https://ria.ru/20221114/kontakty-1831290187.html
Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН
Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН - РИА Новости, 14.11.2022
Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН Антониу Гутеррешем перед принятием решения о продлении или непродлении зерновой сделки,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:11
2022-11-14T11:11
2022-11-14T11:32
владимир путин
оон
антониу гутерреш
политика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН Антониу Гутеррешем перед принятием решения о продлении или непродлении зерновой сделки, которая истекает 19 ноября, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Пока не планируется", - сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли какой-то контакт с генсеком ООН перед принятием решения по судьбе зерновой сделки.
https://ria.ru/20221111/zerno-1830836645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, оон, антониу гутерреш, политика
Владимир Путин, ООН, Антониу Гутерреш, Политика
11:11 14.11.2022 (обновлено: 11:32 14.11.2022)
Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН
Путин не планирует контактов с генсеком ООН перед принятием решения по зерновой сделке