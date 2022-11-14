https://ria.ru/20221114/lnr-1831408285.html

Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР

Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР - РИА Новости, 14.11.2022

Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР

Украинские войска в 13.00 обстреляли из арторудий калибром 155 миллиметров населенный пункт Врубовка в Луганской Народной Республике, ранен местный житель,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:29

2022-11-14T16:29

2022-11-14T16:29

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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 обстреляли из арторудий калибром 155 миллиметров населенный пункт Врубовка в Луганской Народной Республике, ранен местный житель, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.00 - по населенному пункту Врубовка (Попаснянский район, ЛНР) с применением артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров (1 снаряд)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, в результате обстрела ранен мужчина 1997 года рождения.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221114/obstrel-1831386057.html

луганская народная республика

сша

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems, сцкк