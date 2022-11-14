https://ria.ru/20221114/lnr-1831276204.html

В ЛНР сообщили об уничтожении до 90 военных ВСУ за сутки

В ЛНР сообщили об уничтожении до 90 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 14.11.2022

В ЛНР сообщили об уничтожении до 90 военных ВСУ за сутки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата, сообщила в понедельник... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:26

2022-11-14T10:26

2022-11-14T10:26

специальная военная операция на украине

в мире

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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 90 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В воскресенье Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера и 11 единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221114/kharkov-1831244750.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика