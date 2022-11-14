Раз — котенок самый белый: эльфы и мейн-куны на выставке в Москве
Самые большие и маленькие кошки в мире, распространенные и редкие породы — все это выставка "КоШарики Шоу".
Самые большие и маленькие кошки в мире, распространенные и редкие породы — все это выставка "КоШарики Шоу".
Мейн-куны и бенгальцы, бурманские и сибирские кошки, сфинксы и невские маскарадные — кого здесь только нет.
Мейн-куны и бенгальцы, бурманские и сибирские кошки, сфинксы и невские маскарадные — кого здесь только нет.
На этот раз экспозицию развернули в ТЦ "РМ" на ВДНХ.
На этот раз экспозицию развернули в ТЦ "РМ" на ВДНХ.
Участников и гостей ждали два дня праздника кошек.
Участников и гостей ждали два дня праздника кошек.
Заводчики охотно рассказывали о любой из пород.
Заводчики охотно рассказывали о любой из пород.
Не только посетители любовались животными, но и питомцы присматривались к потенциальным хозяевам.
Не только посетители любовались животными, но и питомцы присматривались к потенциальным хозяевам.
За понравившихся животных или питомник можно было отдать свой голос.
За понравившихся животных или питомник можно было отдать свой голос.
Победителям зрительского голосования вручали призы и награды.
Победителям зрительского голосования вручали призы и награды.
Посетители могли купить приглянувшегося пушистика.
Посетители могли купить приглянувшегося пушистика.
Выбрать было из чего: на выставку привезли более 300 котят 25 пород.
Выбрать было из чего: на выставку привезли более 300 котят 25 пород.
Всех можно было рассмотреть и сравнить, оценить внешность и повадки.
Всех можно было рассмотреть и сравнить, оценить внешность и повадки.