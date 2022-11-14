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Посол Израиля обрушился с критикой на Киев из-за резолюций в ООН - РИА Новости, 14.11.2022
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Посол Израиля обрушился с критикой на Киев из-за резолюций в ООН
Посол Израиля обрушился с критикой на Киев из-за резолюций в ООН - РИА Новости, 14.11.2022
Посол Израиля обрушился с критикой на Киев из-за резолюций в ООН
Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский выразил недовольство после того, как Киев дважды поддержал в ООН антиизраильские резолюции. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T07:22
2022-11-14T15:33
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский выразил недовольство после того, как Киев дважды поддержал в ООН антиизраильские резолюции.Ранее Четвертый комитет Генеральной Ассамблеи ООН (Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации. — Прим. ред.) утвердил проект резолюции, озаглавленный "Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим".В распространенном пресс-службой ООН релизе отмечается, что резолюцию поддержали 98 стран, 17 выступили против, 52 воздержались.Помимо этого, Украина ранее поддержала резолюцию "Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке", которая, как утверждается, направлена против интересов Израиля.В октябре министр обороны Израиля Бени Ганц заявил украинскому коллеге Алексею Резникову, что у страны есть эксплуатационные ограничения, из-за которых он не сможет поставлять Киеву вооружения. В свою очередь, Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Израиля.
https://ria.ru/20221020/izrail-1825477633.html
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в мире, бени ганц, алексей резников, владимир зеленский, израиль, украина, киев, оон
В мире, Бени Ганц, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Израиль, Украина, Киев, ООН
07:22 14.11.2022 (обновлено: 15:33 14.11.2022)
 
Посол Израиля обрушился с критикой на Киев из-за резолюций в ООН

Посол Бродский заявил, что Украина дважды поддержала в ООН антиизраильские резолюции

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский выразил недовольство после того, как Киев дважды поддержал в ООН антиизраильские резолюции.

"Крайне разочаровывает поддержка Украиной резолюции ООН "Действия Израиля", которая отрицает связи евреев с Храмовой горой и требует консультативного заключения Международного суда, крайне разочаровывает. Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между Израилем и Украиной", — написал дипломат в Twitter.

Ранее Четвертый комитет Генеральной Ассамблеи ООН (Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации. — Прим. ред.) утвердил проект резолюции, озаглавленный "Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим".
В распространенном пресс-службой ООН релизе отмечается, что резолюцию поддержали 98 стран, 17 выступили против, 52 воздержались.
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Помимо этого, Украина ранее поддержала резолюцию "Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке", которая, как утверждается, направлена против интересов Израиля.
В октябре министр обороны Израиля Бени Ганц заявил украинскому коллеге Алексею Резникову, что у страны есть эксплуатационные ограничения, из-за которых он не сможет поставлять Киеву вооружения. В свою очередь, Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Израиля.
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