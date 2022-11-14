https://ria.ru/20221114/kontrakt-1831454963.html
В России сняли возрастной потолок для первого контракта на военную службу
В России сняли возрастной потолок для первого контракта на военную службу - РИА Новости, 14.11.2022
В России сняли возрастной потолок для первого контракта на военную службу
Президент России Владимир Путин подписал указ, снимающий возрастной потолок для желающих заключить первый контракт на службу в Вооруженных силах, следует из... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T19:19
2022-11-14T19:19
2022-11-14T19:44
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, снимающий возрастной потолок для желающих заключить первый контракт на службу в Вооруженных силах, следует из документа, опубликованного на портале официальной правовой информации.До этого для россиян, желающих заключить первый контракт на службу в армии, имелось возрастное ограничение в 40 лет, а для граждан других стран — 30 лет.Ранее глава государства подписал указ, позволяющий иностранцам, заключившим контракты на военную службу, получать российское гражданство в упрощенном порядке. Также это право получат их супруги, родители и дети.
https://ria.ru/20221114/armiya-1831442313.html
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
19:19 14.11.2022 (обновлено: 19:44 14.11.2022)
В России сняли возрастной потолок для первого контракта на военную службу
Путин подписал указ, снимающий возрастной потолок в 40 лет для первого контракта на службу