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Макрон заявил о необходимости диалога с Путиным - РИА Новости, 14.11.2022
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Макрон заявил о необходимости диалога с Путиным
Макрон заявил о необходимости диалога с Путиным - РИА Новости, 14.11.2022
Макрон заявил о необходимости диалога с Путиным
Парижу следует сохранять контакт с Владимиром Путиным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:52
2022-11-14T11:45
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
олаф шольц
иран
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россия
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ПАРИЖ, 14 ноя — РИА Новости. Парижу следует сохранять контакт с Владимиром Путиным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Да, нужно продолжать разговаривать", — сказал глава французского государства в интервью радиостанции France Inter в ответ на вопрос о том, стоит ли продолжать вести диалог с президентами Ирана и России.По его словам, роль Франции — пытаться максимально эффективно использовать дипломатические средства для решения проблем."Дипломатия заключается в том, чтобы разговаривать в том числе и с теми людьми, с которыми мы не согласны", — добавил политик.Ранее в Кремле заявили, что российский президент сократил контакты с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем из-за их нежелания прислушаться к позиции Москвы.Лидеры России и Франции регулярно созванивались после начала военной операции на Украине. Летом издание Le Temps опубликовало расшифровку февральских телефонных переговоров, записанных журналистами, которые находились в тот момент рядом с Макроном. Впоследствии Путин заявил, что в одностороннем порядке подвергать огласке конфиденциальные разговоры — неприлично.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831278408.html
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, иран, франция, россия
В мире, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Иран, Франция, Россия
10:52 14.11.2022 (обновлено: 11:45 14.11.2022)
 
Макрон заявил о необходимости диалога с Путиным

Президент Франции Макрон заявил о необходимости продолжать вести диалог с Путиным

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 ноя — РИА Новости. Парижу следует сохранять контакт с Владимиром Путиным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Да, нужно продолжать разговаривать", — сказал глава французского государства в интервью радиостанции France Inter в ответ на вопрос о том, стоит ли продолжать вести диалог с президентами Ирана и России.
По его словам, роль Франции — пытаться максимально эффективно использовать дипломатические средства для решения проблем.
"Дипломатия заключается в том, чтобы разговаривать в том числе и с теми людьми, с которыми мы не согласны", — добавил политик.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 10:38Специальная военная операция на Украине
Макрон призвал добиться переговоров между сторонами конфликта на Украине
Ранее в Кремле заявили, что российский президент сократил контакты с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем из-за их нежелания прислушаться к позиции Москвы.
Лидеры России и Франции регулярно созванивались после начала военной операции на Украине. Летом издание Le Temps опубликовало расшифровку февральских телефонных переговоров, записанных журналистами, которые находились в тот момент рядом с Макроном. Впоследствии Путин заявил, что в одностороннем порядке подвергать огласке конфиденциальные разговоры — неприлично.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 20:18В мире
В МИД Ирана обвинили Макрона в лицемерии и поддержке терроризма
 
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