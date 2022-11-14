https://ria.ru/20221114/kanava-1831276710.html

В канаве в Уфе обнаружили странную зеленую жидкость

В канаве в Уфе обнаружили странную зеленую жидкость - РИА Новости, 14.11.2022

В канаве в Уфе обнаружили странную зеленую жидкость

Прокуратура совместно с экологами выясняет, откуда взялась жидкость ярко-зеленого цвета в канаве в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Башкирии РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:28

2022-11-14T10:28

2022-11-14T10:28

происшествия

уфа

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика башкортостан

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УФА, 14 ноя – РИА Новости. Прокуратура совместно с экологами выясняет, откуда взялась жидкость ярко-зеленого цвета в канаве в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Башкирии в понедельник.На лужи ядовито-зеленого цвета ранее в социальных сетях пожаловались жители Демского района города."Прокуратурой Демского района проводится проверка исполнения законодательства в сфере экологии с привлечением специалистов Министерства экологии и природопользования республики по факту обнаружения розлива неизвестной жидкости ярко-зеленого цвета в мелиоративном канале вблизи СНТ "Лесная поляна", - рассказали в надзорном ведомстве.Глава Демского района Антон Тарасов на своей странице во "ВКонтакте" рассказал, что экологи уже отобрали пробы воды из зеленой канавы, результаты "будут готовы в ближайшее время". Информация о случившемся передана в местные управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуре и предприятию "Уфаводоканал".

https://ria.ru/20221106/bagazhnik-1829493882.html

уфа

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, уфа, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика башкортостан