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Медведев прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине - РИА Новости, 14.11.2022
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Медведев прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине
Медведев прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине - РИА Новости, 14.11.2022
Медведев прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине
Страны Запада пытаются наскрести юридическую основу для кражи незаконно арестованных российских активов, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T23:07
2022-11-14T23:51
россия
дмитрий медведев
оон
в мире
украина
генеральная ассамблея оон
нато
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Страны Запада пытаются наскрести юридическую основу для кражи незаконно арестованных российских активов, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя рекомендательную резолюцию Генассамблеи ООН о возмещении Москвой ущерба Киеву.Зампред Совбеза подчеркнул, что странам ООН следовало бы принять аналогичную резолюцию о возмещении Соединенными Штатами ущерба странам бывшей Югославии и Корейского полуострова, а также Вьетнаму и Ираку. В противном случае нынешняя рекомендация "похожа на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению", отметил он. "Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации "объединенных наций", — добавил Медведев.Генеральная Ассамблея ООН сегодня большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Инициативу поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.Западные страны после начала военной операции на Украине ужесточили санкции против России. Так, заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти оспорят решение европейских властей в суде.Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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россия, дмитрий медведев, оон, в мире, украина, генеральная ассамблея оон, нато, сша, владимир путин, эльвира набиуллина, киев
Россия, Дмитрий Медведев, ООН, В мире, Украина, Генеральная Ассамблея ООН, НАТО, США, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Киев
23:07 14.11.2022 (обновлено: 23:51 14.11.2022)
 
Медведев прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине

Медведев: англосаксы пытаются наскрести юридическую основу для воровства активов России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Страны Запада пытаются наскрести юридическую основу для кражи незаконно арестованных российских активов, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя рекомендательную резолюцию Генассамблеи ООН о возмещении Москвой ущерба Киеву.

"Генассамблея ООН приняла рекомендательную резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине. Выводы: англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов", — написал он в Telegram.

Зампред Совбеза подчеркнул, что странам ООН следовало бы принять аналогичную резолюцию о возмещении Соединенными Штатами ущерба странам бывшей Югославии и Корейского полуострова, а также Вьетнаму и Ираку. В противном случае нынешняя рекомендация "похожа на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению", отметил он.
"Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации "объединенных наций", — добавил Медведев.
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Генеральная Ассамблея ООН сегодня большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Инициативу поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.
Западные страны после начала военной операции на Украине ужесточили санкции против России. Так, заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти оспорят решение европейских властей в суде.
Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 21:44
Косачев назвал резолюцию ООН о возмещении ущерба Киеву юридически ничтожной
 
РоссияДмитрий МедведевООНВ миреУкраинаГенеральная Ассамблея ООННАТОСШАВладимир ПутинЭльвира НабиуллинаКиев
 
 
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