https://ria.ru/20221114/lavrov-1831385557.html
В Китае обвинили Запад в распространении фейков о здоровье Лаврова
В Китае обвинили Запад в распространении фейков о здоровье Лаврова - РИА Новости, 14.11.2022
В Китае обвинили Запад в распространении фейков о здоровье Лаврова
Читателей китайского портала "Гуаньча" взволновали сообщения западных СМИ о проблемах со здоровьем главы МИД России Сергея Лаврова. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:23
2022-11-14T15:23
2022-11-14T19:26
в мире
сергей лавров
мария захарова
россия
китай
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читателей китайского портала "Гуаньча" взволновали сообщения западных СМИ о проблемах со здоровьем главы МИД России Сергея Лаврова.Несмотря на быстрое опровержение, пользователи сочли подозрительной централизованную информационную кампанию против министра."Такая свобода печати, то есть свобода фальсификации, показывает, насколько абсурдны западная демократия и свобода!" — написал guan_15891587051865."С ним что-то могло произойти, но все обошлось, а СМИ не вовремя разослали заготовленную запись", — предположил Че Ютянь."Это так рискованно, Путин прав, что не поехал на встречу", — поддержал Maundy."Распространять слухи, чтобы создать проблемы, — старый трюк западных СМИ!" — заметил Гу Ин.Ранее ряд западных СМИ сообщил, что Сергей Лавров госпитализирован в Индонезии на Бали. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео с главой ведомства, где он работает в отеле с документами, готовясь к предстоящим встречам. Сам Лавров пожелал западным журналистам быть честнее и чаще писать правду.Саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Лавров возглавит на нем российскую делегацию. На мероприятии представители Москвы планируют выступить с конкретными инициативами по поставкам продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.
https://ria.ru/20221114/soobscheniya-1831353583.html
https://ria.ru/20221114/lavrov-1831332588.html
россия
китай
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b5fdade52024ffde8ec6cd6c2f6df5a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, мария захарова, россия, китай, индонезия
В мире, Сергей Лавров, Мария Захарова, Россия, Китай, Индонезия
15:23 14.11.2022 (обновлено: 19:26 14.11.2022)
В Китае обвинили Запад в распространении фейков о здоровье Лаврова
Читатели "Гуаньча" обвинили Запад в распространении фейков о здоровье Лаврова
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Читателей китайского портала "Гуаньча
" взволновали сообщения западных СМИ о проблемах со здоровьем главы МИД России Сергея Лаврова.
Несмотря на быстрое опровержение, пользователи сочли подозрительной централизованную информационную кампанию против министра.
"Такая свобода печати, то есть свобода фальсификации, показывает, насколько абсурдны западная демократия и свобода!" — написал guan_15891587051865.
"С ним что-то могло произойти, но все обошлось, а СМИ не вовремя разослали заготовленную запись", — предположил Че Ютянь.
"Это так рискованно, Путин прав, что не поехал на встречу", — поддержал Maundy.
"Слухи стали нормой в западных СМИ. Цель очень ясна — постоянно дискредитировать и ослаблять своих противников", — считает guorj_dlb.
"Распространять слухи, чтобы создать проблемы, — старый трюк западных СМИ!" — заметил Гу Ин.
"Они просто не хотят, чтобы Учитель Ла затмил всех!" — написал Сицзянь Джуши.
Ранее ряд западных СМИ сообщил, что Сергей Лавров госпитализирован в Индонезии
на Бали
. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова
опубликовала видео с главой ведомства, где он работает в отеле с документами, готовясь к предстоящим встречам. Сам Лавров пожелал западным журналистам быть честнее и чаще писать правду.
Саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Лавров возглавит на нем российскую делегацию. На мероприятии представители Москвы планируют выступить с конкретными инициативами по поставкам продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.