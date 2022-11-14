https://ria.ru/20221114/mazda-1831251481.html
"Мазда Соллерс" после ухода Mazda запустит новую производственную линию
"Мазда Соллерс" после ухода Mazda запустит новую производственную линию - РИА Новости, 14.11.2022
"Мазда Соллерс" после ухода Mazda запустит новую производственную линию
Предприятие "Мазда Соллерс" во Владивостоке после продажи компанией Mazda своей доли осталось привлекательным для инвесторов, запуск новой производственной... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T04:17
2022-11-14T04:17
2022-11-14T04:17
экономика
владивосток
соллерс
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Предприятие "Мазда Соллерс" во Владивостоке после продажи компанией Mazda своей доли осталось привлекательным для инвесторов, запуск новой производственной линии намечен на второй квартал 2023 года, сообщает правительство Приморья.Японская компания Mazda ранее решила передать всю свою долю в ООО "Мазда Соллерс" компании по производству и продаже автомобилей во Владивостоке ПАО "Соллерс". Предприятие оценило расходы, связанные с продажей своей доли в СП с "Соллерсом", в 12 миллиардов иен (82 миллиона долларов). Активы переданы за 1 евро. Пресс-служба "Соллерс" заявила, что старт производства новых моделей автомобилей на площадке запланирован на будущий год."Мазда Соллерс" продолжает выплачивать сотрудникам заработную плату в полном объеме. Предприятие сохранило свою привлекательность для инвесторов и готовится запустить новую производственную линию уже во втором квартале 2023 года", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что первостепенная задача сегодня - сохранить производственные мощности и коллектив предприятия. Профильные министерства регионального правительства находятся в постоянном контакте с руководством "Мазда Соллерс".Заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко отметил, что для успешного экономического будущего проекта есть объективные экономические предпосылки, в том числе выгодное расположение вблизи ключевых логистических точек и активный спрос на производимую продукцию.
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экономика, владивосток, соллерс, приморский край
Экономика, Владивосток, Соллерс, Приморский край
"Мазда Соллерс" после ухода Mazda запустит новую производственную линию
Власти Приморья: "Мазда Соллерс" после ухода Mazda запустит новую производственную линию