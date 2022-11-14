https://ria.ru/20221114/kerri-1831435796.html
МИД России ввел санкции против Джима Керри
МИД России ввел санкции против Джима Керри - РИА Новости, 14.11.2022
МИД России ввел санкции против Джима Керри
Москва, введя санкции против 100 граждан Канады, запретила въезд актеру Джиму Керри и внуку украинского националиста и пособника гитлеровцев Степана Бандеры,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:05
2022-11-14T18:05
2022-11-14T20:29
джим керри
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канада
культура
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санкции в отношении россии
новости культуры
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Москва, введя санкции против 100 граждан Канады, запретила въезд актеру Джиму Керри и внуку украинского националиста и пособника гитлеровцев Степана Бандеры, следует из заявления Министерства иностранных дел России.Ведомство отметило, что санкции вводятся в ответ на "продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными".Министерство опубликовало и пофамильный "список-100", фигуранты которого вносятся в российский "стоп-лист" на постоянной основе. Среди них — актер Джим Керри, Стефан Бандера — журналист, внук Степана Бандеры, а также киноактриса с украинскими корнями Кэтрин Винник, наиболее известная по роли Лагерты в сериале "Викинги".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джим керри, россия, канада, в мире, санкции в отношении россии, новости культуры
Джим Керри, Россия, Канада, Культура, В мире, Санкции в отношении России, Новости культуры
18:05 14.11.2022 (обновлено: 20:29 14.11.2022)
МИД России ввел санкции против Джима Керри
МИД запретил въезд в Россию актеру Джиму Керри и внуку Бандеры Стефану