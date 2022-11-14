Сирийские курды отрицают причастность к взрыву в Стамбуле
Rudaw: военный лидер сирийских курдов Абди заявил о непричастности к взрыву в Стамбуле
© AP Photo / Emrah GurelАвтомобили спецслужб на месте взрыва в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобили спецслужб на месте взрыва в Стамбуле. Архивное фото
КАИР, 14 ноя - РИА Новости. Курдские отряды "Сирийские демократические силы" (SDF) не причастны к взрыву в Стамбуле, заявил командующий SDF Мазлум Абди, слова которого передает телеканал Rudaw.
Ранее запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) также заявила о своей непричастности к теракту в Стамбуле.
"Заявляем, что наши силы не имеют никакого отношения к взрыву в Стамбуле, отвергаем выдвинутые в нашем отношении обвинения", - цитирует телеканал Мазлума Абди.
Военный курдский лидер выразил от имени SDF "искренние соболезнования семьям погибших и турецкому народу", пожелав "скорейшего выздоровления пострадавшим".
Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн.
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