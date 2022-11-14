https://ria.ru/20221114/koronavirus-1831302256.html

В Москве за сутки госпитализировали 139 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 139 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2022

В Москве за сутки госпитализировали 139 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 635 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:37

2022-11-14T11:37

2022-11-14T11:37

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 635 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 854 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 241 641 случая коронавируса, выздоровели 3 049 989 человек, умерли 46 785 человек.

https://ria.ru/20221112/koronavirus-1830987294.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, коронавирус в россии, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы, россия, общество