11:22 14.11.2022 (обновлено: 19:47 14.11.2022)
В Европе раскрыли план США по борьбе с Россией и Китаем
Modern Diplomacy: США используют опыт развязывания кризиса на Украине для борьбы с Китаем
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. США намерены использовать конфликт на Украине в своей борьбе с Китаем, считает обозреватель портала Modern Diplomacy, историк Эрик Зюсс.
По мнению автора статьи, Штаты воспользовались марионеточными государствами для провокации кризисной ситуации — Украиной против России и Тайванем против Китая. Такой принцип, как предполагает Зюсс, заимствован американцами из британского опыта присвоения Фолклендских островов.
"Власти США намерены переиграть Россию в украинском конфликте и использовать этот пример для укрепления альянсов Америки с вассалами — другими крупными морскими государствами, чтобы они присоединились к войне Америки за поглощение Тайваня. США намерены сначала победить Россию, прежде чем победить Китай — и тогда они будут контролировать мир, а ООН будет не более чем добродетельным международным разговорным форумом, не устанавливающим международные законы, а заменившим их американским "мировым порядком, основанном на правилах". Глобальное господство империи США — конечная цель", — считает историк.
По его словам, Белый дом рассчитывает использовать силы союзной коалиции против Китая, как это происходит в отношении России в рамках украинского кризиса. Однако, как высказался Зюсс, в этом случае Вашингтон не сможет ограничиться поставками Тайваню оружия по украинскому сценарию.
"США должны изучить и составить короткий список стран-кандидатов. Критерии должны включать степень их торговых отношений с Тайванем, объем доступного судоходного тоннажа и вероятность поддержки ими агрессивных операций по противодействию Китаю. Предлагая союзникам из этих регионов скромные субсидии и рамки планирования, США могли бы заложить основу для развертывания большого флота союзных судов под флагом, с экипажами, управляемых партнерами", — предположил обозреватель.
С 24 февраля Россия проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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