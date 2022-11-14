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На ЭКСПО в Шанхае проданы произведения искусства на сумму 490 млн юаней - РИА Новости, 14.11.2022
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https://ria.ru/20221114/iskusstvo-1831396113.html
На ЭКСПО в Шанхае проданы произведения искусства на сумму 490 млн юаней
На ЭКСПО в Шанхае проданы произведения искусства на сумму 490 млн юаней - РИА Новости, 14.11.2022
На ЭКСПО в Шанхае проданы произведения искусства на сумму 490 млн юаней
На только что завершившемся 5-ом Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE) была приобретена партия произведений искусства, общий объем сделки которой... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:57
2022-11-14T15:57
россия-китай: главное
шанхай
эдвард мунк
марк шагал
китай
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МОСКВА, 14 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". На только что завершившемся 5-ом Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE) была приобретена партия произведений искусства, общий объем сделки которой достиг 490 миллионов юаней (около 69,1 миллиона долларов).По данным Шанхайского муниципального управления культуры и туризма, все 37 проданных произведений искусства были привезены на CIIEдевятью зарубежными экспонентами, включая Christie's, Sotheby's и Phillips.В целях содействия международной торговле произведениями искусства CIIE уже три года подряд реализовывает политику освобождения экспонентов от уплаты налогов. Участники выставки, продающие произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат, будут освобождены от импортных пошлин, налога на добавленную стоимость и налога на потребление в пределах 5 единиц.Среди произведений искусства, которые были проданы на 5-ом CIIE, есть произведения, созданные китайскими художниками Чжан Дацянем и Хуан Биньхуном, а также работы зарубежных художников, таких как Марк Шагал, Эдвард Мунк и Яей Кусама.CIIE - это первая в мире посвященная импорту выставка государственного уровня. 5-ое Китайское международное импортное ЭКСПО проходило в этом году с 5 по 10 ноября в Шанхае.
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шанхай, эдвард мунк, марк шагал, китай
Россия-Китай: Главное, Шанхай, Эдвард Мунк, Марк Шагал, Китай
15:57 14.11.2022
 

На ЭКСПО в Шанхае проданы произведения искусства на сумму 490 млн юаней

© AFP 2022 / STRПосетители пятого Китайского международного импортного ЭКСПО
Посетители пятого Китайского международного импортного ЭКСПО - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AFP 2022 / STR
Посетители пятого Китайского международного импортного ЭКСПО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". На только что завершившемся 5-ом Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE) была приобретена партия произведений искусства, общий объем сделки которой достиг 490 миллионов юаней (около 69,1 миллиона долларов).
По данным Шанхайского муниципального управления культуры и туризма, все 37 проданных произведений искусства были привезены на CIIEдевятью зарубежными экспонентами, включая Christie's, Sotheby's и Phillips.
В целях содействия международной торговле произведениями искусства CIIE уже три года подряд реализовывает политику освобождения экспонентов от уплаты налогов. Участники выставки, продающие произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат, будут освобождены от импортных пошлин, налога на добавленную стоимость и налога на потребление в пределах 5 единиц.
Среди произведений искусства, которые были проданы на 5-ом CIIE, есть произведения, созданные китайскими художниками Чжан Дацянем и Хуан Биньхуном, а также работы зарубежных художников, таких как Марк Шагал, Эдвард Мунк и Яей Кусама.
CIIE - это первая в мире посвященная импорту выставка государственного уровня. 5-ое Китайское международное импортное ЭКСПО проходило в этом году с 5 по 10 ноября в Шанхае.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 16:49Россия-Китай: Главное
Сумма сделок на завершившемся ЭКСПО (CIIE) в Шанхае превысила $73 млрд
 
Россия-Китай: ГлавноеШанхайЭдвард МункМарк ШагалКитай
 
 
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