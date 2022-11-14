https://ria.ru/20221114/mali-1831430220.html

СМИ: Британия выведет из Мали всех военных, задействованных в миссии ООН

СМИ: Британия выведет из Мали всех военных, задействованных в миссии ООН - РИА Новости, 14.11.2022

СМИ: Британия выведет из Мали всех военных, задействованных в миссии ООН

Британия вслед за Францией выводит из Мали всех своих военных, задействованных в миссии ООН, пишет газета Times. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:49

2022-11-14T17:49

2022-11-14T17:49

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Британия вслед за Францией выводит из Мали всех своих военных, задействованных в миссии ООН, пишет газета Times."Великобритания выводит все свои силы из Мали, несмотря на усиление враждебности в регионе со стороны "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"*", - говорится в сообщении газеты.Всего участие в контртеррористической миссии ООН в Мали принимали участие около 250 военных британской армии. Британские силы были развернуты в регионе Гао на северо-востоке Мали в 2020 году, они принимали участие в миссии ООН.В Мали работает многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. С начала работы МИНУСМА в 2013 году только из-за подрыва на самодельных взрывных устройствах погибли уже 74 миротворца.Весной правительство Мали сообщило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией и призвало ее вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба". В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20221004/mali-1821401719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мали, оон, великобритания