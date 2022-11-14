https://ria.ru/20221114/krizis-1831460936.html

Читатель шведской газеты назвал тех, кому выгоден украинский кризис

Читатель шведской газеты назвал тех, кому выгоден украинский кризис - РИА Новости, 14.11.2022

Читатель шведской газеты назвал тех, кому выгоден украинский кризис

Проигравшими от украинского кризиса окажутся европейцы и сами украинцы, выиграют же США, НАТО и ЕС, заявил читатель шведской газеты Nya Dagbladet Йозеф Чиба в... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T19:48

2022-11-14T19:48

2022-11-14T20:36

специальная военная операция на украине

в мире

виктор орбан

папа римский

украина

сша

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:189:3077:1920_1920x0_80_0_0_9845c060d2e0cbe8b932038b30cc089d.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Проигравшими от украинского кризиса окажутся европейцы и сами украинцы, выиграют же США, НАТО и ЕС, заявил читатель шведской газеты Nya Dagbladet Йозеф Чиба в письме в редакцию."Американцы неоднократно заявляли, что цель военных действий на Украине состоит в том, чтобы ослабить Россию в военном и экономическом отношении и, во вторую очередь, вовлечь в конфликт своих союзников по НАТО", — считает читатель.Проигравшими же он назвал украинцев и европейцев. Чиба указал, что сейчас за дипломатическое решение кризиса на Западе выступают только премьер Венгрии Виктор Орбан и папа римский. Остальные же хотят продолжения конфликта.Интерес США — продолжать зарабатывать на поставках оружия Киеву и союзникам по НАТО. В Евросоюзе хотят максимально высоких цен на топливо и, как следствие, электричество, чтобы потом пролоббировать реализацию "безумных" идей в зеленой энергетике. Украина же не хочет лишаться многомиллиардной поддержки Запада, пока продолжаются боевые действия, пояснил Чиба.При этом он заявил, что США не сидели бы сложа руки, если бы, например, Китай попробовал разместить ядерные ракеты в Мексике и Канаде. Читатель напомнил, что в Вашингтоне планировали использовать Украину, чтобы развернуть такое оружие у российской границы."В тот день, когда закончатся боевые действия на Украине — потому что до сих пор все конфликты так или иначе заканчивались, — экономика Европы будет находиться на уровне, который был около 200 лет назад", — предостерег читатель.Он также возмутился тем, что почти вся Европа стоит на стороне поджигателей конфликта, поставляя оружие Киеву. Чиба призвал прекратить эту практику и перейти к мирным переговорам.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью российской армии.

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831253889.html

https://ria.ru/20221114/miroustroystvo-1831251073.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, виктор орбан, папа римский, украина, сша, нато, евросоюз