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Мэр Харькова сообщил об обстреле Индустриального района города - РИА Новости, 14.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/kharkov-1831244750.html
Мэр Харькова сообщил об обстреле Индустриального района города
Мэр Харькова сообщил об обстреле Индустриального района города - РИА Новости, 14.11.2022
Мэр Харькова сообщил об обстреле Индустриального района города
мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T01:02
2022-11-14T01:16
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
вооруженные силы рф
киев
украина
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В результате обстрела Харькова, предварительно, пострадал промышленный объект, написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.Накануне вечером украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах под Харьковом. Также в Харьковской области объявили воздушную тревогу.Терехов ранее рассказывал о планах создать свыше сотни пунктов обогрева на станциях метро, в подвалах, убежищах, и школах на случай отключений электроснабжения и отопления в городе.Вооруженные силы России 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Как заявил президент Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября сообщал, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивал, что эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в энергосистеме.
https://ria.ru/20221113/grafiki-1831202218.html
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в мире, харьков, вооруженные силы рф, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин, денис шмыгаль, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы РФ, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Денис Шмыгаль, Россия
01:02 14.11.2022 (обновлено: 01:16 14.11.2022)
 
Мэр Харькова сообщил об обстреле Индустриального района города

Мэр Терехов: в результате обстрела Харькова, предварительно, пострадал промышленный объект

CC BY-SA 4.0 / Sergey Bobok / Игорь Терехов
Игорь Терехов - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Sergey Bobok /
Игорь Терехов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В результате обстрела Харькова, предварительно, пострадал промышленный объект, написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

"Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно — промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется", — заявил чиновник.

Накануне вечером украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах под Харьковом. Также в Харьковской области объявили воздушную тревогу.
Терехов ранее рассказывал о планах создать свыше сотни пунктов обогрева на станциях метро, в подвалах, убежищах, и школах на случай отключений электроснабжения и отопления в городе.
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Вооруженные силы России 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Как заявил президент Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября сообщал, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивал, что эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в энергосистеме.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковВооруженные силы РФКиевУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДенис ШмыгальРоссия
 
 
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