https://ria.ru/20221114/lekarstva-1831485259.html

Канада столкнулась с нехваткой детских болеутоляющих

Канада столкнулась с нехваткой детских болеутоляющих - РИА Новости, 14.11.2022

Канада столкнулась с нехваткой детских болеутоляющих

Канада столкнулась с дефицитом детских болеутоляющих и жаропонижающих, справиться с которым планируется в течение нескольких недель, говорится в опубликованном... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T22:55

2022-11-14T22:55

2022-11-14T22:55

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канада

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Канада столкнулась с дефицитом детских болеутоляющих и жаропонижающих, справиться с которым планируется в течение нескольких недель, говорится в опубликованном в понедельник заявлении министерства здравоохранения страны."Мы разделяем беспокойство родителей и тех, кто оказывает помощь, в связи с невозможностью найти ацетаминофен и ибупрофен для младенцев и детей. Эти продукты необходимы для снижения жара и боли", - говорится в заявлении."Мы обеспечили иностранные поставки детского ацетаминофена, который будет доступен в розничной продаже и местных аптеках в ближайшие недели", - добавили в канадском минздраве.В ведомстве сообщили, что также недавно одобрили в исключительном порядке импорт ибупрофена и ацетаминофена для младенцев и детей с целью поставки медикаментов в канадские больницы.В минздраве страны рекомендовали канадцам закупать только те лекарства, которые им нужны, чтобы у других родителей и оказывающих помощь лиц также была возможность приобрести необходимые препараты.

https://ria.ru/20221101/defitsit-1828420158.html

канада

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, здоровье - общество, канада