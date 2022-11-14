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В ЛНР сообщили об уничтожении до 90 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 14.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/lnr-1831276204.html
В ЛНР сообщили об уничтожении до 90 военных ВСУ за сутки
В ЛНР сообщили об уничтожении до 90 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 14.11.2022
В ЛНР сообщили об уничтожении до 90 военных ВСУ за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата, сообщила в понедельник... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:26
2022-11-14T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 90 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В воскресенье Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера и 11 единиц специальной автомобильной техники.
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в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
10:26 14.11.2022
 
В ЛНР сообщили об уничтожении до 90 военных ВСУ за сутки

Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении до 90 украинских военных за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоенный
Военный - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 90 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В воскресенье Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера и 11 единиц специальной автомобильной техники.
Игорь Терехов - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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