобусов в Алжире погибли не менее 16 человек, трое раненых
КАИР, 14 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, трое получили ранения при столкновении двух микроавтобусов на юге Алжира в понедельник, сообщает портал издания "аш-Шурук", ссылающегося на Главное управление гражданской защиты.
"По данным Главного управления гражданской защиты, 16 человек погибли и трое получили ранения в результате столкновения двух микроавтобусов в Бордж-Баджи-Мохтаре", - сообщает издание.
По данным спасателей, ДТП произошло в 190 километрах от города Адрар - административного центра одноименной провинции.