Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР
Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР, пострадал мужчина
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСотрудник совместного центра контроля и координации на месте обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник совместного центра контроля и координации на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 обстреляли из арторудий калибром 155 миллиметров населенный пункт Врубовка в Луганской Народной Республике, ранен местный житель, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.00 - по населенному пункту Врубовка (Попаснянский район, ЛНР) с применением артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров (1 снаряд)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным ведомства, в результате обстрела ранен мужчина 1997 года рождения.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.