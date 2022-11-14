Рейтинг@Mail.ru
Военным, выполняющим задачи в Сирии, вручили документы на получение квартир - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20221114/kvartiry-1831240626.html
Военным, выполняющим задачи в Сирии, вручили документы на получение квартир
Военным, выполняющим задачи в Сирии, вручили документы на получение квартир - РИА Новости, 14.11.2022
Военным, выполняющим задачи в Сирии, вручили документы на получение квартир
Российским военнослужащим, которые выполняют задачи на территории Сирии, вручили документы о предоставлении квартир и жилищных субсидий, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T00:07
2022-11-14T00:07
война в сирии
сирия
россия
хмеймим
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151064/24/1510642457_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_40fa8e97ea68c51a74c7004673ce84ff.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российским военнослужащим, которые выполняют задачи на территории Сирии, вручили документы о предоставлении квартир и жилищных субсидий, сообщили в Минобороны.Документы военнослужащим вручил заместитель руководителя департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Александр Артамонов, он также провел личные встречи с военнослужащими группировки. Кроме того, специалисты департамента провели ряд консультаций по вопросам, касающимся предоставления квартир.В военном ведомстве отметили, что руководство Минобороны России уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих, в том числе в реализации их прав и прав членов их семей на обеспечение жильем.
https://ria.ru/20220705/siriya-1800349820.html
сирия
россия
хмеймим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151064/24/1510642457_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_08f280a85d9fb99664a45f04c68f2a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, россия, хмеймим, министерство обороны рф (минобороны рф)
Война в Сирии, Сирия, Россия, Хмеймим, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
00:07 14.11.2022
 
Военным, выполняющим задачи в Сирии, вручили документы на получение квартир

Минобороны: военным, выполняющим задачи в Сирии, вручили документы на получение квартир

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкРоссийские военные на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Российские военные на авиабазе "Хмеймим" в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российским военнослужащим, которые выполняют задачи на территории Сирии, вручили документы о предоставлении квартир и жилищных субсидий, сообщили в Минобороны.

"Торжественное вручение документов на получение постоянного жилья состоялось на авиабазе Хмеймим и в группировке войск в Дамаске", — заявили в ведомстве.

Документы военнослужащим вручил заместитель руководителя департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Александр Артамонов, он также провел личные встречи с военнослужащими группировки. Кроме того, специалисты департамента провели ряд консультаций по вопросам, касающимся предоставления квартир.
В военном ведомстве отметили, что руководство Минобороны России уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих, в том числе в реализации их прав и прав членов их семей на обеспечение жильем.
Колонна российских военных полицейских в сирийском городе Кобани на границе с Турцией - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 12:31Война в Сирии
Песков напомнил, чем российские военные в Сирии отличаются от американских
 
Война в СирииСирияРоссияХмеймимМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала