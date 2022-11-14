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Немецкий депутат призвал внести КСИР в список террористических организаций - РИА Новости, 14.11.2022
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Немецкий депутат призвал внести КСИР в список террористических организаций
Немецкий депутат призвал внести КСИР в список террористических организаций - РИА Новости, 14.11.2022
Немецкий депутат призвал внести КСИР в список террористических организаций
Сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Зеленые" Омид Нурипур в свете протестов в Иране призвал ЕС внести в список террористических организаций... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T00:42
2022-11-14T00:42
в мире
анналена бербок
иран
тегеран (город)
германия
мид германии
евросоюз
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БЕРЛИН, 14 ноя — РИА Новости. Сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Зеленые" Омид Нурипур в свете протестов в Иране призвал ЕС внести в список террористических организаций иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение страны).Нурипур отметил в интервью газете Bild am Sonntag, что протестующие "больше не верят в постепенные реформы, а хотят другого, демократического Ирана". Политик приветствовал решение ЕС ввести "первые санкции" против Тегерана, добавив, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступает за дальнейшие ограничительные меры.Протесты в Иране начались в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур — Басидж.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
https://ria.ru/20221028/besporyadki-1827641791.html
иран
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в мире, анналена бербок, иран, тегеран (город), германия, мид германии, евросоюз
В мире, Анналена Бербок, Иран, Тегеран (город), Германия, МИД Германии, Евросоюз
00:42 14.11.2022
 
Немецкий депутат призвал внести КСИР в список террористических организаций

Немецкий депутат Нурипур призвал ЕС внести КСИР в список террористических организаций

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине
Флаги на здании Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 ноя — РИА Новости. Сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Зеленые" Омид Нурипур в свете протестов в Иране призвал ЕС внести в список террористических организаций иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение страны).
Нурипур отметил в интервью газете Bild am Sonntag, что протестующие "больше не верят в постепенные реформы, а хотят другого, демократического Ирана". Политик приветствовал решение ЕС ввести "первые санкции" против Тегерана, добавив, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступает за дальнейшие ограничительные меры.
"ЕС должен включить стражей исламской революции (КСИР - ред.), главных источников угнетения, в свой список террористов", — сказал Нурипур, призвав также к заморозке счетов.
Протесты в Иране начались в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур — Басидж.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 18:50
В КСИР заявили, что беспорядки в Иране спланировали зарубежные спецслужбы
 
В миреАнналена БербокИранТегеран (город)ГерманияМИД ГерманииЕвросоюз
 
 
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