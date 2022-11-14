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Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР - РИА Новости, 14.11.2022
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Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР
Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР - РИА Новости, 14.11.2022
Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР
Украинские войска в 13.00 обстреляли из арторудий калибром 155 миллиметров населенный пункт Врубовка в Луганской Народной Республике, ранен местный житель,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:29
2022-11-14T16:29
в мире
луганская народная республика
сша
украина
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 обстреляли из арторудий калибром 155 миллиметров населенный пункт Врубовка в Луганской Народной Республике, ранен местный житель, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.00 - по населенному пункту Врубовка (Попаснянский район, ЛНР) с применением артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров (1 снаряд)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, в результате обстрела ранен мужчина 1997 года рождения.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221114/obstrel-1831386057.html
луганская народная республика
сша
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в мире, луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems, сцкк
В мире, Луганская Народная Республика, США, Украина, Lockheed Martin , BAE Systems, СЦКК
16:29 14.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР

Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР, пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСотрудник совместного центра контроля и координации на месте обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник совместного центра контроля и координации на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник совместного центра контроля и координации на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 обстреляли из арторудий калибром 155 миллиметров населенный пункт Врубовка в Луганской Народной Республике, ранен местный житель, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.00 - по населенному пункту Врубовка (Попаснянский район, ЛНР) с применением артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров (1 снаряд)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным ведомства, в результате обстрела ранен мужчина 1997 года рождения.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаСШАУкраинаLockheed MartinBAE SystemsСЦКК
 
 
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