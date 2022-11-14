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В РПЦ рассказали, как относятся к проверке СБУ Киево-Печерской Лавры - РИА Новости, 14.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221114/lavra-1831339868.html
В РПЦ рассказали, как относятся к проверке СБУ Киево-Печерской Лавры
В РПЦ рассказали, как относятся к проверке СБУ Киево-Печерской Лавры - РИА Новости, 14.11.2022
В РПЦ рассказали, как относятся к проверке СБУ Киево-Печерской Лавры
Проверка Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении насельников главного украинского монастыря – Киево-Печерской Лавры, - это продолжение политики поиска... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:01
2022-11-14T14:31
религия
религия
служба безопасности украины
украина
русская православная церковь
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Проверка Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении насельников главного украинского монастыря – Киево-Печерской Лавры, - это продолжение политики поиска "врагов" среди православных верующих, в чем заинтересованы украинские раскольники из ПЦУ, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии.Ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской Лавре якобы молятся "за Россию" и опубликовал на своей странице в одной из соцсетей видео, на котором люди поют "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка – Русь". После этого Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что изучает информацию о якобы пении "прославляющих Россию" песен в Киево-Печерской Лавре. В ведомстве пригрозили, что "эта ситуация не останется без соответствующей реакции"."То, что мы видим в отношении УПЦ - это продолжение "охоты на ведьм", в которой заинтересованы раскольники. Поиск "врагов" среди православных верующих - это непрерывная политика украинских властей с 2014 года, она реализуется при полном попустительстве всего западного правозащитного сообщества и СМИ, которые в данном случае, похоже, дали обет молчания", - сказал источник.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ). В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников значительно усилилось давление со стороны украинских властей на каноническую УПЦ, к которой себя относят миллионы украинцев - большинство верующих в стране. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинском обществе: происходят захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. А весной 2022 года в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества, однако закон так и не приняли.
https://ria.ru/20221114/chvk-1831329810.html
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религия, служба безопасности украины, украина, русская православная церковь
Религия, Религия, Служба безопасности Украины, Украина, Русская православная церковь
13:01 14.11.2022 (обновлено: 14:31 14.11.2022)
 
В РПЦ рассказали, как относятся к проверке СБУ Киево-Печерской Лавры

В РПЦ считают, что СБУ ищет врагов среди православных, проверяя Киево-Печерскую Лавру

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУспенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве
Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Проверка Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении насельников главного украинского монастыря – Киево-Печерской Лавры, - это продолжение политики поиска "врагов" среди православных верующих, в чем заинтересованы украинские раскольники из ПЦУ, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии.
Ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской Лавре якобы молятся "за Россию" и опубликовал на своей странице в одной из соцсетей видео, на котором люди поют "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка – Русь". После этого Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что изучает информацию о якобы пении "прославляющих Россию" песен в Киево-Печерской Лавре. В ведомстве пригрозили, что "эта ситуация не останется без соответствующей реакции".
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"То, что мы видим в отношении УПЦ - это продолжение "охоты на ведьм", в которой заинтересованы раскольники. Поиск "врагов" среди православных верующих - это непрерывная политика украинских властей с 2014 года, она реализуется при полном попустительстве всего западного правозащитного сообщества и СМИ, которые в данном случае, похоже, дали обет молчания", - сказал источник.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ). В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников значительно усилилось давление со стороны украинских властей на каноническую УПЦ, к которой себя относят миллионы украинцев - большинство верующих в стране. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинском обществе: происходят захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. А весной 2022 года в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества, однако закон так и не приняли.
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