https://ria.ru/20221114/ksir-1831243277.html

Немецкий депутат призвал внести КСИР в список террористических организаций

Немецкий депутат призвал внести КСИР в список террористических организаций - РИА Новости, 14.11.2022

Немецкий депутат призвал внести КСИР в список террористических организаций

Сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Зеленые" Омид Нурипур в свете протестов в Иране призвал ЕС внести в список террористических организаций... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T00:42

2022-11-14T00:42

2022-11-14T00:42

в мире

анналена бербок

иран

тегеран (город)

германия

мид германии

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg

БЕРЛИН, 14 ноя — РИА Новости. Сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Зеленые" Омид Нурипур в свете протестов в Иране призвал ЕС внести в список террористических организаций иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение страны).Нурипур отметил в интервью газете Bild am Sonntag, что протестующие "больше не верят в постепенные реформы, а хотят другого, демократического Ирана". Политик приветствовал решение ЕС ввести "первые санкции" против Тегерана, добавив, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступает за дальнейшие ограничительные меры.Протесты в Иране начались в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур — Басидж.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.

https://ria.ru/20221028/besporyadki-1827641791.html

иран

тегеран (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, анналена бербок, иран, тегеран (город), германия, мид германии, евросоюз