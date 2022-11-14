Рейтинг@Mail.ru
Лавров опроверг сообщения о своей госпитализации перед саммитом G20 на Бали - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/lavrov-1831323391.html
Лавров опроверг сообщения о своей госпитализации перед саммитом G20 на Бали
Лавров опроверг сообщения о своей госпитализации перед саммитом G20 на Бали - РИА Новости, 14.11.2022
Лавров опроверг сообщения о своей госпитализации перед саммитом G20 на Бали
Глава МИД Сергей Лавров опроверг сообщения о своей госпитализации на Бали перед саммитом G20. Видео с обращением министра выложила в Telegram официальный... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:19
2022-11-14T14:24
россия
сергей лавров
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831338764_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c44367e15224143b696dd6db7d47b81e.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров опроверг сообщения о своей госпитализации на Бали перед саммитом G20. Видео с обращением министра выложила в Telegram официальный представитель ведомства Мария Захарова.В ролике показано, что руководитель российской дипломатии работает в отеле с документами.Лавров посоветовал западным журналистам, опубликовавшим фейк о его госпитализации, быть честнее и чаще писать правду.Он также отметил, что представители прессы из США и ЕС транслируют только одну точку зрения, игнорируя российскую позицию. Глава МИД рассказал, что готовится к саммиту G20."Завтра несколько выступлений, завтра мы будем принимать итоговую декларацию. Только что звонила министр иностранных дел Индонезии, которая является председателем министерского процесса. Сейчас завершаются переговоры, наши эксперты там находятся, но министр по телефону контролирует эту ситуацию", — заключил Лавров.О госпитализации российского министра сегодня сообщило информагентство AP со ссылкой на индонезийских чиновников.Саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Лавров возглавит на нем российскую делегацию. На мероприятии представители Москвы планируют выступить с конкретными инициативами по поставкам продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.
https://ria.ru/20221112/kambodzha-1831091535.html
https://ria.ru/20221114/g20-1831323054.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Западным журналистам быть почестнее". Лавров прокомментировал фейк о своей госпитализации
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне сообщений некоторых СМИ о якобы имевшей место госпитализации министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индонезии опубликовала видео с ним. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Захаровой, Лавров сидит в отеле и работает с документами, готовясь к предстоящим мероприятиям G20.
2022-11-14T12:19
true
PT1M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831338764_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_884823be46bd9179913723b21f28a29d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, политика
Россия, Сергей Лавров, Политика
12:19 14.11.2022 (обновлено: 14:24 14.11.2022)
 
Лавров опроверг сообщения о своей госпитализации перед саммитом G20 на Бали

МИД России опроверг сообщение AP о госпитализации Лаврова в Индонезии перед саммитом G20

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров опроверг сообщения о своей госпитализации на Бали перед саммитом G20. Видео с обращением министра выложила в Telegram официальный представитель ведомства Мария Захарова.
В ролике показано, что руководитель российской дипломатии работает в отеле с документами.
Лавров посоветовал западным журналистам, опубликовавшим фейк о его госпитализации, быть честнее и чаще писать правду.

"И про нашего президента уже лет десять пишут, что он заболел. Это такая, в общем-то, игра, которая не новая в политике", — напомнил министр.

Он также отметил, что представители прессы из США и ЕС транслируют только одну точку зрения, игнорируя российскую позицию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Восточноазиатском саммите в Пномпене - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 20:08
"Так и кто в изоляции?" В Сети сравнили прием Лаврова и Байдена в Камбодже
Глава МИД рассказал, что готовится к саммиту G20.
"Завтра несколько выступлений, завтра мы будем принимать итоговую декларацию. Только что звонила министр иностранных дел Индонезии, которая является председателем министерского процесса. Сейчас завершаются переговоры, наши эксперты там находятся, но министр по телефону контролирует эту ситуацию", — заключил Лавров.
О госпитализации российского министра сегодня сообщило информагентство AP со ссылкой на индонезийских чиновников.
Саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Лавров возглавит на нем российскую делегацию. На мероприятии представители Москвы планируют выступить с конкретными инициативами по поставкам продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.
Подготовка к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 12:18
Россию невозможно исключить из G20, заявили в МИД
 
РоссияСергей ЛавровПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала