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СМИ сообщили о лишении аккредитации журналистов из-за репортажей о Херсоне - РИА Новости, 14.11.2022
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СМИ сообщили о лишении аккредитации журналистов из-за репортажей о Херсоне
СМИ сообщили о лишении аккредитации журналистов из-за репортажей о Херсоне - РИА Новости, 14.11.2022
СМИ сообщили о лишении аккредитации журналистов из-за репортажей о Херсоне
Украинские власти аннулировали аккредитации как минимум шести журналистам, которые не согласовали с военными деятельность в Херсоне, сообщает местное издание... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T07:49
2022-11-14T14:54
в мире
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украинские власти аннулировали аккредитации как минимум шести журналистам, которые не согласовали с военными деятельность в Херсоне, сообщает местное издание "Детектор медиа"."Разрешение на работу отменили по меньшей мере шестерым журналистам съемочных групп, в том числе CNN и Sky News. Кроме них, в Херсоне после освобождения работали съемочные группы "Общественного" и Hromadske. Также в эфире канала "Рада" было включение из Херсона", — говорится в публикации.Ранее в Минобороны Украины заявили, что репортеры "проигнорировали существующие запреты и без согласования с соответствующими командирами и службами вели профессиональную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий".Российская армия перебросила войска с правого на левый берег Днепра, военно-гражданская администрация Херсонской области, сформированная после начала военной операции, также организовала эвакуацию жителей, которым, по заявлениям Минобороны, грозила постоянная опасность из-за украинских обстрелов и риска затопления плотины Каховской ГЭС. К 9 ноября район боевых действий покинули более 115 тысяч человек.
https://ria.ru/20220321/ugrozy-1779312176.html
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в мире, владимир зеленский, херсон, киев, министерство обороны украины
В мире, Владимир Зеленский, Херсон, Киев, Министерство обороны Украины
07:49 14.11.2022 (обновлено: 14:54 14.11.2022)
 
СМИ сообщили о лишении аккредитации журналистов из-за репортажей о Херсоне

"Детектор медиа" сообщило о лишении аккредитации журналистов из-за репортажей о Херсоне

© AP Photo / Rebecca BlackwellЖурналисты
Журналисты - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Журналисты. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украинские власти аннулировали аккредитации как минимум шести журналистам, которые не согласовали с военными деятельность в Херсоне, сообщает местное издание "Детектор медиа".
"Разрешение на работу отменили по меньшей мере шестерым журналистам съемочных групп, в том числе CNN и Sky News. Кроме них, в Херсоне после освобождения работали съемочные группы "Общественного" и Hromadske. Также в эфире канала "Рада" было включение из Херсона", — говорится в публикации.
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Ранее в Минобороны Украины заявили, что репортеры "проигнорировали существующие запреты и без согласования с соответствующими командирами и службами вели профессиональную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий".
Российская армия перебросила войска с правого на левый берег Днепра, военно-гражданская администрация Херсонской области, сформированная после начала военной операции, также организовала эвакуацию жителей, которым, по заявлениям Минобороны, грозила постоянная опасность из-за украинских обстрелов и риска затопления плотины Каховской ГЭС. К 9 ноября район боевых действий покинули более 115 тысяч человек.
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В миреВладимир ЗеленскийХерсонКиевМинистерство обороны Украины
 
 
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