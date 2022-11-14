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Илон Маск рассказал о своем видении будущего - РИА Новости, 14.11.2022
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Илон Маск рассказал о своем видении будущего
Илон Маск рассказал о своем видении будущего - РИА Новости, 14.11.2022
Илон Маск рассказал о своем видении будущего
Генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск предложил слушателям конференции в рамках саммита G20 свое видение будущего, которое включает... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:21
2022-11-14T19:41
в мире
илон маск
саммит g20
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск предложил слушателям конференции в рамках саммита G20 свое видение будущего, которое включает инопланетян, подземные туннели и ракетный туризм, сообщает портал Tempo.co.Маск, ранее обещавший лично приехать на Бали, чтобы выступить перед мировыми лидерами бизнеса, в понедельник обратился к ним по видеосвязи.Когда Маска спросили, почему он передумал приезжать на Бали, новый глава Twitter пошутил, что "его рабочая нагрузка в последнее время значительно увеличилась" после того, как он возглавил социальную сеть.Во время выступления Маск рассказал о своем видении будущего — туннелях, вырытых глубоко под землей для борьбы с пробками, ракетном путешествии вокруг света менее чем за час и обнаружении внеземной жизни в космосе."Возможно, мы найдем там инопланетян, которым уже миллионы лет", — сказал он.Затем глава Tesla рассказал о преимуществах туннелей перед летающими автомобилями в борьбе с пробками, заметив, что автомобили "упадут вам на голову" и будут плохо сказываться на конфиденциальности прохожих.По данным портала, Джакарта предложила Маску использовать Индонезию в качестве стартовой площадки для его ракеты SpaceX, указав на преимущества расположения рядом с экватором. Но Маск сказал, что хочет видеть ракетные платформы по всему миру, чтобы обеспечить самые быстрые перелеты.По сообщению Tempo.co, во время обращения Маска по видеосвязи слушателям были видны только его лицо и руки, а все остальное "было черным экраном"."У нас отключили электричество за три минуты до этого звонка. Вот почему я полностью в темноте", — сказал Маск индонезийскому модератору Аниндии Бакри. Глава Tesla добавил, что осознает иронию разговора про энергетическое будущее страны "при свечах".
https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html
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в мире, илон маск, саммит g20
В мире, Илон Маск, Саммит G20
10:21 14.11.2022 (обновлено: 19:41 14.11.2022)
 
Илон Маск рассказал о своем видении будущего

Илон Маск рассказал на саммите G20, что видит в будущем инопланетян и подземные туннели

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск предложил слушателям конференции в рамках саммита G20 свое видение будущего, которое включает инопланетян, подземные туннели и ракетный туризм, сообщает портал Tempo.co.
Маск, ранее обещавший лично приехать на Бали, чтобы выступить перед мировыми лидерами бизнеса, в понедельник обратился к ним по видеосвязи.
Когда Маска спросили, почему он передумал приезжать на Бали, новый глава Twitter пошутил, что "его рабочая нагрузка в последнее время значительно увеличилась" после того, как он возглавил социальную сеть.
Во время выступления Маск рассказал о своем видении будущего — туннелях, вырытых глубоко под землей для борьбы с пробками, ракетном путешествии вокруг света менее чем за час и обнаружении внеземной жизни в космосе.
Индонезийский военный в одном из мест проведения саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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"Возможно, мы найдем там инопланетян, которым уже миллионы лет", — сказал он.
Затем глава Tesla рассказал о преимуществах туннелей перед летающими автомобилями в борьбе с пробками, заметив, что автомобили "упадут вам на голову" и будут плохо сказываться на конфиденциальности прохожих.
По данным портала, Джакарта предложила Маску использовать Индонезию в качестве стартовой площадки для его ракеты SpaceX, указав на преимущества расположения рядом с экватором. Но Маск сказал, что хочет видеть ракетные платформы по всему миру, чтобы обеспечить самые быстрые перелеты.
По сообщению Tempo.co, во время обращения Маска по видеосвязи слушателям были видны только его лицо и руки, а все остальное "было черным экраном".
"У нас отключили электричество за три минуты до этого звонка. Вот почему я полностью в темноте", — сказал Маск индонезийскому модератору Аниндии Бакри. Глава Tesla добавил, что осознает иронию разговора про энергетическое будущее страны "при свечах".
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