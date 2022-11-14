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Канада столкнулась с нехваткой детских болеутоляющих - РИА Новости, 14.11.2022
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Канада столкнулась с нехваткой детских болеутоляющих
Канада столкнулась с нехваткой детских болеутоляющих - РИА Новости, 14.11.2022
Канада столкнулась с нехваткой детских болеутоляющих
Канада столкнулась с дефицитом детских болеутоляющих и жаропонижающих, справиться с которым планируется в течение нескольких недель, говорится в опубликованном... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T22:55
2022-11-14T22:55
в мире
здоровье - общество
канада
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Канада столкнулась с дефицитом детских болеутоляющих и жаропонижающих, справиться с которым планируется в течение нескольких недель, говорится в опубликованном в понедельник заявлении министерства здравоохранения страны."Мы разделяем беспокойство родителей и тех, кто оказывает помощь, в связи с невозможностью найти ацетаминофен и ибупрофен для младенцев и детей. Эти продукты необходимы для снижения жара и боли", - говорится в заявлении."Мы обеспечили иностранные поставки детского ацетаминофена, который будет доступен в розничной продаже и местных аптеках в ближайшие недели", - добавили в канадском минздраве.В ведомстве сообщили, что также недавно одобрили в исключительном порядке импорт ибупрофена и ацетаминофена для младенцев и детей с целью поставки медикаментов в канадские больницы.В минздраве страны рекомендовали канадцам закупать только те лекарства, которые им нужны, чтобы у других родителей и оказывающих помощь лиц также была возможность приобрести необходимые препараты.
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в мире, здоровье - общество, канада
В мире, Здоровье - Общество, Канада
22:55 14.11.2022
 
Канада столкнулась с нехваткой детских болеутоляющих

Минздрав Канады сообщил о дефиците детских болеутоляющих и жаропонижающих

© Fotolia / Ruslan GilmanshinТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Fotolia / Ruslan Gilmanshin
Таблетки. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Канада столкнулась с дефицитом детских болеутоляющих и жаропонижающих, справиться с которым планируется в течение нескольких недель, говорится в опубликованном в понедельник заявлении министерства здравоохранения страны.
"Мы разделяем беспокойство родителей и тех, кто оказывает помощь, в связи с невозможностью найти ацетаминофен и ибупрофен для младенцев и детей. Эти продукты необходимы для снижения жара и боли", - говорится в заявлении.
"Мы обеспечили иностранные поставки детского ацетаминофена, который будет доступен в розничной продаже и местных аптеках в ближайшие недели", - добавили в канадском минздраве.
В ведомстве сообщили, что также недавно одобрили в исключительном порядке импорт ибупрофена и ацетаминофена для младенцев и детей с целью поставки медикаментов в канадские больницы.
В минздраве страны рекомендовали канадцам закупать только те лекарства, которые им нужны, чтобы у других родителей и оказывающих помощь лиц также была возможность приобрести необходимые препараты.
Пустые полки в продуктовом магазине в США - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 15:05
СМИ сообщили о дефиците лекарств, продуктов, топлива и рабочей силы в США
 
В миреЗдоровье - ОбществоКанада
 
 
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