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Разработчик заявил о планах создать костюм "железного человека" для военных - РИА Новости, 14.11.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221114/legioner-1831248967.html
Разработчик заявил о планах создать костюм "железного человека" для военных
Разработчик заявил о планах создать костюм "железного человека" для военных - РИА Новости, 14.11.2022
Разработчик заявил о планах создать костюм "железного человека" для военных
Костюм "железного человека" из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца как доспехи средневекового рыцаря, планируется создать в рамках... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T03:10
2022-11-14T03:10
новое оружие россии
безопасность
технологии
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Костюм "железного человека" из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца как доспехи средневекового рыцаря, планируется создать в рамках проекта экипировки российского солдата будущего нового поколения "Легионер", заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора предприятия-производителя боевой экипировки и средств бронезащиты "Армоком", участвующего в данных работах, Олег Фаустов."Эта работа планируется к проведению в рамках НИР (научно-исследовательской работы – ред.) "Легионер". В ней будет рассмотрена возможность изготовления такого бронированного "скафандра", но для его поддержки опять же потребуется экзоскелет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли сегодня возможность создать "доспех" из современных материалов, который закрывал бы все тело бойца, при этом обеспечивая эффективную защиту от стрелкового оружия.Фаустов отметил, что создание костюма "железного человека", который бы полностью закрывал тело бойца, как одноименного супергероя кинофильмов и комиксов Marvel, является приоритетным направлением работ всех ведущих военных держав.По его словам, несмотря на преобладающие у многих специалистов мнение, что в будущем люди воевать вообще не будут, а вместо них боевые задачи будут выполнять роботы и дроны, человек по-прежнему будет должен занимать те или иные позиции на поле боя, а риски для его жизни при развитии военной техники значительно вырастут."Машины сами по себе не могут занимать те или иные рубежи и территории, туда в любом случае заходит человек. Для этого он, естественно, должен быть максимально защищен, поэтому все ведущие армии мира, и мы тут не исключение, рассматривают возможность создания такого "железного человека", - отметил собеседник агентства.Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил РИА Новости, что экипировка солдата будущего нового поколения, разрабатываемая на смену комплектам "Ратник", получит название "Легионер". Он также сообщил, что научно-исследовательские работы по проекту сократят с изначально предусмотренных двух-трех лет до одного года и завершат к концу 2023 года.
https://ria.ru/20221006/legioner-1821860774.html
https://ria.ru/20221107/ekzoskelety-1829550499.html
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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ
03:10 14.11.2022
 
Разработчик заявил о планах создать костюм "железного человека" для военных

Разработчик: военные получат полностью покрывающий тело костюм из композитной брони

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПосетитель Международного военно-технического форума осматривает средства индивидуальной защиты компании "Армоком"
Посетитель Международного военно-технического форума осматривает средства индивидуальной защиты компании Армоком - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посетитель Международного военно-технического форума осматривает средства индивидуальной защиты компании "Армоком". Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Костюм "железного человека" из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца как доспехи средневекового рыцаря, планируется создать в рамках проекта экипировки российского солдата будущего нового поколения "Легионер", заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора предприятия-производителя боевой экипировки и средств бронезащиты "Армоком", участвующего в данных работах, Олег Фаустов.
"Эта работа планируется к проведению в рамках НИР (научно-исследовательской работы – ред.) "Легионер". В ней будет рассмотрена возможность изготовления такого бронированного "скафандра", но для его поддержки опять же потребуется экзоскелет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли сегодня возможность создать "доспех" из современных материалов, который закрывал бы все тело бойца, при этом обеспечивая эффективную защиту от стрелкового оружия.
Экспонат Солдат будущего - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 03:04Новое оружие России
Источник заявил, что сроки разработки экипировки "Легионер" сократят втрое
Фаустов отметил, что создание костюма "железного человека", который бы полностью закрывал тело бойца, как одноименного супергероя кинофильмов и комиксов Marvel, является приоритетным направлением работ всех ведущих военных держав.
По его словам, несмотря на преобладающие у многих специалистов мнение, что в будущем люди воевать вообще не будут, а вместо них боевые задачи будут выполнять роботы и дроны, человек по-прежнему будет должен занимать те или иные позиции на поле боя, а риски для его жизни при развитии военной техники значительно вырастут.
"Машины сами по себе не могут занимать те или иные рубежи и территории, туда в любом случае заходит человек. Для этого он, естественно, должен быть максимально защищен, поэтому все ведущие армии мира, и мы тут не исключение, рассматривают возможность создания такого "железного человека", - отметил собеседник агентства.
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил РИА Новости, что экипировка солдата будущего нового поколения, разрабатываемая на смену комплектам "Ратник", получит название "Легионер". Он также сообщил, что научно-исследовательские работы по проекту сократят с изначально предусмотренных двух-трех лет до одного года и завершат к концу 2023 года.
Снаряды для Гиацинта-Б - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 03:42Новое оружие России
Российские артиллеристы опробуют экзоскелеты для подноса снарядов
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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