https://ria.ru/20221114/kvota-1831331668.html

В Госдуме оценили решение об увеличении квоты на вывоз зерна из России

В Госдуме оценили решение об увеличении квоты на вывоз зерна из России - РИА Новости, 14.11.2022

В Госдуме оценили решение об увеличении квоты на вывоз зерна из России

Увеличение квоты на экспорт зерна из РФ за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) даст возможность снизить "давление на внутреннем рынке" и позволит... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:32

2022-11-14T12:32

2022-11-14T12:32

экономика

надежда школкина

россия

госдума рф

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Увеличение квоты на экспорт зерна из РФ за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) даст возможность снизить "давление на внутреннем рынке" и позволит стабилизировать внутренние цены на этот продукт, заявила журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия").Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития РФ одобрила предложение Минсельхоза увеличить квоту на вывоз зерна за пределы территории России в государства - не члены ЕАЭС до 25,5 миллиона тонн в будущем году, об этом на своём канале в мессенджере Telegram написала ранее в понедельник вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Аграрии с большим воодушевлением приняли эту новость, так как увеличение квоты на экспорт зерна даст возможность снизить давление на внутреннем рынке в связи с рекордным урожаем зерновых культур, а значит, позволит стабилизировать цены на зерно и доходность сельхозпроизводителей", - прокомментировала Школкина."Вместе с тем, считаю, что можно пойти и дальше, например, увеличив индикативную цену при взимании экспортных пошлин, что позволит аграриям получить достойную цену на зерновые культуры, выручку от которых они направят на подготовку к весенне-полевым работам, закупку техники и зарплату работникам. А государству не надо будет тратить дополнительные средства на поддержку производителей зерна", - добавила депутат."Наряду с этим, мера позволит поставить нашей стране на мировой рынок существенный объем зерновых, что также позволит стабилизировать мировой рынок продовольствия", - заключила она.

https://ria.ru/20221104/golod-1829197952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, надежда школкина, россия, госдума рф