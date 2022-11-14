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Шольц ответил на вопрос об "изоляции" России на саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2022
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Шольц ответил на вопрос об "изоляции" России на саммите G20
Шольц ответил на вопрос об "изоляции" России на саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2022
Шольц ответил на вопрос об "изоляции" России на саммите G20
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя вопрос об "изоляции" России на саммите G20, отметил важность совместных дискуссий. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T21:19
2022-11-14T21:19
в мире
олаф шольц
саммит g20
большая двадцатка
россия
германия
украина
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БЕРЛИН, 14 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя вопрос об "изоляции" России на саммите G20, отметил важность совместных дискуссий.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите."В конце концов здесь собираются представители многих стран. G20 представляет большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства. В этом отношении соглашения, которые здесь достигаются, а также дискуссии и споры необходимы для того, чтобы внести свой вклад в то, чтобы дальше все было лучше, чем сейчас", - добавил канцлер ФРГ.По его словам, сейчас "серьезная ситуация", которая, "конечно, является следствием российской войны против Украины". "Вот почему мы также должны говорить о таких вопросах и об этой проблеме", - заявил Шольц.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221114/g20-1831407073.html
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в мире, олаф шольц, саммит g20, большая двадцатка, россия, германия, украина
В мире, Олаф Шольц, Саммит G20, Большая двадцатка, Россия, Германия, Украина
21:19 14.11.2022
 
Шольц ответил на вопрос об "изоляции" России на саммите G20

Шольц заявил о важности совместных дискуссий, комментируя "изоляцию" России на саммите G20

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя вопрос об "изоляции" России на саммите G20, отметил важность совместных дискуссий.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите.
"Важно, чтобы здесь обсуждение велось совместно", - сказал Шольц немецким журналистам на полях мероприятия, отвечая на вопрос, "насколько изолирована Россия на этом саммите, и какие страны ее по-прежнему поддерживают". Общение канцлера со СМИ транслировалось в прямом эфире телеканала Phoenix.
"В конце концов здесь собираются представители многих стран. G20 представляет большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства. В этом отношении соглашения, которые здесь достигаются, а также дискуссии и споры необходимы для того, чтобы внести свой вклад в то, чтобы дальше все было лучше, чем сейчас", - добавил канцлер ФРГ.
По его словам, сейчас "серьезная ситуация", которая, "конечно, является следствием российской войны против Украины". "Вот почему мы также должны говорить о таких вопросах и об этой проблеме", - заявил Шольц.
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Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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