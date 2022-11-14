13:01 14.11.2022 (обновлено: 14:31 14.11.2022)
В РПЦ рассказали, как относятся к проверке СБУ Киево-Печерской Лавры
В РПЦ считают, что СБУ ищет врагов среди православных, проверяя Киево-Печерскую Лавру
Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Проверка Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении насельников главного украинского монастыря – Киево-Печерской Лавры, - это продолжение политики поиска "врагов" среди православных верующих, в чем заинтересованы украинские раскольники из ПЦУ, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии.
Ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской Лавре якобы молятся "за Россию" и опубликовал на своей странице в одной из соцсетей видео, на котором люди поют "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка – Русь". После этого Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что изучает информацию о якобы пении "прославляющих Россию" песен в Киево-Печерской Лавре. В ведомстве пригрозили, что "эта ситуация не останется без соответствующей реакции".
"То, что мы видим в отношении УПЦ - это продолжение "охоты на ведьм", в которой заинтересованы раскольники. Поиск "врагов" среди православных верующих - это непрерывная политика украинских властей с 2014 года, она реализуется при полном попустительстве всего западного правозащитного сообщества и СМИ, которые в данном случае, похоже, дали обет молчания", - сказал источник.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ). В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников значительно усилилось давление со стороны украинских властей на каноническую УПЦ, к которой себя относят миллионы украинцев - большинство верующих в стране. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинском обществе: происходят захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. А весной 2022 года в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества, однако закон так и не приняли.