https://ria.ru/20221114/lavrov-1831323391.html
Лавров опроверг сообщения о своей госпитализации перед саммитом G20 на Бали
Лавров опроверг сообщения о своей госпитализации перед саммитом G20 на Бали - РИА Новости, 14.11.2022
Лавров опроверг сообщения о своей госпитализации перед саммитом G20 на Бали
Глава МИД Сергей Лавров опроверг сообщения о своей госпитализации на Бали перед саммитом G20. Видео с обращением министра выложила в Telegram официальный... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:19
2022-11-14T12:19
2022-11-14T14:24
россия
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров опроверг сообщения о своей госпитализации на Бали перед саммитом G20. Видео с обращением министра выложила в Telegram официальный представитель ведомства Мария Захарова.В ролике показано, что руководитель российской дипломатии работает в отеле с документами.Лавров посоветовал западным журналистам, опубликовавшим фейк о его госпитализации, быть честнее и чаще писать правду.Он также отметил, что представители прессы из США и ЕС транслируют только одну точку зрения, игнорируя российскую позицию. Глава МИД рассказал, что готовится к саммиту G20."Завтра несколько выступлений, завтра мы будем принимать итоговую декларацию. Только что звонила министр иностранных дел Индонезии, которая является председателем министерского процесса. Сейчас завершаются переговоры, наши эксперты там находятся, но министр по телефону контролирует эту ситуацию", — заключил Лавров.О госпитализации российского министра сегодня сообщило информагентство AP со ссылкой на индонезийских чиновников.Саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Лавров возглавит на нем российскую делегацию. На мероприятии представители Москвы планируют выступить с конкретными инициативами по поставкам продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.
https://ria.ru/20221112/kambodzha-1831091535.html
https://ria.ru/20221114/g20-1831323054.html
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"Западным журналистам быть почестнее". Лавров прокомментировал фейк о своей госпитализации
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне сообщений некоторых СМИ о якобы имевшей место госпитализации министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индонезии опубликовала видео с ним. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Захаровой, Лавров сидит в отеле и работает с документами, готовясь к предстоящим мероприятиям G20.
2022-11-14T12:19
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PT1M34S
РИА Новости
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россия, сергей лавров, политика
Россия, Сергей Лавров, Политика
12:19 14.11.2022 (обновлено: 14:24 14.11.2022)
Лавров опроверг сообщения о своей госпитализации перед саммитом G20 на Бали
МИД России опроверг сообщение AP о госпитализации Лаврова в Индонезии перед саммитом G20