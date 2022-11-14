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В Балаково накажут водителя маршрутного такси, обидевшегося на пассажиров - РИА Новости, 14.11.2022
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В Балаково накажут водителя маршрутного такси, обидевшегося на пассажиров
В Балаково накажут водителя маршрутного такси, обидевшегося на пассажиров - РИА Новости, 14.11.2022
В Балаково накажут водителя маршрутного такси, обидевшегося на пассажиров
Водитель маршрутного такси в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, будет наказан за то, что покинул маршрутку и лег на остановке, решив... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:39
2022-11-14T15:43
происшествия
авто
балаково
саратовская область
балаковский район
россия
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САРАТОВ, 14 ноя - РИА Новости. Водитель маршрутного такси в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, будет наказан за то, что покинул маршрутку и лег на остановке, решив "проучить" пассажиров, не оплативших проезд, сообщил глава Балаковского района Сергей Грачев.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина лежит на лавочке остановочного павильона. В пояснении говорится, что водитель маршрутки №10А в Балаково, где проезд оплачивается при входе, заметил, что не все купили билеты, потребовал оплату, но более никто из пассажиров не стал платить, и тогда мужчина якобы обиделся, покинул салон и лег на остановке на лавочке. Спустя время он вернулся, и маршрутка продолжила путь."Водитель, который остановил автобус и демонстративно лёг на остановке, будет наказан. В социальных сетях появился ролик, на котором видно, что мужчина лежит на остановке. Как поясняет автор видео, на кадрах - водитель маршрута № 10А. Якобы он поссорился с пассажирами и покинул транспортное средство. Таким образом решил их проучить. Случай вопиющий и не поддаётся никаким объяснениям. Сегодня встречусь с этим водителем и перевозчиком данного маршрута. Сразу скажу, что разговор будет крайне неприятным. Такое отношение к людям недопустимо", - написал Грачев в Telegram-канале.
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происшествия, авто, балаково, саратовская область, балаковский район, россия
Происшествия, Авто, Балаково, Саратовская область, Балаковский район, Россия
15:39 14.11.2022 (обновлено: 15:43 14.11.2022)
 
В Балаково накажут водителя маршрутного такси, обидевшегося на пассажиров

Глава Балаковского района Грачев побеседует с водителем маршрутки, проучившим пассажиров

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМаршрутные такси
Маршрутные такси - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Маршрутные такси. Архивное фото
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САРАТОВ, 14 ноя - РИА Новости. Водитель маршрутного такси в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, будет наказан за то, что покинул маршрутку и лег на остановке, решив "проучить" пассажиров, не оплативших проезд, сообщил глава Балаковского района Сергей Грачев.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина лежит на лавочке остановочного павильона. В пояснении говорится, что водитель маршрутки №10А в Балаково, где проезд оплачивается при входе, заметил, что не все купили билеты, потребовал оплату, но более никто из пассажиров не стал платить, и тогда мужчина якобы обиделся, покинул салон и лег на остановке на лавочке. Спустя время он вернулся, и маршрутка продолжила путь.
"Водитель, который остановил автобус и демонстративно лёг на остановке, будет наказан. В социальных сетях появился ролик, на котором видно, что мужчина лежит на остановке. Как поясняет автор видео, на кадрах - водитель маршрута № 10А. Якобы он поссорился с пассажирами и покинул транспортное средство. Таким образом решил их проучить. Случай вопиющий и не поддаётся никаким объяснениям. Сегодня встречусь с этим водителем и перевозчиком данного маршрута. Сразу скажу, что разговор будет крайне неприятным. Такое отношение к людям недопустимо", - написал Грачев в Telegram-канале.
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