https://ria.ru/20221114/kadyrov-1831395085.html
Путин присвоил супруге Кадырова звание "Мать-героиня"
Путин присвоил супруге Кадырова звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 14.11.2022
Путин присвоил супруге Кадырова звание "Мать-героиня"
Президент России Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" Медни Кадыровой — супруге главы Чечни Рамзана Кадырова. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:54
2022-11-14T15:54
2022-11-14T16:56
рамзан кадыров
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111707/67/1117076753_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_ee07703040deda0049c3582bbf9b83d1.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" Медни Кадыровой — супруге главы Чечни Рамзана Кадырова.Также Путин присвоил аналогичное звание Ольге Дехтяренко из ЯНАО.Российский лидер предложил восстановить существовавшее в СССР звание "Мать-героиня" в Международный день защиты детей 1 июня. Указ об этом Путин подписал 15 августа.Звание "Мать-героиня" присваивается россиянкам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Таким мамам также выплачивается единовременное поощрение в размере одного миллиона рублей.Согласно официальному сайту Кадырова, у него в семье 14 детей.
https://ria.ru/20221018/kadyrov-1824896950.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111707/67/1117076753_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_bb054f3b9545aa9b0f7996c4618f789b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, общество, россия, владимир путин
Рамзан Кадыров, Общество, Россия, Владимир Путин
15:54 14.11.2022 (обновлено: 16:56 14.11.2022)
Путин присвоил супруге Кадырова звание "Мать-героиня"
Путин присвоил супруге Рамзана Кадырова Медни Кадыровой звание "Мать-героиня"