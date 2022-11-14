https://ria.ru/20221114/makron-1831293263.html
Макрон обещал продолжить поставки оборонительных вооружений Украине
Макрон обещал продолжить поставки оборонительных вооружений Украине - РИА Новости, 14.11.2022
Макрон обещал продолжить поставки оборонительных вооружений Украине
Франция продолжит военную поддержку Украины, поставляя ей противоракетные и другие оборонительные системы, заявил в понедельник французский президент Эммануэль... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:17
2022-11-14T11:17
2022-11-14T11:17
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ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Франция продолжит военную поддержку Украины, поставляя ей противоракетные и другие оборонительные системы, заявил в понедельник французский президент Эммануэль Макрон."Мы не являемся стороной конфликта на Украине, но оказываем ей гуманитарную, экономическую и военную поддержку. И мы должны усилить эту поддержку поставками противоракетных и других оборонительных систем", - заявил Макрон в интервью радиостанции France Inter.Как отметил французский лидер, международное сообщество должно удвоить усилия для того, чтобы Украина смогла пережить эту зиму.Ранее Макрон сообщил, что Франция работает вместе с Данией для поставок Украине еще шести гаубиц CAESAR. Также Париж планирует направить Киеву радары, системы и ракеты ПВО. Французские СМИ также писали, что Франция намерена поставить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221114/makron-1831281957.html
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831278408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, эммануэль макрон, сергей лавров, украина, россия, франция, нато
В мире, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Украина, Россия, Франция, НАТО
Макрон обещал продолжить поставки оборонительных вооружений Украине
Президент Франции Макрон обещал продолжить поставки оборонительных вооружений Украине