https://ria.ru/20221114/izrail-1831256053.html

Посол Израиля обрушился с критикой на Киев из-за резолюций в ООН

Посол Израиля обрушился с критикой на Киев из-за резолюций в ООН - РИА Новости, 14.11.2022

Посол Израиля обрушился с критикой на Киев из-за резолюций в ООН

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский выразил недовольство после того, как Киев дважды поддержал в ООН антиизраильские резолюции. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T07:22

2022-11-14T07:22

2022-11-14T15:33

в мире

бени ганц

алексей резников

владимир зеленский

израиль

украина

киев

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152882/42/1528824212_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_e4ca34b7806fec950c6896f93c407f6d.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский выразил недовольство после того, как Киев дважды поддержал в ООН антиизраильские резолюции.Ранее Четвертый комитет Генеральной Ассамблеи ООН (Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации. — Прим. ред.) утвердил проект резолюции, озаглавленный "Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим".В распространенном пресс-службой ООН релизе отмечается, что резолюцию поддержали 98 стран, 17 выступили против, 52 воздержались.Помимо этого, Украина ранее поддержала резолюцию "Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке", которая, как утверждается, направлена против интересов Израиля.В октябре министр обороны Израиля Бени Ганц заявил украинскому коллеге Алексею Резникову, что у страны есть эксплуатационные ограничения, из-за которых он не сможет поставлять Киеву вооружения. В свою очередь, Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Израиля.

https://ria.ru/20221020/izrail-1825477633.html

https://ria.ru/20220702/ukraina-1799739303.html

израиль

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, бени ганц, алексей резников, владимир зеленский, израиль, украина, киев, оон