07:22 14.11.2022 (обновлено: 15:33 14.11.2022)
Посол Израиля обрушился с критикой на Киев из-за резолюций в ООН
Посол Бродский заявил, что Украина дважды поддержала в ООН антиизраильские резолюции
Флаг Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский выразил недовольство после того, как Киев дважды поддержал в ООН антиизраильские резолюции.
"Крайне разочаровывает поддержка Украиной резолюции ООН "Действия Израиля", которая отрицает связи евреев с Храмовой горой и требует консультативного заключения Международного суда, крайне разочаровывает. Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между Израилем и Украиной", — написал дипломат в Twitter.
Ранее Четвертый комитет Генеральной Ассамблеи ООН (Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации. — Прим. ред.) утвердил проект резолюции, озаглавленный "Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим".
В распространенном пресс-службой ООН релизе отмечается, что резолюцию поддержали 98 стран, 17 выступили против, 52 воздержались.
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Помимо этого, Украина ранее поддержала резолюцию "Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке", которая, как утверждается, направлена против интересов Израиля.
В октябре министр обороны Израиля Бени Ганц заявил украинскому коллеге Алексею Резникову, что у страны есть эксплуатационные ограничения, из-за которых он не сможет поставлять Киеву вооружения. В свою очередь, Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Израиля.
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