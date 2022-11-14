11:11 14.11.2022 (обновлено: 11:35 14.11.2022)
Песков охарактеризовал контакты между Москвой и ООН
Песков: у Москвы и ООН хорошие контакты, переговоры идут конструктивно
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва и ООН ведут достаточно конструктивный диалог, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах зерновой сделки.
Срок продления зерновой сделки истекает 19 ноября.
"С ООН у нас очень хорошие контакты идут, и переговоры достаточно конструктивные... С ООН (диалог) развивается в достаточно конструктивном ключе", - сказал Песков.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.