https://ria.ru/20221114/mariupol-1831391132.html
Жительница Мариуполя рассказала, как боевики увезли ее на "Азовсталь"
Жительница Мариуполя рассказала, как боевики увезли ее на "Азовсталь" - РИА Новости, 14.11.2022
Жительница Мариуполя рассказала, как боевики увезли ее на "Азовсталь"
Жительница Мариуполя рассказала РИА Новости, что боевики запрещенного в РФ украинского националистичного батальона "Азов"* насильно привезли ее на территорию... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:40
2022-11-14T15:40
2022-11-14T15:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
мариуполь
украина
батальон "азов"
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Жительница Мариуполя рассказала РИА Новости, что боевики запрещенного в РФ украинского националистичного батальона "Азов"* насильно привезли ее на территорию завода "Азовсталь" и удерживали там с подругой."На "Азовсталь" меня затащили насильно двое "азовцев". Я гражданский человек. Работала администратором, поваром в общепите. Я по образованию повар. Я не по своей воле оказалась (на территории завода "Азовсталь" - ред.). Знакомая девочка была, которая познакомилась с одним из них. Говорили, что мы якобы несем опасность для друзей. Потому что я с ними знакома. Я сказала, что не поеду на "Азовсталь", а там меня уже никто не спрашивал", - заявила девушка.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221109/vsu-1830262573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, донецкая народная республика, мариуполь, украина, батальон "азов", ситуация в днр и лнр
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Жительница Мариуполя рассказала, как боевики увезли ее на "Азовсталь"
Жительница Мариуполя рассказала, как боевики "Азова" насильно увезли ее на "Азовсталь"