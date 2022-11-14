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В Китае обвинили Запад в распространении фейков о здоровье Лаврова - РИА Новости, 14.11.2022
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В Китае обвинили Запад в распространении фейков о здоровье Лаврова
В Китае обвинили Запад в распространении фейков о здоровье Лаврова - РИА Новости, 14.11.2022
В Китае обвинили Запад в распространении фейков о здоровье Лаврова
Читателей китайского портала "Гуаньча" взволновали сообщения западных СМИ о проблемах со здоровьем главы МИД России Сергея Лаврова. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:23
2022-11-14T19:26
в мире
сергей лавров
мария захарова
россия
китай
индонезия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читателей китайского портала "Гуаньча" взволновали сообщения западных СМИ о проблемах со здоровьем главы МИД России Сергея Лаврова.Несмотря на быстрое опровержение, пользователи сочли подозрительной централизованную информационную кампанию против министра."Такая свобода печати, то есть свобода фальсификации, показывает, насколько абсурдны западная демократия и свобода!" — написал guan_15891587051865."С ним что-то могло произойти, но все обошлось, а СМИ не вовремя разослали заготовленную запись", — предположил Че Ютянь."Это так рискованно, Путин прав, что не поехал на встречу", — поддержал Maundy."Распространять слухи, чтобы создать проблемы, — старый трюк западных СМИ!" — заметил Гу Ин.Ранее ряд западных СМИ сообщил, что Сергей Лавров госпитализирован в Индонезии на Бали. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео с главой ведомства, где он работает в отеле с документами, готовясь к предстоящим встречам. Сам Лавров пожелал западным журналистам быть честнее и чаще писать правду.Саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Лавров возглавит на нем российскую делегацию. На мероприятии представители Москвы планируют выступить с конкретными инициативами по поставкам продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.
https://ria.ru/20221114/soobscheniya-1831353583.html
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в мире, сергей лавров, мария захарова, россия, китай, индонезия
В мире, Сергей Лавров, Мария Захарова, Россия, Китай, Индонезия
15:23 14.11.2022 (обновлено: 19:26 14.11.2022)
 
В Китае обвинили Запад в распространении фейков о здоровье Лаврова

Читатели "Гуаньча" обвинили Запад в распространении фейков о здоровье Лаврова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читателей китайского портала "Гуаньча" взволновали сообщения западных СМИ о проблемах со здоровьем главы МИД России Сергея Лаврова.
Несмотря на быстрое опровержение, пользователи сочли подозрительной централизованную информационную кампанию против министра.
Флаги во время подготовки к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 13:33
Сообщения о госпитализации Лаврова появились перед встречей глав США и КНР
"Такая свобода печати, то есть свобода фальсификации, показывает, насколько абсурдны западная демократия и свобода!" — написал guan_15891587051865.
"С ним что-то могло произойти, но все обошлось, а СМИ не вовремя разослали заготовленную запись", — предположил Че Ютянь.
"Это так рискованно, Путин прав, что не поехал на встречу", — поддержал Maundy.

"Слухи стали нормой в западных СМИ. Цель очень ясна — постоянно дискредитировать и ослаблять своих противников", — считает guorj_dlb.

"Распространять слухи, чтобы создать проблемы, — старый трюк западных СМИ!" — заметил Гу Ин.
"Они просто не хотят, чтобы Учитель Ла затмил всех!" — написал Сицзянь Джуши.
Ранее ряд западных СМИ сообщил, что Сергей Лавров госпитализирован в Индонезии на Бали. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео с главой ведомства, где он работает в отеле с документами, готовясь к предстоящим встречам. Сам Лавров пожелал западным журналистам быть честнее и чаще писать правду.
Саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Лавров возглавит на нем российскую делегацию. На мероприятии представители Москвы планируют выступить с конкретными инициативами по поставкам продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 12:36
Лавров рассказал о плане работы на саммите G20
 
В миреСергей ЛавровМария ЗахароваРоссияКитайИндонезия
 
 
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