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При обстреле Сабовки в ЛНР повреждены жилые дома и школа

При обстреле Сабовки в ЛНР повреждены жилые дома и школа - РИА Новости, 14.11.2022

При обстреле Сабовки в ЛНР повреждены жилые дома и школа

Ряд жилых домов и школа повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск села Сабовка в Луганской Народной Республике недалеко от Луганска, передают РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T00:49

2022-11-14T00:49

2022-11-14T00:50

специальная военная операция на украине

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САБОВКА (ЛНР), 14 ноя - РИА Новости. Ряд жилых домов и школа повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск села Сабовка в Луганской Народной Республике недалеко от Луганска, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО HIMARS по Сабовке.В результате обстрела повреждено остекление и фасады в частных жилых домах и школе на окраине населенного пункта. Подробности уточняются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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2022

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луганская народная республика, сцкк, россия, украина, происшествия