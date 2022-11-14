https://ria.ru/20221114/kvartiry-1831240626.html

Военным, выполняющим задачи в Сирии, вручили документы на получение квартир

Военным, выполняющим задачи в Сирии, вручили документы на получение квартир - РИА Новости, 14.11.2022

Военным, выполняющим задачи в Сирии, вручили документы на получение квартир

Российским военнослужащим, которые выполняют задачи на территории Сирии, вручили документы о предоставлении квартир и жилищных субсидий, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T00:07

2022-11-14T00:07

2022-11-14T00:07

война в сирии

сирия

россия

хмеймим

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российским военнослужащим, которые выполняют задачи на территории Сирии, вручили документы о предоставлении квартир и жилищных субсидий, сообщили в Минобороны.Документы военнослужащим вручил заместитель руководителя департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Александр Артамонов, он также провел личные встречи с военнослужащими группировки. Кроме того, специалисты департамента провели ряд консультаций по вопросам, касающимся предоставления квартир.В военном ведомстве отметили, что руководство Минобороны России уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих, в том числе в реализации их прав и прав членов их семей на обеспечение жильем.

https://ria.ru/20220705/siriya-1800349820.html

сирия

россия

хмеймим

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сирия, россия, хмеймим, министерство обороны рф (минобороны рф)