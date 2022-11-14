https://ria.ru/20221114/krizis-1831294790.html

В Европе раскрыли план США по борьбе с Россией и Китаем

В Европе раскрыли план США по борьбе с Россией и Китаем - РИА Новости, 14.11.2022

В Европе раскрыли план США по борьбе с Россией и Китаем

США намерены использовать конфликт на Украине в своей борьбе с Китаем, считает обозреватель портала Modern Diplomacy, историк Эрик Зюсс. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:22

2022-11-14T11:22

2022-11-14T19:47

в мире

владимир путин

сша

россия

китай

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. США намерены использовать конфликт на Украине в своей борьбе с Китаем, считает обозреватель портала Modern Diplomacy, историк Эрик Зюсс.По мнению автора статьи, Штаты воспользовались марионеточными государствами для провокации кризисной ситуации — Украиной против России и Тайванем против Китая. Такой принцип, как предполагает Зюсс, заимствован американцами из британского опыта присвоения Фолклендских островов."Власти США намерены переиграть Россию в украинском конфликте и использовать этот пример для укрепления альянсов Америки с вассалами — другими крупными морскими государствами, чтобы они присоединились к войне Америки за поглощение Тайваня. США намерены сначала победить Россию, прежде чем победить Китай — и тогда они будут контролировать мир, а ООН будет не более чем добродетельным международным разговорным форумом, не устанавливающим международные законы, а заменившим их американским "мировым порядком, основанном на правилах". Глобальное господство империи США — конечная цель", — считает историк.По его словам, Белый дом рассчитывает использовать силы союзной коалиции против Китая, как это происходит в отношении России в рамках украинского кризиса. Однако, как высказался Зюсс, в этом случае Вашингтон не сможет ограничиться поставками Тайваню оружия по украинскому сценарию.С 24 февраля Россия проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221114/neft-1831255174.html

https://ria.ru/20221113/ssha-1831203534.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, сша, россия, китай, оон