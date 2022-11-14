https://ria.ru/20221114/iskusstvo-1831396113.html

На ЭКСПО в Шанхае проданы произведения искусства на сумму 490 млн юаней

На ЭКСПО в Шанхае проданы произведения искусства на сумму 490 млн юаней - РИА Новости, 14.11.2022

На ЭКСПО в Шанхае проданы произведения искусства на сумму 490 млн юаней

На только что завершившемся 5-ом Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE) была приобретена партия произведений искусства, общий объем сделки которой... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:57

2022-11-14T15:57

2022-11-14T15:57

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эдвард мунк

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китай

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МОСКВА, 14 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". На только что завершившемся 5-ом Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE) была приобретена партия произведений искусства, общий объем сделки которой достиг 490 миллионов юаней (около 69,1 миллиона долларов).По данным Шанхайского муниципального управления культуры и туризма, все 37 проданных произведений искусства были привезены на CIIEдевятью зарубежными экспонентами, включая Christie's, Sotheby's и Phillips.В целях содействия международной торговле произведениями искусства CIIE уже три года подряд реализовывает политику освобождения экспонентов от уплаты налогов. Участники выставки, продающие произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат, будут освобождены от импортных пошлин, налога на добавленную стоимость и налога на потребление в пределах 5 единиц.Среди произведений искусства, которые были проданы на 5-ом CIIE, есть произведения, созданные китайскими художниками Чжан Дацянем и Хуан Биньхуном, а также работы зарубежных художников, таких как Марк Шагал, Эдвард Мунк и Яей Кусама.CIIE - это первая в мире посвященная импорту выставка государственного уровня. 5-ое Китайское международное импортное ЭКСПО проходило в этом году с 5 по 10 ноября в Шанхае.

https://ria.ru/20221110/sdelki-1830561720.html

шанхай

китай

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

шанхай, эдвард мунк, марк шагал, китай