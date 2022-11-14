https://ria.ru/20221114/makron-1831281957.html
Макрон заявил о необходимости диалога с Путиным
Макрон заявил о необходимости диалога с Путиным - РИА Новости, 14.11.2022
Макрон заявил о необходимости диалога с Путиным
Парижу следует сохранять контакт с Владимиром Путиным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:52
2022-11-14T10:52
2022-11-14T11:45
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
олаф шольц
иран
франция
россия
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ПАРИЖ, 14 ноя — РИА Новости. Парижу следует сохранять контакт с Владимиром Путиным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Да, нужно продолжать разговаривать", — сказал глава французского государства в интервью радиостанции France Inter в ответ на вопрос о том, стоит ли продолжать вести диалог с президентами Ирана и России.По его словам, роль Франции — пытаться максимально эффективно использовать дипломатические средства для решения проблем."Дипломатия заключается в том, чтобы разговаривать в том числе и с теми людьми, с которыми мы не согласны", — добавил политик.Ранее в Кремле заявили, что российский президент сократил контакты с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем из-за их нежелания прислушаться к позиции Москвы.Лидеры России и Франции регулярно созванивались после начала военной операции на Украине. Летом издание Le Temps опубликовало расшифровку февральских телефонных переговоров, записанных журналистами, которые находились в тот момент рядом с Макроном. Впоследствии Путин заявил, что в одностороннем порядке подвергать огласке конфиденциальные разговоры — неприлично.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831278408.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221113/iran-1831220848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, иран, франция, россия
В мире, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Иран, Франция, Россия
10:52 14.11.2022 (обновлено: 11:45 14.11.2022)
Макрон заявил о необходимости диалога с Путиным
Президент Франции Макрон заявил о необходимости продолжать вести диалог с Путиным