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В ЛНР сообщили об уничтожении до 90 военных ВСУ за сутки
В ЛНР сообщили об уничтожении до 90 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 14.11.2022
В ЛНР сообщили об уничтожении до 90 военных ВСУ за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата, сообщила в понедельник... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:26
2022-11-14T10:26
2022-11-14T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 90 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В воскресенье Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера и 11 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221114/kharkov-1831244750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
В ЛНР сообщили об уничтожении до 90 военных ВСУ за сутки
Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении до 90 украинских военных за сутки