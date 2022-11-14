https://ria.ru/20221114/kharkov-1831244750.html

Мэр Харькова сообщил об обстреле Индустриального района города

Мэр Харькова сообщил об обстреле Индустриального района города - РИА Новости, 14.11.2022

Мэр Харькова сообщил об обстреле Индустриального района города

мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T01:02

2022-11-14T01:02

2022-11-14T01:16

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В результате обстрела Харькова, предварительно, пострадал промышленный объект, написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.Накануне вечером украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах под Харьковом. Также в Харьковской области объявили воздушную тревогу.Терехов ранее рассказывал о планах создать свыше сотни пунктов обогрева на станциях метро, в подвалах, убежищах, и школах на случай отключений электроснабжения и отопления в городе.Вооруженные силы России 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Как заявил президент Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября сообщал, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивал, что эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в энергосистеме.

https://ria.ru/20221113/grafiki-1831202218.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

киев

украина

россия

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в мире, харьков, вооруженные силы рф, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин, денис шмыгаль, россия