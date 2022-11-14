https://ria.ru/20221114/lavrov-1831385557.html

В Китае обвинили Запад в распространении фейков о здоровье Лаврова

В Китае обвинили Запад в распространении фейков о здоровье Лаврова - РИА Новости, 14.11.2022

В Китае обвинили Запад в распространении фейков о здоровье Лаврова

Читателей китайского портала "Гуаньча" взволновали сообщения западных СМИ о проблемах со здоровьем главы МИД России Сергея Лаврова. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:23

2022-11-14T15:23

2022-11-14T19:26

в мире

сергей лавров

мария захарова

россия

китай

индонезия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читателей китайского портала "Гуаньча" взволновали сообщения западных СМИ о проблемах со здоровьем главы МИД России Сергея Лаврова.Несмотря на быстрое опровержение, пользователи сочли подозрительной централизованную информационную кампанию против министра."Такая свобода печати, то есть свобода фальсификации, показывает, насколько абсурдны западная демократия и свобода!" — написал guan_15891587051865."С ним что-то могло произойти, но все обошлось, а СМИ не вовремя разослали заготовленную запись", — предположил Че Ютянь."Это так рискованно, Путин прав, что не поехал на встречу", — поддержал Maundy."Распространять слухи, чтобы создать проблемы, — старый трюк западных СМИ!" — заметил Гу Ин.Ранее ряд западных СМИ сообщил, что Сергей Лавров госпитализирован в Индонезии на Бали. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео с главой ведомства, где он работает в отеле с документами, готовясь к предстоящим встречам. Сам Лавров пожелал западным журналистам быть честнее и чаще писать правду.Саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Лавров возглавит на нем российскую делегацию. На мероприятии представители Москвы планируют выступить с конкретными инициативами по поставкам продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.

https://ria.ru/20221114/soobscheniya-1831353583.html

https://ria.ru/20221114/lavrov-1831332588.html

россия

китай

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сергей лавров, мария захарова, россия, китай, индонезия