Рейтинг@Mail.ru
МИД России ввел санкции против Джима Керри - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221114/kerri-1831435796.html
МИД России ввел санкции против Джима Керри
МИД России ввел санкции против Джима Керри - РИА Новости, 14.11.2022
МИД России ввел санкции против Джима Керри
Москва, введя санкции против 100 граждан Канады, запретила въезд актеру Джиму Керри и внуку украинского националиста и пособника гитлеровцев Степана Бандеры,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:05
2022-11-14T20:29
джим керри
россия
канада
культура
в мире
санкции в отношении россии
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148576/44/1485764407_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_7903760f2c8da2ee1a2b4882b91eb69e.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Москва, введя санкции против 100 граждан Канады, запретила въезд актеру Джиму Керри и внуку украинского националиста и пособника гитлеровцев Степана Бандеры, следует из заявления Министерства иностранных дел России.Ведомство отметило, что санкции вводятся в ответ на "продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными".Министерство опубликовало и пофамильный "список-100", фигуранты которого вносятся в российский "стоп-лист" на постоянной основе. Среди них — актер Джим Керри, Стефан Бандера — журналист, внук Степана Бандеры, а также киноактриса с украинскими корнями Кэтрин Винник, наиболее известная по роли Лагерты в сериале "Викинги".
https://ria.ru/20220905/pen-1814566608.html
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148576/44/1485764407_78:0:3189:2333_1920x0_80_0_0_4ce84f3fa3dea68d13e0b2582fe33fea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джим керри, россия, канада, в мире, санкции в отношении россии, новости культуры
Джим Керри, Россия, Канада, Культура, В мире, Санкции в отношении России, Новости культуры
18:05 14.11.2022 (обновлено: 20:29 14.11.2022)
 
МИД России ввел санкции против Джима Керри

МИД запретил въезд в Россию актеру Джиму Керри и внуку Бандеры Стефану

© AP Photo / Richard ShotwellАктер Джим Керри
Актер Джим Керри - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Richard Shotwell
Актер Джим Керри. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Москва, введя санкции против 100 граждан Канады, запретила въезд актеру Джиму Керри и внуку украинского националиста и пособника гитлеровцев Степана Бандеры, следует из заявления Министерства иностранных дел России.
Ведомство отметило, что санкции вводятся в ответ на "продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными".
Министерство опубликовало и пофамильный "список-100", фигуранты которого вносятся в российский "стоп-лист" на постоянной основе. Среди них — актер Джим Керри, Стефан Бандера — журналист, внук Степана Бандеры, а также киноактриса с украинскими корнями Кэтрин Винник, наиболее известная по роли Лагерты в сериале "Викинги".
Актер Шон Пенн - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 15:02
Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новый черный список России
 
КультураДжим КерриРоссияКанадаВ миреСанкции в отношении РоссииНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала