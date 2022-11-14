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Путин присвоил супруге Кадырова звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 14.11.2022
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Путин присвоил супруге Кадырова звание "Мать-героиня"
Путин присвоил супруге Кадырова звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 14.11.2022
Путин присвоил супруге Кадырова звание "Мать-героиня"
Президент России Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" Медни Кадыровой — супруге главы Чечни Рамзана Кадырова. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:54
2022-11-14T16:56
рамзан кадыров
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" Медни Кадыровой — супруге главы Чечни Рамзана Кадырова.Также Путин присвоил аналогичное звание Ольге Дехтяренко из ЯНАО.Российский лидер предложил восстановить существовавшее в СССР звание "Мать-героиня" в Международный день защиты детей 1 июня. Указ об этом Путин подписал 15 августа.Звание "Мать-героиня" присваивается россиянкам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Таким мамам также выплачивается единовременное поощрение в размере одного миллиона рублей.Согласно официальному сайту Кадырова, у него в семье 14 детей.
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рамзан кадыров, общество, россия, владимир путин
Рамзан Кадыров, Общество, Россия, Владимир Путин
15:54 14.11.2022 (обновлено: 16:56 14.11.2022)
 
Путин присвоил супруге Кадырова звание "Мать-героиня"

Путин присвоил супруге Рамзана Кадырова Медни Кадыровой звание "Мать-героиня"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкМедни Кадырова
Медни Кадырова - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Медни Кадырова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" Медни Кадыровой — супруге главы Чечни Рамзана Кадырова.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Кадыровой Медни Мусаевне, Чеченская Республика", — говорится в опубликованном указе главы государства.
Также Путин присвоил аналогичное звание Ольге Дехтяренко из ЯНАО.
Российский лидер предложил восстановить существовавшее в СССР звание "Мать-героиня" в Международный день защиты детей 1 июня. Указ об этом Путин подписал 15 августа.
Звание "Мать-героиня" присваивается россиянкам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Таким мамам также выплачивается единовременное поощрение в размере одного миллиона рублей.
Согласно официальному сайту Кадырова, у него в семье 14 детей.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 15:48
Кадыров рассказал о визите своих детей в зону спецоперации на Украине
 
Рамзан КадыровОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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