СМИ: Британия выведет из Мали всех военных, задействованных в миссии ООН
Times: Британия вслед за Францией выведет из Мали военных, задействованных в миссии ООН
Мали. Город Бамако. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Британия вслед за Францией выводит из Мали всех своих военных, задействованных в миссии ООН, пишет газета Times.
"Великобритания выводит все свои силы из Мали, несмотря на усиление враждебности в регионе со стороны "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"*", - говорится в сообщении газеты.
Всего участие в контртеррористической миссии ООН в Мали принимали участие около 250 военных британской армии. Британские силы были развернуты в регионе Гао на северо-востоке Мали в 2020 году, они принимали участие в миссии ООН.
В Мали работает многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. С начала работы МИНУСМА в 2013 году только из-за подрыва на самодельных взрывных устройствах погибли уже 74 миротворца.
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Весной правительство Мали сообщило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией и призвало ее вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба". В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали.
* Запрещенные в России террористические организации.