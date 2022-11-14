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Читатель шведской газеты назвал тех, кому выгоден украинский кризис - РИА Новости, 14.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/krizis-1831460936.html
Читатель шведской газеты назвал тех, кому выгоден украинский кризис
Читатель шведской газеты назвал тех, кому выгоден украинский кризис - РИА Новости, 14.11.2022
Читатель шведской газеты назвал тех, кому выгоден украинский кризис
Проигравшими от украинского кризиса окажутся европейцы и сами украинцы, выиграют же США, НАТО и ЕС, заявил читатель шведской газеты Nya Dagbladet Йозеф Чиба в... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T19:48
2022-11-14T20:36
специальная военная операция на украине
в мире
виктор орбан
папа римский
украина
сша
нато
евросоюз
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Проигравшими от украинского кризиса окажутся европейцы и сами украинцы, выиграют же США, НАТО и ЕС, заявил читатель шведской газеты Nya Dagbladet Йозеф Чиба в письме в редакцию."Американцы неоднократно заявляли, что цель военных действий на Украине состоит в том, чтобы ослабить Россию в военном и экономическом отношении и, во вторую очередь, вовлечь в конфликт своих союзников по НАТО", — считает читатель.Проигравшими же он назвал украинцев и европейцев. Чиба указал, что сейчас за дипломатическое решение кризиса на Западе выступают только премьер Венгрии Виктор Орбан и папа римский. Остальные же хотят продолжения конфликта.Интерес США — продолжать зарабатывать на поставках оружия Киеву и союзникам по НАТО. В Евросоюзе хотят максимально высоких цен на топливо и, как следствие, электричество, чтобы потом пролоббировать реализацию "безумных" идей в зеленой энергетике. Украина же не хочет лишаться многомиллиардной поддержки Запада, пока продолжаются боевые действия, пояснил Чиба.При этом он заявил, что США не сидели бы сложа руки, если бы, например, Китай попробовал разместить ядерные ракеты в Мексике и Канаде. Читатель напомнил, что в Вашингтоне планировали использовать Украину, чтобы развернуть такое оружие у российской границы."В тот день, когда закончатся боевые действия на Украине — потому что до сих пор все конфликты так или иначе заканчивались, — экономика Европы будет находиться на уровне, который был около 200 лет назад", — предостерег читатель.Он также возмутился тем, что почти вся Европа стоит на стороне поджигателей конфликта, поставляя оружие Киеву. Чиба призвал прекратить эту практику и перейти к мирным переговорам.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью российской армии.
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831253889.html
https://ria.ru/20221114/miroustroystvo-1831251073.html
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в мире, виктор орбан, папа римский, украина, сша, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктор Орбан, Папа Римский, Украина, США, НАТО, Евросоюз
19:48 14.11.2022 (обновлено: 20:36 14.11.2022)
 
Читатель шведской газеты назвал тех, кому выгоден украинский кризис

Читатель шведской газеты ND: украинский кризис нужен США, Евросоюзу и Киеву, а не России

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Проигравшими от украинского кризиса окажутся европейцы и сами украинцы, выиграют же США, НАТО и ЕС, заявил читатель шведской газеты Nya Dagbladet Йозеф Чиба в письме в редакцию.
"Американцы неоднократно заявляли, что цель военных действий на Украине состоит в том, чтобы ослабить Россию в военном и экономическом отношении и, во вторую очередь, вовлечь в конфликт своих союзников по НАТО", — считает читатель.
Проигравшими же он назвал украинцев и европейцев. Чиба указал, что сейчас за дипломатическое решение кризиса на Западе выступают только премьер Венгрии Виктор Орбан и папа римский. Остальные же хотят продолжения конфликта.
Интерес США — продолжать зарабатывать на поставках оружия Киеву и союзникам по НАТО. В Евросоюзе хотят максимально высоких цен на топливо и, как следствие, электричество, чтобы потом пролоббировать реализацию "безумных" идей в зеленой энергетике. Украина же не хочет лишаться многомиллиардной поддержки Запада, пока продолжаются боевые действия, пояснил Чиба.
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Замглавы МИД прокомментировал идею вступления Украины в НАТО
При этом он заявил, что США не сидели бы сложа руки, если бы, например, Китай попробовал разместить ядерные ракеты в Мексике и Канаде. Читатель напомнил, что в Вашингтоне планировали использовать Украину, чтобы развернуть такое оружие у российской границы.
"В тот день, когда закончатся боевые действия на Украине — потому что до сих пор все конфликты так или иначе заканчивались, — экономика Европы будет находиться на уровне, который был около 200 лет назад", — предостерег читатель.
Он также возмутился тем, что почти вся Европа стоит на стороне поджигателей конфликта, поставляя оружие Киеву. Чиба призвал прекратить эту практику и перейти к мирным переговорам.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью российской армии.
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