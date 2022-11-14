https://ria.ru/20221114/kofe-1831360529.html

В "Руспродсоюзе" объяснили рост цен на кофе

В "Руспродсоюзе" объяснили рост цен на кофе - РИА Новости, 14.11.2022

В "Руспродсоюзе" объяснили рост цен на кофе

Тенденция подорожания кофе в 2022 году из-за проблем с производством характерна в целом для мировой конъюнктуры и потому отразилась и на российском рынке,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:55

2022-11-14T13:55

2022-11-14T13:55

экономика

россия

руспродсоюз

кофе

продукты

цены

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Тенденция подорожания кофе в 2022 году из-за проблем с производством характерна в целом для мировой конъюнктуры и потому отразилась и на российском рынке, дальнейшая динамика тоже будет определяться международным балансом и валютным рынком, прокомментировал РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов.Ранее посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра заявил РИА Новости, что стоимость колумбийского кофе в России вырастет в следующем году, в первую очередь из-за проблем с урожаем в республике."В 2022 году ввиду проблем с производством - неурожая, удорожания упаковки, удобрений, логистических сложностей и другое, - мы наблюдаем рост мировых цен на кофе. Эта тенденция характерна для всех стран", - сообщил Леонов. Так, в сентябре мировые цены на кофе "арабика" по отношению к сентябрю прошлого года поднялись на 18,8%, на кофе "робуста" - на 6,6%."Укрепление мировых цен отразилось и на российском рынке", - продолжил Леонов. Например, средние розничные цены на натуральный растворимый кофе в октябре составили 3,2 тысячи рублей за килограмм против 2,6 тысячи рублей годом ранее, а на кофе в зёрнах и молотый - выросли до 1,4 тысячи рублей за килограмм с 1,1 тысячи рублей в октябре прошлого года."Дальнейшая динамика традиционно будет зависеть от балансов спроса и предложения на мировых рынках, биржевых цен и курса валют", - добавил Леонов. Он напомнил, что ключевыми поставщиками кофе на российский рынок являются Вьетнам, Бразилия, Индонезия, Италия, Перу, Индия и Колумбия.

https://ria.ru/20221107/tseny-1829552659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, руспродсоюз, кофе, продукты, цены