https://ria.ru/20221114/kofe-1831360529.html
В "Руспродсоюзе" объяснили рост цен на кофе
В "Руспродсоюзе" объяснили рост цен на кофе - РИА Новости, 14.11.2022
В "Руспродсоюзе" объяснили рост цен на кофе
Тенденция подорожания кофе в 2022 году из-за проблем с производством характерна в целом для мировой конъюнктуры и потому отразилась и на российском рынке,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:55
2022-11-14T13:55
2022-11-14T13:55
экономика
россия
руспродсоюз
кофе
продукты
цены
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Тенденция подорожания кофе в 2022 году из-за проблем с производством характерна в целом для мировой конъюнктуры и потому отразилась и на российском рынке, дальнейшая динамика тоже будет определяться международным балансом и валютным рынком, прокомментировал РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов.Ранее посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра заявил РИА Новости, что стоимость колумбийского кофе в России вырастет в следующем году, в первую очередь из-за проблем с урожаем в республике."В 2022 году ввиду проблем с производством - неурожая, удорожания упаковки, удобрений, логистических сложностей и другое, - мы наблюдаем рост мировых цен на кофе. Эта тенденция характерна для всех стран", - сообщил Леонов. Так, в сентябре мировые цены на кофе "арабика" по отношению к сентябрю прошлого года поднялись на 18,8%, на кофе "робуста" - на 6,6%."Укрепление мировых цен отразилось и на российском рынке", - продолжил Леонов. Например, средние розничные цены на натуральный растворимый кофе в октябре составили 3,2 тысячи рублей за килограмм против 2,6 тысячи рублей годом ранее, а на кофе в зёрнах и молотый - выросли до 1,4 тысячи рублей за килограмм с 1,1 тысячи рублей в октябре прошлого года."Дальнейшая динамика традиционно будет зависеть от балансов спроса и предложения на мировых рынках, биржевых цен и курса валют", - добавил Леонов. Он напомнил, что ключевыми поставщиками кофе на российский рынок являются Вьетнам, Бразилия, Индонезия, Италия, Перу, Индия и Колумбия.
https://ria.ru/20221107/tseny-1829552659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, руспродсоюз, кофе, продукты, цены
Экономика, Россия, Руспродсоюз, Кофе, Продукты, Цены
В "Руспродсоюзе" объяснили рост цен на кофе
Зампред "Руспродсоюза" Леонов: рост цен на кофе возник из-за проблем с производством
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Тенденция подорожания кофе в 2022 году из-за проблем с производством характерна в целом для мировой конъюнктуры и потому отразилась и на российском рынке, дальнейшая динамика тоже будет определяться международным балансом и валютным рынком, прокомментировал РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов.
Ранее посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра заявил РИА Новости, что стоимость колумбийского кофе в России вырастет в следующем году, в первую очередь из-за проблем с урожаем в республике.
"В 2022 году ввиду проблем с производством - неурожая, удорожания упаковки, удобрений, логистических сложностей и другое, - мы наблюдаем рост мировых цен на кофе. Эта тенденция характерна для всех стран", - сообщил Леонов. Так, в сентябре мировые цены на кофе "арабика" по отношению к сентябрю прошлого года поднялись на 18,8%, на кофе "робуста" - на 6,6%.
"Укрепление мировых цен отразилось и на российском рынке", - продолжил Леонов. Например, средние розничные цены на натуральный растворимый кофе в октябре составили 3,2 тысячи рублей за килограмм против 2,6 тысячи рублей годом ранее, а на кофе в зёрнах и молотый - выросли до 1,4 тысячи рублей за килограмм с 1,1 тысячи рублей в октябре прошлого года.
"Дальнейшая динамика традиционно будет зависеть от балансов спроса и предложения на мировых рынках, биржевых цен и курса валют", - добавил Леонов. Он напомнил, что ключевыми поставщиками кофе на российский рынок являются Вьетнам, Бразилия, Индонезия, Италия, Перу, Индия и Колумбия.