https://ria.ru/20221114/kontakty-1831290187.html

Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН

Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН - РИА Новости, 14.11.2022

Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН Антониу Гутеррешем перед принятием решения о продлении или непродлении зерновой сделки,... РИА Новости, 14.11.2022

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владимир путин

оон

антониу гутерреш

политика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН Антониу Гутеррешем перед принятием решения о продлении или непродлении зерновой сделки, которая истекает 19 ноября, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Пока не планируется", - сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли какой-то контакт с генсеком ООН перед принятием решения по судьбе зерновой сделки.

https://ria.ru/20221111/zerno-1830836645.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

владимир путин, оон, антониу гутерреш, политика