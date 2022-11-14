https://ria.ru/20221114/mariupol-1831391132.html

Жительница Мариуполя рассказала, как боевики увезли ее на "Азовсталь"

Жительница Мариуполя рассказала, как боевики увезли ее на "Азовсталь" - РИА Новости, 14.11.2022

Жительница Мариуполя рассказала, как боевики увезли ее на "Азовсталь"

Жительница Мариуполя рассказала РИА Новости, что боевики запрещенного в РФ украинского националистичного батальона "Азов"* насильно привезли ее на территорию... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:40

2022-11-14T15:40

2022-11-14T15:40

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

мариуполь

украина

батальон "азов"

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Жительница Мариуполя рассказала РИА Новости, что боевики запрещенного в РФ украинского националистичного батальона "Азов"* насильно привезли ее на территорию завода "Азовсталь" и удерживали там с подругой."На "Азовсталь" меня затащили насильно двое "азовцев". Я гражданский человек. Работала администратором, поваром в общепите. Я по образованию повар. Я не по своей воле оказалась (на территории завода "Азовсталь" - ред.). Знакомая девочка была, которая познакомилась с одним из них. Говорили, что мы якобы несем опасность для друзей. Потому что я с ними знакома. Я сказала, что не поеду на "Азовсталь", а там меня уже никто не спрашивал", - заявила девушка.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221109/vsu-1830262573.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, мариуполь, украина, батальон "азов", ситуация в днр и лнр