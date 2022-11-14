https://ria.ru/20221114/migranty-1831415239.html

Сделка с Францией не решит проблему беженцев, заявил Сунак

Сделка с Францией не решит проблему беженцев, заявил Сунак - РИА Новости, 14.11.2022

Сделка с Францией не решит проблему беженцев, заявил Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал, что новое миграционное соглашение, подписанное в понедельник между Британией и Францией для борьбы с потоком... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:50

2022-11-14T16:50

2022-11-14T16:50

в мире

риши сунак

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал, что новое миграционное соглашение, подписанное в понедельник между Британией и Францией для борьбы с потоком мигрантов, пытающихся попасть в королевство на маленьких лодках через пролив Ла-Манш, не сможет быстро решить проблему нелегалов."Я уверен, что мы можем снизить число (прибывающих в Британию беженцев), но я также хочу быть честным с людьми в том, что это не одна вещь, которая волшебным образом решит эту проблему. Мы не можем сделать это за одну ночь", - сказал он в эфире телеканала Sky News по прибытии в Индонезию на саммит G20.По словам Сунака, это сложная проблема, которую нельзя решить, имея только одну политику, поэтому необходимо работать над "множеством разных вещей". Премьер заявил, что сдерживание потока нелегальных мигрантов является для него одним из приоритетных вопросов и сотрудничество с Францией в этой сфере жизненно важно.Великобритания и Франция подписали в понедельник новое миграционное соглашение на сумму в 63 миллиона фунтов стерлингов. Оно предполагает увеличение на 40% числа финансируемых Британией офицеров, патрулирующих берега северной Франции, а также инвестиции в инфраструктуру безопасности французских портов и оснащение офицеров новым снаряжением. Помимо этого, Британия и Франция создадут совместные аналитические группы для оперативного сотрудничества в штабе французского командования. Впервые британские офицеры будут принимать участие в операциях совместно с французскими коллегами.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе этого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию за этот год, превысило 40 тысяч человек. Ранее британские СМИ писали, что страна тратит около 7 миллионов фунтов стерлингов в день на содержание мигрантов в гостиницах.В конце 2021 года проблема нелегальных мигрантов стала причиной обострения отношений между Францией и Британией, когда в водах Па-де-Кале у берегов Франции затонула лодка, перевозившая мигрантов в Великобританию через Ла-Манш, погибли 27 человек.

https://ria.ru/20221111/vozvraschenie-1830652472.html

https://ria.ru/20221114/britaniya-1831336487.html

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в мире, риши сунак, франция, великобритания, ла-манш, большая двадцатка