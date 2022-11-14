https://ria.ru/20221114/kadyrov-1831395085.html

Путин присвоил супруге Кадырова звание "Мать-героиня"

Путин присвоил супруге Кадырова звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 14.11.2022

Путин присвоил супруге Кадырова звание "Мать-героиня"

Президент России Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" Медни Кадыровой — супруге главы Чечни Рамзана Кадырова. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:54

2022-11-14T15:54

2022-11-14T16:56

рамзан кадыров

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" Медни Кадыровой — супруге главы Чечни Рамзана Кадырова.Также Путин присвоил аналогичное звание Ольге Дехтяренко из ЯНАО.Российский лидер предложил восстановить существовавшее в СССР звание "Мать-героиня" в Международный день защиты детей 1 июня. Указ об этом Путин подписал 15 августа.Звание "Мать-героиня" присваивается россиянкам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Таким мамам также выплачивается единовременное поощрение в размере одного миллиона рублей.Согласно официальному сайту Кадырова, у него в семье 14 детей.

https://ria.ru/20221018/kadyrov-1824896950.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

рамзан кадыров, общество, россия, владимир путин