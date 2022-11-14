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Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН - РИА Новости, 14.11.2022
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Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН
Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН - РИА Новости, 14.11.2022
Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН Антониу Гутеррешем перед принятием решения о продлении или непродлении зерновой сделки,... РИА Новости, 14.11.2022
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владимир путин
оон
антониу гутерреш
политика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН Антониу Гутеррешем перед принятием решения о продлении или непродлении зерновой сделки, которая истекает 19 ноября, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Пока не планируется", - сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли какой-то контакт с генсеком ООН перед принятием решения по судьбе зерновой сделки.
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владимир путин, оон, антониу гутерреш, политика
Владимир Путин, ООН, Антониу Гутерреш, Политика
11:11 14.11.2022 (обновлено: 11:32 14.11.2022)
 
Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН

Путин не планирует контактов с генсеком ООН перед принятием решения по зерновой сделке

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН Антониу Гутеррешем перед принятием решения о продлении или непродлении зерновой сделки, которая истекает 19 ноября, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Пока не планируется", - сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли какой-то контакт с генсеком ООН перед принятием решения по судьбе зерновой сделки.
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 15:23
В ООН заявили, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России
 
Владимир ПутинООНАнтониу ГутеррешПолитика
 
 
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