https://ria.ru/20221114/kanava-1831276710.html
В канаве в Уфе обнаружили странную зеленую жидкость
В канаве в Уфе обнаружили странную зеленую жидкость - РИА Новости, 14.11.2022
В канаве в Уфе обнаружили странную зеленую жидкость
Прокуратура совместно с экологами выясняет, откуда взялась жидкость ярко-зеленого цвета в канаве в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Башкирии РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:28
2022-11-14T10:28
2022-11-14T10:28
происшествия
уфа
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика башкортостан
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УФА, 14 ноя – РИА Новости. Прокуратура совместно с экологами выясняет, откуда взялась жидкость ярко-зеленого цвета в канаве в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Башкирии в понедельник.На лужи ядовито-зеленого цвета ранее в социальных сетях пожаловались жители Демского района города."Прокуратурой Демского района проводится проверка исполнения законодательства в сфере экологии с привлечением специалистов Министерства экологии и природопользования республики по факту обнаружения розлива неизвестной жидкости ярко-зеленого цвета в мелиоративном канале вблизи СНТ "Лесная поляна", - рассказали в надзорном ведомстве.Глава Демского района Антон Тарасов на своей странице во "ВКонтакте" рассказал, что экологи уже отобрали пробы воды из зеленой канавы, результаты "будут готовы в ближайшее время". Информация о случившемся передана в местные управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуре и предприятию "Уфаводоканал".
https://ria.ru/20221106/bagazhnik-1829493882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Башкортостан
В канаве в Уфе обнаружили странную зеленую жидкость
Прокуратура выясняет, откуда в канаве в Уфе появилась жидкость ярко-зеленого цвета