На ЭКСПО в Шанхае проданы произведения искусства на сумму 490 млн юаней
Посетители пятого Китайского международного импортного ЭКСПО
МОСКВА, 14 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". На только что завершившемся 5-ом Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE) была приобретена партия произведений искусства, общий объем сделки которой достиг 490 миллионов юаней (около 69,1 миллиона долларов).
По данным Шанхайского муниципального управления культуры и туризма, все 37 проданных произведений искусства были привезены на CIIEдевятью зарубежными экспонентами, включая Christie's, Sotheby's и Phillips.
В целях содействия международной торговле произведениями искусства CIIE уже три года подряд реализовывает политику освобождения экспонентов от уплаты налогов. Участники выставки, продающие произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат, будут освобождены от импортных пошлин, налога на добавленную стоимость и налога на потребление в пределах 5 единиц.
Среди произведений искусства, которые были проданы на 5-ом CIIE, есть произведения, созданные китайскими художниками Чжан Дацянем и Хуан Биньхуном, а также работы зарубежных художников, таких как Марк Шагал, Эдвард Мунк и Яей Кусама.
CIIE - это первая в мире посвященная импорту выставка государственного уровня. 5-ое Китайское международное импортное ЭКСПО проходило в этом году с 5 по 10 ноября в Шанхае.