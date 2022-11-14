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Раз — котенок самый белый: эльфы и мейн-куны на выставке в Москве - РИА Новости, 14.11.2022
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Раз — котенок самый белый: эльфы и мейн-куны на выставке в Москве
Раз — котенок самый белый: эльфы и мейн-куны на выставке в Москве - РИА Новости, 14.11.2022
Раз — котенок самый белый: эльфы и мейн-куны на выставке в Москве
Лучшие российские питомники представили своих любимцев на традиционной выставке в Москве. "КоШарики Шоу" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:28
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фото
москва
кошки
домашние животные
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Лучшие российские питомники представили своих любимцев на традиционной выставке в Москве. "КоШарики Шоу" — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, москва, кошки, домашние животные
Фото, Москва, кошки, домашние животные
12:28 14.11.2022
 

Раз — котенок самый белый: эльфы и мейн-куны на выставке в Москве

Читать ria.ru в
Лучшие российские питомники представили своих любимцев на традиционной выставке в Москве. "КоШарики Шоу" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Самые большие и маленькие кошки в мире, распространенные и редкие породы — все это выставка "КоШарики Шоу".

Кошка бенгальской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве
1 из 12

Самые большие и маленькие кошки в мире, распространенные и редкие породы — все это выставка "КоШарики Шоу".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Мейн-куны и бенгальцы, бурманские и сибирские кошки, сфинксы и невские маскарадные — кого здесь только нет.

Кошки породы мейн-кун на выставке КоШарики Шоу в Москве
2 из 12

Мейн-куны и бенгальцы, бурманские и сибирские кошки, сфинксы и невские маскарадные — кого здесь только нет.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

На этот раз экспозицию развернули в ТЦ "РМ" на ВДНХ.

Кошка бенгальской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве
3 из 12

На этот раз экспозицию развернули в ТЦ "РМ" на ВДНХ.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Участников и гостей ждали два дня праздника кошек.

Девушка с кошкой на выставке КоШарики Шоу в Москве
4 из 12

Участников и гостей ждали два дня праздника кошек.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Заводчики охотно рассказывали о любой из пород.

Кошки абиссинской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве
5 из 12

Заводчики охотно рассказывали о любой из пород.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Не только посетители любовались животными, но и питомцы присматривались к потенциальным хозяевам.

Кошка породы эльф на выставке КоШарики Шоу в Москве
6 из 12

Не только посетители любовались животными, но и питомцы присматривались к потенциальным хозяевам.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

За понравившихся животных или питомник можно было отдать свой голос.

Котенок породы скоттиш-страйт на выставке КоШарики Шоу в Москве
7 из 12

За понравившихся животных или питомник можно было отдать свой голос.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Победителям зрительского голосования вручали призы и награды.

Котята породы хайленд-фолд на выставке КоШарики Шоу в Москве
8 из 12

Победителям зрительского голосования вручали призы и награды.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Посетители могли купить приглянувшегося пушистика.

Мальчик рассматривает котенка британской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве
9 из 12

Посетители могли купить приглянувшегося пушистика.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Выбрать было из чего: на выставку привезли более 300 котят 25 пород.

Кошки породы девон на выставке КоШарики Шоу в Москве
10 из 12

Выбрать было из чего: на выставку привезли более 300 котят 25 пород.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Всех можно было рассмотреть и сравнить, оценить внешность и повадки.

Кошки породы невская маскарадная на выставке КоШарики Шоу в Москве
11 из 12

Всех можно было рассмотреть и сравнить, оценить внешность и повадки.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкКошка породы корниш рекс на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Кошка породы корниш рекс на выставке КоШарики Шоу в Москве
12 из 12
Кошка породы корниш рекс на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ФотоМосквакошкидомашние животные
 
 
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