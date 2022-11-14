https://ria.ru/20221114/marshrutka-1831390427.html

В Балаково накажут водителя маршрутного такси, обидевшегося на пассажиров

В Балаково накажут водителя маршрутного такси, обидевшегося на пассажиров - РИА Новости, 14.11.2022

В Балаково накажут водителя маршрутного такси, обидевшегося на пассажиров

Водитель маршрутного такси в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, будет наказан за то, что покинул маршрутку и лег на остановке, решив... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:39

2022-11-14T15:39

2022-11-14T15:43

происшествия

авто

балаково

саратовская область

балаковский район

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147738/67/1477386777_0:48:3000:1736_1920x0_80_0_0_c4d6a2bd1d1accaafb22a355110389dc.jpg

САРАТОВ, 14 ноя - РИА Новости. Водитель маршрутного такси в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, будет наказан за то, что покинул маршрутку и лег на остановке, решив "проучить" пассажиров, не оплативших проезд, сообщил глава Балаковского района Сергей Грачев.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина лежит на лавочке остановочного павильона. В пояснении говорится, что водитель маршрутки №10А в Балаково, где проезд оплачивается при входе, заметил, что не все купили билеты, потребовал оплату, но более никто из пассажиров не стал платить, и тогда мужчина якобы обиделся, покинул салон и лег на остановке на лавочке. Спустя время он вернулся, и маршрутка продолжила путь."Водитель, который остановил автобус и демонстративно лёг на остановке, будет наказан. В социальных сетях появился ролик, на котором видно, что мужчина лежит на остановке. Как поясняет автор видео, на кадрах - водитель маршрута № 10А. Якобы он поссорился с пассажирами и покинул транспортное средство. Таким образом решил их проучить. Случай вопиющий и не поддаётся никаким объяснениям. Сегодня встречусь с этим водителем и перевозчиком данного маршрута. Сразу скажу, что разговор будет крайне неприятным. Такое отношение к людям недопустимо", - написал Грачев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221114/kurer-1831350476.html

балаково

саратовская область

балаковский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, балаково, саратовская область, балаковский район, россия