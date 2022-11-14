https://ria.ru/20221114/koshariki-1831291899.html

Раз — котенок самый белый: эльфы и мейн-куны на выставке в Москве

Раз — котенок самый белый: эльфы и мейн-куны на выставке в Москве - РИА Новости, 14.11.2022

Раз — котенок самый белый: эльфы и мейн-куны на выставке в Москве

Лучшие российские питомники представили своих любимцев на традиционной выставке в Москве. "КоШарики Шоу" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:28

2022-11-14T12:28

2022-11-14T12:28

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москва

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домашние животные

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Лучшие российские питомники представили своих любимцев на традиционной выставке в Москве. "КоШарики Шоу" — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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