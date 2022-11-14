https://ria.ru/20221114/kurdy-1831435668.html

Сирийские курды отрицают причастность к взрыву в Стамбуле

Сирийские курды отрицают причастность к взрыву в Стамбуле - РИА Новости, 14.11.2022

Сирийские курды отрицают причастность к взрыву в Стамбуле

Курдские отряды "Сирийские демократические силы" (SDF) не причастны к взрыву в Стамбуле, заявил командующий SDF Мазлум Абди, слова которого передает телеканал... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:05

2022-11-14T18:05

2022-11-14T18:05

в мире

стамбул

турция

сирийские демократические силы

взрыв в центре стамбула

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КАИР, 14 ноя - РИА Новости. Курдские отряды "Сирийские демократические силы" (SDF) не причастны к взрыву в Стамбуле, заявил командующий SDF Мазлум Абди, слова которого передает телеканал Rudaw.Ранее запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) также заявила о своей непричастности к теракту в Стамбуле.Военный курдский лидер выразил от имени SDF "искренние соболезнования семьям погибших и турецкому народу", пожелав "скорейшего выздоровления пострадавшим".Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн.

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в мире, стамбул, турция, сирийские демократические силы, взрыв в центре стамбула