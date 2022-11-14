https://ria.ru/20221114/kerri-1831435796.html

МИД России ввел санкции против Джима Керри

МИД России ввел санкции против Джима Керри - РИА Новости, 14.11.2022

МИД России ввел санкции против Джима Керри

Москва, введя санкции против 100 граждан Канады, запретила въезд актеру Джиму Керри и внуку украинского националиста и пособника гитлеровцев Степана Бандеры,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:05

2022-11-14T18:05

2022-11-14T20:29

джим керри

россия

канада

культура

в мире

санкции в отношении россии

новости культуры

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Москва, введя санкции против 100 граждан Канады, запретила въезд актеру Джиму Керри и внуку украинского националиста и пособника гитлеровцев Степана Бандеры, следует из заявления Министерства иностранных дел России.Ведомство отметило, что санкции вводятся в ответ на "продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными".Министерство опубликовало и пофамильный "список-100", фигуранты которого вносятся в российский "стоп-лист" на постоянной основе. Среди них — актер Джим Керри, Стефан Бандера — журналист, внук Степана Бандеры, а также киноактриса с украинскими корнями Кэтрин Винник, наиболее известная по роли Лагерты в сериале "Викинги".

https://ria.ru/20220905/pen-1814566608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

джим керри, россия, канада, в мире, санкции в отношении россии, новости культуры