https://ria.ru/20221114/lekarstva-1831485259.html
Канада столкнулась с нехваткой детских болеутоляющих
Канада столкнулась с нехваткой детских болеутоляющих - РИА Новости, 14.11.2022
Канада столкнулась с нехваткой детских болеутоляющих
Канада столкнулась с дефицитом детских болеутоляющих и жаропонижающих, справиться с которым планируется в течение нескольких недель, говорится в опубликованном... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T22:55
2022-11-14T22:55
2022-11-14T22:55
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канада
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Канада столкнулась с дефицитом детских болеутоляющих и жаропонижающих, справиться с которым планируется в течение нескольких недель, говорится в опубликованном в понедельник заявлении министерства здравоохранения страны."Мы разделяем беспокойство родителей и тех, кто оказывает помощь, в связи с невозможностью найти ацетаминофен и ибупрофен для младенцев и детей. Эти продукты необходимы для снижения жара и боли", - говорится в заявлении."Мы обеспечили иностранные поставки детского ацетаминофена, который будет доступен в розничной продаже и местных аптеках в ближайшие недели", - добавили в канадском минздраве.В ведомстве сообщили, что также недавно одобрили в исключительном порядке импорт ибупрофена и ацетаминофена для младенцев и детей с целью поставки медикаментов в канадские больницы.В минздраве страны рекомендовали канадцам закупать только те лекарства, которые им нужны, чтобы у других родителей и оказывающих помощь лиц также была возможность приобрести необходимые препараты.
https://ria.ru/20221101/defitsit-1828420158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, канада
В мире, Здоровье - Общество, Канада
Канада столкнулась с нехваткой детских болеутоляющих
Минздрав Канады сообщил о дефиците детских болеутоляющих и жаропонижающих
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости.
Канада столкнулась с дефицитом детских болеутоляющих и жаропонижающих, справиться с которым планируется в течение нескольких недель, говорится в опубликованном в понедельник заявлении
министерства здравоохранения страны.
"Мы разделяем беспокойство родителей и тех, кто оказывает помощь, в связи с невозможностью найти ацетаминофен и ибупрофен для младенцев и детей. Эти продукты необходимы для снижения жара и боли", - говорится в заявлении.
"Мы обеспечили иностранные поставки детского ацетаминофена, который будет доступен в розничной продаже и местных аптеках в ближайшие недели", - добавили в канадском минздраве.
В ведомстве сообщили, что также недавно одобрили в исключительном порядке импорт ибупрофена и ацетаминофена для младенцев и детей с целью поставки медикаментов в канадские больницы.
В минздраве страны рекомендовали канадцам закупать только те лекарства, которые им нужны, чтобы у других родителей и оказывающих помощь лиц также была возможность приобрести необходимые препараты.