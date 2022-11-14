https://ria.ru/20221114/kontrol-1831482200.html

Херсонские власти заявили о полном контроле ВС России над Кинбурнской косой

Херсонские власти заявили о полном контроле ВС России над Кинбурнской косой - РИА Новости, 14.11.2022

Херсонские власти заявили о полном контроле ВС России над Кинбурнской косой

Российские войска полностью контролируют Кинбурнскую косу, сообщили в пресс-службе врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T22:27

2022-11-14T22:27

2022-11-14T23:40

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

вооруженные силы рф

украина

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 ноя — РИА Новости. Российские войска полностью контролируют Кинбурнскую косу, сообщили в пресс-службе врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.В пресс-службе также уточнили, что сегодня солдаты ВСУ не пытались высадиться в этой зоне. Там также напомнили, что накануне противник предпринял неудачную попытку высадить десант у села Покровское. В итоге украинские войска потеряли до 20 человек и четыре быстроходные моторные лодки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

украина

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владимир сальдо, херсонская область , вооруженные силы рф, украина