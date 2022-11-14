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Песков охарактеризовал контакты между Москвой и ООН

Песков охарактеризовал контакты между Москвой и ООН - РИА Новости, 14.11.2022

Песков охарактеризовал контакты между Москвой и ООН

Москва и ООН ведут достаточно конструктивный диалог, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах зерновой сделки. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:11

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2022-11-14T11:35

москва

оон

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва и ООН ведут достаточно конструктивный диалог, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах зерновой сделки.Срок продления зерновой сделки истекает 19 ноября."С ООН у нас очень хорошие контакты идут, и переговоры достаточно конструктивные... С ООН (диалог) развивается в достаточно конструктивном ключе", - сказал Песков.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831288188.html

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москва

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москва, оон, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина