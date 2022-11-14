Рейтинг@Mail.ru
Песков охарактеризовал контакты между Москвой и ООН - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/kontakty-1831289585.html
Песков охарактеризовал контакты между Москвой и ООН
Песков охарактеризовал контакты между Москвой и ООН - РИА Новости, 14.11.2022
Песков охарактеризовал контакты между Москвой и ООН
Москва и ООН ведут достаточно конструктивный диалог, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах зерновой сделки. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:11
2022-11-14T11:35
москва
оон
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва и ООН ведут достаточно конструктивный диалог, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах зерновой сделки.Срок продления зерновой сделки истекает 19 ноября."С ООН у нас очень хорошие контакты идут, и переговоры достаточно конструктивные... С ООН (диалог) развивается в достаточно конструктивном ключе", - сказал Песков.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831288188.html
https://ria.ru/20221114/kvota-1831259462.html
москва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90bf967122b8fb1ba94d94228ec89b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, оон, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина
Москва, ООН, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина
11:11 14.11.2022 (обновлено: 11:35 14.11.2022)
 
Песков охарактеризовал контакты между Москвой и ООН

Песков: у Москвы и ООН хорошие контакты, переговоры идут конструктивно

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва и ООН ведут достаточно конструктивный диалог, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах зерновой сделки.
Срок продления зерновой сделки истекает 19 ноября.
"С ООН у нас очень хорошие контакты идут, и переговоры достаточно конструктивные... С ООН (диалог) развивается в достаточно конструктивном ключе", - сказал Песков.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 11:09
Боррель назвал ответные санкции против Евросоюза ошибкой
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 08:09
Таможенная подкомиссия одобрила квоту на вывоз зерна в 25,5 миллиона тонн
 
МоскваООНРоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала