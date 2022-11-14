https://ria.ru/20221114/medvedev-1831486740.html

Медведев прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине

Медведев прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине - РИА Новости, 14.11.2022

Медведев прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине

Страны Запада пытаются наскрести юридическую основу для кражи незаконно арестованных российских активов, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T23:07

2022-11-14T23:07

2022-11-14T23:51

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Страны Запада пытаются наскрести юридическую основу для кражи незаконно арестованных российских активов, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя рекомендательную резолюцию Генассамблеи ООН о возмещении Москвой ущерба Киеву.Зампред Совбеза подчеркнул, что странам ООН следовало бы принять аналогичную резолюцию о возмещении Соединенными Штатами ущерба странам бывшей Югославии и Корейского полуострова, а также Вьетнаму и Ираку. В противном случае нынешняя рекомендация "похожа на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению", отметил он. "Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации "объединенных наций", — добавил Медведев.Генеральная Ассамблея ООН сегодня большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Инициативу поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.Западные страны после начала военной операции на Украине ужесточили санкции против России. Так, заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти оспорят решение европейских властей в суде.Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20221025/aktivy-1826601671.html

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