23:07 14.11.2022 (обновлено: 23:51 14.11.2022)
Медведев прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине
Медведев: англосаксы пытаются наскрести юридическую основу для воровства активов России
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Страны Запада пытаются наскрести юридическую основу для кражи незаконно арестованных российских активов, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя рекомендательную резолюцию Генассамблеи ООН о возмещении Москвой ущерба Киеву.
"Генассамблея ООН приняла рекомендательную резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине. Выводы: англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов", — написал он в Telegram.
Зампред Совбеза подчеркнул, что странам ООН следовало бы принять аналогичную резолюцию о возмещении Соединенными Штатами ущерба странам бывшей Югославии и Корейского полуострова, а также Вьетнаму и Ираку. В противном случае нынешняя рекомендация "похожа на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению", отметил он.
"Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации "объединенных наций", — добавил Медведев.
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Генеральная Ассамблея ООН сегодня большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Инициативу поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.
Западные страны после начала военной операции на Украине ужесточили санкции против России. Так, заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти оспорят решение европейских властей в суде.
Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.