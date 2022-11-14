https://ria.ru/20221114/izolyatsii-1831473186.html

Шольц ответил на вопрос об "изоляции" России на саммите G20

Шольц ответил на вопрос об "изоляции" России на саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2022

Шольц ответил на вопрос об "изоляции" России на саммите G20

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя вопрос об "изоляции" России на саммите G20, отметил важность совместных дискуссий. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T21:19

2022-11-14T21:19

2022-11-14T21:19

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 14 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя вопрос об "изоляции" России на саммите G20, отметил важность совместных дискуссий.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите."В конце концов здесь собираются представители многих стран. G20 представляет большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства. В этом отношении соглашения, которые здесь достигаются, а также дискуссии и споры необходимы для того, чтобы внести свой вклад в то, чтобы дальше все было лучше, чем сейчас", - добавил канцлер ФРГ.По его словам, сейчас "серьезная ситуация", которая, "конечно, является следствием российской войны против Украины". "Вот почему мы также должны говорить о таких вопросах и об этой проблеме", - заявил Шольц.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221114/g20-1831407073.html

https://ria.ru/20221114/makron-1831386724.html

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в мире, олаф шольц, саммит g20, большая двадцатка, россия, германия, украина